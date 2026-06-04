Eski Yeşil Burun Adaları oyuncusu, Koora'ya verdiği röportajda şunları söyledi: "Bu durumda Suudi Arabistan'a karşı üstünlüğümüz var... İspanya'yı zor duruma düşürebiliriz."

Bu değişiklik Yeşil Burun Adaları'nda bir atılım yarattı... Dünya Kupası'nda herkesi şaşırtabiliriz

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"Geçmişimiz olmadığı" için özgürce oynayacağız... Bobista, milli takımın başarısının sırlarından biri

Yeşil Burun Adaları milli takımı, Dünya Kupası katılımcıları listesine ilk kez adını yazdırmadan önce, Sandro Mendes uluslararası kariyeri boyunca milli takım forması giyen oyunculardan biriydi. Bu da ona, bu küçük ülkede futbolun dünyanın en büyük futbol turnuvasına doğru kat ettiği mesafeyi özel bir bakış açısıyla görme imkanı veriyor.

Portekiz'de doğan ve yeni milenyumun başlarında Yeşil Burun Adaları milli takımında forma giymeden önce Portekiz'in genç milli takımlarında forma giyen eski defansif orta saha oyuncusu, ülkenin futbol tarihinin mütevazı başlangıcından dünyanın en büyük futbol sahnesine ulaşmasına kadar geçen farklı aşamalarına tanıklık eden isimlerden biri.

1995 ile 2012 yılları arasında süren profesyonel kariyeri boyunca, Mendez Portekiz ve İspanya'daki birçok kulüpte forma giydi ve özellikle İspanyol Villarreal formasıyla Avrupa sahalarında iz bıraktı. Ayrıca Vitória de Setúbal ile Portekiz Kupası ve Portekiz Lig Kupası şampiyonlukları kazandı. Futbolu bıraktıktan sonra 2014 yılında antrenörlüğe yönelen Mendez, geçen yaz Comércio e Indústria kulübünün başına geçmeden önce Portekiz futbolunda çeşitli deneyimler yaşadı.

2026 Dünya Kupası'nın başlamasına birkaç gün kala, Koora, Yeşil Burun Adaları milli takımının finallere kalarak elde ettiği büyük başarının ardından, takımın Dünya Kupası'na ilk kez katılması hakkında konuşmak üzere Mendes ile özel bir röportaj yaptı.

Eski yıldız, milli takımın yaşadığı bu patlamanın sırlarını ve Afrika kıtasının en önemli yükselen isimlerinden biri haline gelmesinin nedenlerini ele aldı. Ayrıca, teknik direktör Bobista'nın rolü ve bu başarının yaratılmasında teknik istikrarın öneminden bahsetti.

Mendes ayrıca, İspanya, Suudi Arabistan ve Uruguay'ın yer aldığı G8 Grubu'ndaki Yeşil Burun Adaları'nın yoluna dair görüşlerini de açıkladı. Ülkesinin milli takımının herkesi şaşırtabileceğini vurgulayan Mendes, belirli koşullarda Suudi Arabistan karşısında hafif bir üstünlüğe sahip olduklarını ve piyasa değeri ile bireysel yetenekler açısından büyük farklara rağmen İspanya'yı zorlayabileceklerini belirtti.

Ayrıca Suudi "Yeşiller"in en önemli güçlü ve zayıf yönlerine ve Yeşil Burun'un Amerika topraklarında futbol tarihine yeni bir sayfa yazma şansına da değindi. Röportajın metni şöyle: