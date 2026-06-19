Eski Wolfsburg oyuncusu gündemde! FC Barcelona ile FC Liverpool arasında bir transfer yarışı mı başlıyor?

Hem Barça hem de Liverpool, savunma merkezinde oynayacak sol ayaklı bir oyuncu arıyor; dolayısıyla van de Ven aranan profile uyuyor. Her iki kulübün de 25 yaşındaki oyuncunun durumunu çok yakından takip ettiği söyleniyor.

Bu ilginin artmasında, van de Ven’in Spurs’taki geleceğine dair artan belirsizlik de rol oynuyor. Duyumlara göre, İngiliz kulüp aylardır Hollandalı oyuncunun 2029’a kadar süren sözleşmesini erken uzatmak için çalışıyor. Ancak bir anlaşmaya varılmasından henüz çok uzak olunduğu ve son görüşmelerde tarafların görüşlerinin oldukça uzak olduğu iddia ediliyor.

Bir diğer faktör ise, geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Premier Lig'den neredeyse düşecek olan Tottenham'ın sportif geleceği. Telegraaf'a göre van de Ven, daha başarılı olabileceği diğer kulüplerin tekliflerine açık. Bu arada Tottenham açısından önemli olan nokta şudur: Van de Ven gerçekten transfer olursa, kulüp Luka Vuskovic ile yetenekli bir yedeği hazırda bulundurmuş olacak. Hırvat milli takım oyuncusu, Bundesliga’da hayranlık uyandıran performans sergilediği Hamburger SV’ye yaptığı kiralık dönemden sonra Londra’ya geri dönüyor. Vuskovic’in buradaki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.