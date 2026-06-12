Getty Images Sport
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Eski yıldız, Chelsea'nin Enzo Fernandez'den vazgeçip Real Madrid'in orta saha oyuncusuyla takas anlaşması yapması gerektiğini söylüyor
Kargaşa ortamında orta saha takası önerildi
Stamford Bridge yönetimi, 2032 yılına kadar devasa bir sözleşme imzalayan ancak Nisan ayında İspanya'ya transfer olasılığını gündeme getirmesinin ardından kulüp içinde iki maçlık cezaya çarptırılan Fernandez'in geleceğini netleştirmek için artan bir baskı altında. Öte yandan, El Nacional'ın haberine göre, Real Madrid'e geri dönen teknik direktör Jose Mourinho, Camavinga'yı 50 ila 80 milyon avro arasında bir bedele satmayı hedefliyor. Petit, bu yaz iki Avrupa devinin sorunlarını doğrudan bir takas yoluyla çözebileceğine inanıyor.
- Getty Images Sport
Petit, Blues'a harekete geçmesi için çağrıda bulunuyor
BetVictor Live Casino'ya konuşan eski Dünya Kupası şampiyonu Petit, durumu kapsamlı bir şekilde değerlendirdi ve yüksek profilli bir orta saha takasını açıkça destekledi. Petit şöyle dedi: "Eduardo Camavinga ile Enzo Fernandez arasında bir takas anlaşması mı? Neden olmasın? Camavinga hâlâ çok genç bir oyuncu. On sekiz yaşındayken Rennes'ten Madrid'e transfer oldu ve Real Madrid'de altı ya da yedi yıldır forma giyiyor.
"Bazı büyük kupalar da kazandı. Bu çocuk inanılmaz bir genç yetenek. Kulüpte yaşananlar nedeniyle son iki sezondaki seviyesini değerlendiremiyorum. Real Madrid'de çeşitli nedenlerle iyi performans gösteremeyen çok sayıda oyuncu var.
"Camavinga çok iyi olabilir çünkü Chelsea'de çoğu oyuncunun genç olduğunu biliyoruz. O deneyimli bir oyuncu. Real Madrid'den Chelsea'ye geldiğinde, birçok kupa kazanmış ve orada uzun yıllar oynamış, ayrıca milli takımda da oynamış bir oyuncu olarak, Chelsea'de muhtemelen eksik olan deneyime sahip olarak kulübe katılıyorsun.
"Camavinga yetenekli bir oyuncu, buraya çok iyi uyum sağlar."
Fernandez'in kaptanlığı şiddetli eleştirilerin hedefinde
Fernandez ile Chelsea yönetimi arasındaki gerginlik, kulübün felaketle sonuçlanan sezonunun ardından daha da şiddetlendi. Bu sezonun sonunda Blues, 2025-26 Premier Lig sıralamasında 10. sırada yer aldı ve gelecek sezon için Avrupa kupalarına katılma şansını tamamen kaçırdı.
Petit, kulüp ile oyuncu arasındaki mevcut ilişkinin tamamen sürdürülemez hale geldiğini vurgulayarak şunları ekledi: "Enzo Fernandez gitmeli, ayrılmak isteyen bir oyuncuyu mutlu tutamazsınız. Ayrılmak istediğini söyledi ve kulüp tarafından para cezasına çarptırıldı. Son iki yıldır Chelsea'nin en iyi oyuncularından biri olduğunu biliyorum, ancak takımın kaptanı olup da bu tür bir iletişim kurmak mümkün değil.
"Açıkçası kulüpten ayrılmak istiyor, aptal değiliz. Bence Chelsea'de olan bitenlerden bıkmış ve yorulmuş durumda. Bu sezon tam bir karmaşa yaşandı. Açıkçası Real Madrid'in radarında. Real Madrid'in güçlü ve etkili orta saha oyuncularına ihtiyacı var. Kulüpten ayrılıp Real Madrid'e ya da başka bir yere gitse şaşırmam."
- AFP
Yaz transfer dönemi hesaplaşması
Yaz transfer dönemi yaklaşırken her iki kulüp de önemli taktiksel değişikliklerle karşı karşıya; Mourinho, Madrid'i daha teknik bir takım haline getirmeye kararlı. Camavinga, Fransa'nın Dünya Kupası kadrosuna girememesinin ardından seçeneklerini değerlendirmek zorunda ve bu durum, Premier Lig'e geçişi oldukça cazip hale getiriyor. Chelsea yönetimi ise Fernandez'e yaptıkları uzun vadeli finansal yatırımı korumayı mı, yoksa soyunma odasındaki uyumu yeniden sağlamak için onunla yollarını ayırmayı mı seçeceklerine karar vermek zorunda.