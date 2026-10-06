Getty Images Sport
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Eski West Ham savunmacısı Vladimir Coufal, Çekya'nın İngiltere karşısında Wembley'de küçük düşmekten kaçınacağına söz verdi
Hırvatistan'ın çöküşünün tekrarlanmasından kaçınmak
Çekya, Wembley’nin o kutsal çimine adım atmaya hazırlanırken, İngiltere’nin son dönemdeki üstünlüğünün hatırası büyük ölçüde hissediliyor. İngiltere, Uluslar Ligi’nde şok etkisi yaratan bir sonuçla Hırvatistan’ı acımasızca darmadağın etmesinin ardından bu maça çıkıyor. Ancak Coufal, takımlarının benzer bir kader yaşamayacağı konusunda ısrarcı ve bu meydan okumaya karşı duracak mental güce sahip olduklarını savunuyor.
“Bundan korkmuyoruz, kendimize güveniyoruz. Elbette rakibin kalitesine saygı duymalıyız. Hırvatistan’da 7-0 kazanmak inanılmaz. Livesport’ta izledim ve bir hata olduğunu düşündüm. Kramaric bana gerçekten çok zor olduğunu söyledi. Oyun onlara uygun değildi. Ama biz Hırvatlar gibi oynamak istemiyoruz. Böyle bir oyuna asla izin vermek istemiyoruz” dedi beki, iSport’un aktardığına göre.
- Getty Images Sport
Form tutmak için kişisel bir mücadele
Coufal'ın Londra'da yer alması bir hafta önceye kadar hiç de garanti değildi. Süregelen diz sorunu nedeniyle sahalardan uzak kalan oyuncu, bu yüzden İspanya maçını kaçırdı. Ancak 34 yaşındaki futbolcu, Premier League'deki başarılı döneminde profesyonel kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği bir statta takım arkadaşlarını sahaya çıkarabilmek için plazma enjeksiyonu da dahil yoğun bir tedavi gördü.
"Daha iyiye gidiyor, hedefim İngiltere maçında takımla birlikte olmaktı. Aslında İspanya'da da oynamak istiyordum ama gereksiz risk almak istemedik ve böyle değerlendirdik. Dizime plazma enjeksiyonu yapıldı ve faydasını gördüm. İspanya maçından sonra, burada Wembley'de takımla da antrenman yaptım. Artık karar hocaya bağlı, nasıl karar vereceğine bağlı" dedi.
Ulusal stadyumun büyüsü
Her oyuncu için Wembley, İngiliz futbolunun zirvesini temsil eder ancak Coufal için bu bağ çok daha derin. Yıllardır Londra'da yaşayan Coufal, şehre büyük bir sevgiyle bakıyor. Stadın Çek futbolu için taşıdığı tarihi ağırlığın farkında ve özellikle ülkenin Euro 96 finaline uzanan yolculuğuna atıfta bulunurken, salı gecesi bu mirasa bir olumlu sayfa daha eklemeyi umuyor.
"Burası İngiliz futbolunun bir simgesi. Tarihsel olarak burada Çekya olarak büyük başarılarımız oldu. İngiltere'yi zorlamak istiyoruz, maça 90.000 kişi gelecek. Daha önce burada iki kez oynama şansına sahip oldum. Bu bir onur. İngiliz oyuncularla konuşuyorum, onlar için Wembley'de İngiltere formasıyla oynamaktan daha büyük bir şey yok."
"Uzun bir zamanın ardından eve dönmek gibi. Bunu dört gözle bekliyordum, dizimin iyileşmesini, böylece burada ilk 11'de başlayabilmeyi ya da antrenman yapabilmeyi umuyordum. Özellikle burada çocuklarla birlikte olmak istiyorum, en önemli şey bu. Benim için eve dönüş gibi, İngiltere milli takımından birçok oyuncuyu tanıyorum. Bu maç için bir araya gelmek benim küçük kişisel hedefimdi. Genel olarak İngiltere'de çok mutluyum," dedi Coufal.
- Getty Images Sport
Kaptan olarak hücum hattına liderlik ediyor
Ladislav Krejci'nin cezası nedeniyle forma giyemeyecek olmasıyla birlikte, liderlik konusu maç öncesi tartışmaların merkezine yerleşti. Deplasman kafilesinin en tecrübeli ismi olan Coufal, kaptanlık bandını takmak için en doğal aday konumunda. Bu ihtimal karşısında mütevazı kalmayı sürdürse de, teknik ekibin kendisini görevlendirmesi halinde bu sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğu açık.
"Bu daha çok teknik direktöre sorulacak bir soru, bu konuda daha fazla yorum yapmayacağım. Teknik direktör beni görevlendirirse bu benim için büyük bir onur olur ve takıma liderlik ederim. Olmazsa da hiçbir şey değişmez" diyerek sözlerini tamamladı.
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