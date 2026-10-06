Her oyuncu için Wembley, İngiliz futbolunun zirvesini temsil eder ancak Coufal için bu bağ çok daha derin. Yıllardır Londra'da yaşayan Coufal, şehre büyük bir sevgiyle bakıyor. Stadın Çek futbolu için taşıdığı tarihi ağırlığın farkında ve özellikle ülkenin Euro 96 finaline uzanan yolculuğuna atıfta bulunurken, salı gecesi bu mirasa bir olumlu sayfa daha eklemeyi umuyor.

"Burası İngiliz futbolunun bir simgesi. Tarihsel olarak burada Çekya olarak büyük başarılarımız oldu. İngiltere'yi zorlamak istiyoruz, maça 90.000 kişi gelecek. Daha önce burada iki kez oynama şansına sahip oldum. Bu bir onur. İngiliz oyuncularla konuşuyorum, onlar için Wembley'de İngiltere formasıyla oynamaktan daha büyük bir şey yok."

"Uzun bir zamanın ardından eve dönmek gibi. Bunu dört gözle bekliyordum, dizimin iyileşmesini, böylece burada ilk 11'de başlayabilmeyi ya da antrenman yapabilmeyi umuyordum. Özellikle burada çocuklarla birlikte olmak istiyorum, en önemli şey bu. Benim için eve dönüş gibi, İngiltere milli takımından birçok oyuncuyu tanıyorum. Bu maç için bir araya gelmek benim küçük kişisel hedefimdi. Genel olarak İngiltere'de çok mutluyum," dedi Coufal.