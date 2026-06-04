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Sandro Mendes - Exclusive interviewKooora.com

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Eski Yeşil Burun Adaları oyuncusu, Koora'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu durumda Suudi Arabistan'a karşı üstünlüğümüz var... İspanya'yı zor duruma düşürebiliriz."

İspanya - Yeşil Burun Adaları
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Uruguay - Yeşil Burun Adaları
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Yeşil Burun Adaları - Suudi Arabistan
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Bu değişiklik Yeşil Burun Adaları'nda bir atılım yarattı... Dünya Kupası'nda herkesi şaşırtabiliriz

Yeşil Burun'a karşı oynamak çok zor... İşte en önemli silahlarımız

Suudi Arabistan milli takımı "belirsiz"... Karşısında kazanmak için oynayacağız

İspanya karşısında boşlukları değerlendirmeliyiz... Futbol piyasa değeriyle oynanmaz

"Geçmişimiz olmadığı" için özgürce oynayacağız... Bobista, milli takımın başarısının sırlarından biri

Yeşil Burun Adaları milli takımı, Dünya Kupası katılımcıları listesine ilk kez adını yazdırmadan önce, Sandro Mendes uluslararası kariyeri boyunca milli takım forması giyen oyunculardan biriydi. Bu da ona, bu küçük ülkede futbolun dünyanın en büyük futbol turnuvasına doğru kat ettiği mesafeyi özel bir bakış açısıyla görme imkanı veriyor.

Portekiz'de doğan ve yeni milenyumun başlarında Yeşil Burun Adaları milli takımında forma giymeden önce Portekiz'in genç milli takımlarında forma giyen eski defansif orta saha oyuncusu, ülkenin futbol tarihinin mütevazı başlangıcından dünyanın en büyük futbol sahnesine ulaşmasına kadar geçen farklı aşamalarına tanıklık eden isimlerden biri.

1995 ile 2012 yılları arasında süren profesyonel kariyeri boyunca, Mendez Portekiz ve İspanya'daki birçok kulüpte forma giydi ve özellikle İspanyol Villarreal formasıyla Avrupa sahalarında iz bıraktı. Ayrıca Vitória de Setúbal ile Portekiz Kupası ve Portekiz Lig Kupası şampiyonlukları kazandı. Futbolu bıraktıktan sonra 2014 yılında antrenörlüğe yönelen Mendez, geçen yaz Comércio e Indústria kulübünün başına geçmeden önce Portekiz futbolunda çeşitli deneyimler yaşadı.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç gün kala, Koora, Yeşil Burun Adaları milli takımının finallere kalarak elde ettiği büyük başarının ardından, takımın Dünya Kupası'na ilk kez katılması hakkında konuşmak üzere Mendes ile özel bir röportaj yaptı.

Eski yıldız, milli takımın yaşadığı bu patlamanın sırlarını ve Afrika kıtasının en önemli yükselen isimlerinden biri haline gelmesinin nedenlerini ele aldı. Ayrıca, teknik direktör Bobista'nın rolü ve bu başarının yaratılmasında teknik istikrarın öneminden bahsetti.

Mendes ayrıca, İspanya, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın yer aldığı G8 Grubu'ndaki Yeşil Burun Adaları'nın yoluna dair görüşlerini de açıkladı. Ülkesinin milli takımının herkesi şaşırtabileceğini vurgulayan Mendes, belirli koşullarda Suudi Arabistan karşısında hafif bir üstünlüğe sahip olduklarını ve piyasa değeri ile bireysel yetenekler açısından büyük farklara rağmen İspanya'yı zorlayabileceklerini belirtti.

Ayrıca Suudi "Yeşiller"in en önemli güçlü ve zayıf yönlerine ve Yeşil Burun'un Amerika topraklarında futbol tarihine yeni bir sayfa yazma şansına da değindi. Röportajın metni şöyle:

  • Yeşil Burun Adaları milli takımı Afrika'da dikkat çeken bir isim haline geldi ve Kamerun'u geride bırakarak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu hızlı yükselişin sırrı nedir?

    Yeşil Burun Adaları milli takımının yükselişi, birdenbire ya da tesadüfen gerçekleşmedi. Bu, yıllarca süren bir yapı, kimlik ve projeye olan inanç üzerine yapılan çalışmaların sonucudur. Bu gelişimin bir parçası olan biri olarak, yeteneklerin, güçlü zihniyetin ve daha iyi organizasyonun bir araya gelmesinin belirleyici bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Sadece katılmakla yetinmek yerine nasıl rekabet edeceğimizi öğrendik ve bu zihniyet değişikliği büyük bir fark yarattı.

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  • Cabo Verde v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'na ilk kez katılan 4 takımdan biri... Bu zorlu grupta bir sürpriz yaşanmasını bekliyor musunuz?

    Bu bizim Dünya Kupası'ndaki ilk katılımımız, ancak oraya sadece anın tadını çıkarmak için gitmiyoruz. Elbette grubu ciddiye alıyoruz, ancak kendi yeteneklerimize de güveniyoruz. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı, karşı oynaması çok zor bir takım. Eğer birlik, disiplin ve cesaretimizi korursak, herkesi şaşırtabiliriz.

  • Yeni bir teknik direktörün yönetiminde turnuvaya katılan Suudi Arabistan milli takımını nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Suudi Arabistan'ın başına yeni bir teknik direktörün geçmesi belirsizlik yaratıyor, ancak aynı zamanda bir öngörülemezlik unsuru da getiriyor. Bu tür durumlar her iki yönde de gelişebilir. Bence bu maç son derece taktiksel geçecek ve küçük ayrıntılar sonucu belirleyecek.

  • Bu karşılaşmada kimin lehine sonuçlanacak?

    Bence çok dengeli bir maç olacak. Kap Verdes milli takımı zihinsel açıdan daha iyi bir performans gösterip kendi ritmini ve gücünü ortaya koyabilirse, bizde hafif bir üstünlük olabilir.

  • Saudi ArabiaGetty Images

    Teknik kadrodaki istikrarsızlık ve Suudi oyuncuların kulüplerinde az süre alması, Yeşil Burun Adaları'nı galibiyet için oynamaya teşvik edebilir mi?

    Evet, bu faktörler Cape Verde'yi galibiyet için oynamaya teşvik edebilir. Sürekliliğin olmaması ve kulüplerde yeterince süre almamış olmaları, ritim ve özgüvenlerini etkileyebilir. Ancak dikkatli olmalıyız, çünkü Suudi Arabistan büyük turnuvalarda yetenek ve deneyime sahip.

  • Sizce Suudi Arabistan milli takımının en önemli güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?

    Suudi Arabistan'ın güçlü yanları arasında teknik yetenekleri ve hızlı geçişler yer alıyor. Oyuncular topu ele geçirdiklerinde büyük bir rahatlık hissediyorlar. Ancak bunun karşılığında, özellikle baskı altındayken, savunmadaki istikrarsızlık ve organizasyon eksikliği zaman zaman zayıf yönleri olarak ortaya çıkabiliyor.

  • Suudi milli takımında en çok kiminle karşılaşmaktan korkuyorsun?

    Her zaman tehlikeli oyuncular vardır, özellikle de hücum pozisyonlarında, ancak ben özellikle kanat oyuncularına dikkat çekmek istiyorum; onlar bire bir mücadelelerde fark yaratabilecek oyunculardır.

  • La Liga'da oynadın ve İspanyol futbolu hakkında çok şey öğrendin. Yeşil Burun Adaları'nın Dünya Kupası tarihindeki ilk maçı, Matador'a karşı nasıl değerlendiriyorsun?

    İspanya maçı benim için çok özel bir anlam taşıyor, çünkü İspanyol futbolunu çok iyi tanıyorum. Net bir kimlikleri, yüksek top hakimiyetleri ve büyük bir teknik kaliteleri var. Ancak bazen top hakimiyetini elinde tutan takımlar boşluklar bırakır. Yeşil Burun Adaları takımı akıllı ve etkili oynamalı.

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    Yeşil Burun Adaları kadrosunun piyasa değeri 60 milyon avroyu geçmezken, Lamine Yamal'ın tek başına değeri 200 milyon avro. Bu farkları nasıl değerlendiriyorsunuz?

    Futbol piyasa değeriyle oynanmaz. Tüm saygımla söylüyorum, 200 milyon avro tek başına maçları kazanmaya yetmez. Organizasyon, özveri ve takım ruhu, hepsi bireysel yeteneği gölgede bırakabilecek faktörlerdir. İşte bu noktada Yeşil Burun Adaları milli takımı rekabet edebilir.

  • Dünya Kupası'nda sürprizler her zaman vardır ve en sonuncusu Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesi oldu. Yeşil Burun Adaları, İspanya'nın yıldızlarını utandırabilir mi?

    Elbette sürprizler futbolun bir parçasıdır ve bu yüzden bu sporu seviyoruz. Suudi Arabistan bunu Arjantin karşısında zaten kanıtladı. Yeşil Burun Adaları da cesaret, disiplin ve inançla oynarsa İspanya'yı zor duruma düşürebilir.

  • Uruguay maçı İspanya maçı kadar zorlu olacak. Dünya Kupası'nda tecrübeli bir takım karşısında Yeşil Burun Adaları'nın deneyim eksikliği sizi endişelendiriyor mu?

    Uruguay, son derece rekabetçi bir milli takım; büyük bir deneyime ve yüksek fiziksel güce sahip. Deneyim önemlidir, ancak bazen o "tarihe" sahip olmayan takımlar daha özgürce oynarlar. Yeşil Burun Adaları bunu kendi lehine kullanmalıdır.

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    Bobista, 6 yıldır Yeşil Burun Adaları'nın başında. Teknik kadrodaki istikrarın bu olağanüstü sonuçlara katkıda bulunduğunu düşünüyor musunuz?

    İstikrar temel bir unsurdur. Bobista mükemmel bir iş çıkardı. Altı yıl, bir kimlik, güven ve net fikirler oluşturmak için yeterli bir süre. Bu istikrar, Yeşil Burun Adaları milli takımının başarısının en önemli nedenlerinden biridir.

  • Kap Verde'nin en önemli oyuncuları kimler ve turnuvada milli takımın en parlayan yıldızı kim olacak?

    Yeşil Burun Adaları'nın en önemli silahları, takım ruhu, kararlılık ve birliktir. Tek bir oyuncuya bel bağlamıyoruz, ancak bazı oyuncuların öne çıkabileceğine inanıyorum; yetenekle güçlü bir zihniyeti bir araya getiren oyuncular bu turnuvada parlayacaklardır.

  • Yelsin Kamouich'in kadrodan çıkarılması hakkında ne düşünüyorsun? Sence Al-Ahli'de yeterince şans bulamadı mı?

    Bu kararlar her zaman zordur. Milli takımlar belirli özelliklere sahip oyunculara ve formda olan oyunculara ihtiyaç duyar. Bir oyuncu gol atamadıysa, soruların ortaya çıkması doğaldır. Belki yeterince fırsat bulamamıştır, ancak bu seviyede eline geçen fırsatları değerlendirmek zorundasın. Teknik direktör, takımın ihtiyaç duyduğunu düşündüğü şeylere göre kararını verdi.