Telegraaf gazetesinin haberine göre, İspanyol ve İngiliz üst düzey kulüpler, Tottenham Hotspur’un stoper oyuncusu Micky van de Ven’e ilgi gösteriyor.
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Eski Wolfsburg oyuncusu gündemde! FC Barcelona ile FC Liverpool arasında bir transfer yarışı mı başlıyor?
Hem Barça hem de Liverpool, savunma merkezinde oynayacak sol ayaklı bir oyuncu arıyor; dolayısıyla van de Ven aranan profile uyuyor. Her iki kulübün de 25 yaşındaki oyuncunun durumunu çok yakından takip ettiği söyleniyor.
Bu ilginin artmasında, van de Ven’in Spurs’taki geleceğine dair artan belirsizlik de rol oynuyor. Duyumlara göre, İngiliz kulüp aylardır Hollandalı oyuncunun 2029’a kadar süren sözleşmesini erken uzatmak için çalışıyor. Ancak bir anlaşmaya varılmasından henüz çok uzak olunduğu ve son görüşmelerde tarafların görüşlerinin oldukça uzak olduğu iddia ediliyor.
Bir diğer faktör ise, geçtiğimiz sezon bilindiği üzere Premier Lig'den neredeyse düşecek olan Tottenham'ın sportif geleceği. Telegraaf'a göre van de Ven, daha başarılı olabileceği diğer kulüplerin tekliflerine açık. Bu arada Tottenham açısından önemli olan nokta şudur: Van de Ven gerçekten transfer olursa, kulüp Luka Vuskovic ile yetenekli bir yedeği hazırda bulundurmuş olacak. Hırvat milli takım oyuncusu, Bundesliga’da hayranlık uyandıran performans sergilediği Hamburger SV’ye yaptığı kiralık dönemden sonra Londra’ya geri dönüyor. Vuskovic’in buradaki sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
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Micky van de Ven: Liverpool’da Konate’nin yedeği mi olacak?
Liverpool’da yeni bir stoper ihtiyacı var; zira Ibrahima Konate, süresi dolan sözleşmesini uzatmadı ve bedelsiz olarak Real Madrid’e transfer oluyor. Aslında İngiliz kulübü, geçen yaz Giovanni Leoni’yi kadrosuna katarak, gelecekte Virgil van Dijk’in yanında savunma yapabilecek yetenekli bir stoperi kadrosuna katmıştı. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, çapraz bağ yırtılması nedeniyle geçen sezonun neredeyse tamamını kaçırdı ve Leoni’nin bu uzun aradan sonra nasıl bir performans göstereceği merak konusu.
Geçtiğimiz aylarda Liverpool, Borussia Dortmund’dan Nico Schlotterbeck ile de anılmıştı. Alman milli oyuncunun, Nisan ayında uzatılan BVB sözleşmesinde bir çıkış maddesi olduğu biliniyor. Sol ayakla oynayan bu oyuncu, tıpkı van de Ven gibi, Reds’in aradığı profile uyuyor.
Bu arada Barselona’da teknik direktör Hansi Flick’in kadrosunda beş stoper bulunsa da, Gerard Martin dışında sol ayakla oynayan tek bir oyuncu var. 24 yaşındaki oyuncu zaten daha çok sol bek pozisyonunda oynayan bir isim olsa da, geçen sezon merkez savunmada da sık sık görev aldı.
Micky van de Ven, Dünya Kupası’nın favori takımlarından Hollanda’nın as kadrosunda yer alıyor
Van de Ven, 2021 yılında gençlik kulübü FC Volendam’dan VfL Wolfsburg’a transfer olmuş ve Bundesliga’da uluslararası alanda çıkışını yapmıştı. “Kurtlar”da geçirdiği iki yılın ardından, Tottenham 2023 yılında bu savunma oyuncusu için tam 40 milyon Euro transfer ücreti ödedi.
O zamandan beri van de Ven, Spurs’ta her zaman ilk 11’de yer alıyor; geçen sezon takımı birçok kez kaptan olarak sahaya çıkardı. Eski Wolfsburglu oyuncu, Hollanda Milli Takımı’nda da as kadroda yer alıyor, ancak sol bek pozisyonunda oynuyor. Dünya Kupası’nın açılış maçında Japonya ile 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı; Oranje, Cumartesi günü İsveç ile oynayacağı ikinci grup maçıyla yoluna devam edecek.
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Barça ve Liverpool, Micky van de Ven’in peşinde mi? 2025/26 sezonundaki istatistikleri
Müdahaleler
45
Gol
7
Asist
1
Sarı kart
12
Kırmızı kart
1