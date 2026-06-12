Eski yıldız, Chelsea'nin Enzo Fernandez'den vazgeçip Real Madrid'in orta saha oyuncusuyla takas anlaşması yapması gerektiğini söylüyor

BetVictor Live Casino'ya konuşan eski Dünya Kupası şampiyonu Petit, durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi ve yüksek profilli bir orta saha takasını açıkça destekledi. Petit şöyle dedi: "Eduardo Camavinga ile Enzo Fernandez arasında bir takas anlaşması mı? Neden olmasın? Camavinga hâlâ çok genç bir oyuncu. On sekiz yaşındayken Rennes'ten Madrid'e transfer oldu ve Real Madrid'de altı ya da yedi yıldır forma giyiyor.

"Bazı büyük kupalar da kazandı. Bu çocuk inanılmaz bir genç yetenek. Kulüpte yaşananlar nedeniyle son iki sezondaki seviyesini değerlendiremiyorum. Real Madrid'de çeşitli nedenlerle iyi performans gösteremeyen çok sayıda oyuncu var.

"Camavinga çok iyi olabilir çünkü Chelsea'de çoğu oyuncunun genç olduğunu biliyoruz. O deneyimli bir oyuncu. Real Madrid'den Chelsea'ye geldiğinde, birçok kupa kazanmış ve orada uzun yıllar oynamış, ayrıca milli takımda da oynamış bir oyuncu olarak, Chelsea'de muhtemelen eksik olan deneyime sahip olarak kulübe katılıyorsun.

"Camavinga yetenekli bir oyuncu, buraya çok iyi uyum sağlar."