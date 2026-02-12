Goal.com
Canlı
Michail Antonio West HamGetty Images
Harry Sherlock

Eski West Ham forveti Michail Antonio, ölümcül bir trafik kazasının ardından Charlton'a dönüşü için görüşmelerde bulunuyor

BBC Sport'un yeni haberine göre, eski West Ham United forveti Michail Antonio, futbola geri dönme olasılığı konusunda Charlton Athletic ile görüşüyor. Forvet, geçirdiği trafik kazasında bacaklarında çok sayıda kırık meydana gelmesi nedeniyle Hammers'tan ayrılmak zorunda kalmıştı.

  • Antonio muhtemelen geri dönecek

    BBC Sport'a göre Antonio, profesyonel futbola sansasyonel bir dönüş yapma olasılığı konusunda Charlton ile ön görüşmelerde bulundu. Forvet, bir araba kazasında bacaklarında çok sayıda kırık meydana geldikten sonra Aralık 2024'ten bu yana İngiltere'de resmi bir maçta oynamadı.

    Antonio'nun aracı, Hammers antrenmanından ayrıldıktan sonra bir ağaca çarptı. Enkazdan çıkarılması gereken Antonio, helikopterle hastaneye kaldırıldı. Tıbbi müdahaleye alınan tecrübeli forvet, kırılan bacağına acil ameliyat oldu.

    O dönemde Antonio'nun tekrar yürüyebilmek için bile zorlanacağı, futbol oynamayı bırakın, söyleniyordu. Ancak, iyileşme sürecinde olağanüstü bir ilerleme kaydetti ve Haziran 2025'te Jamaika milli takımına geri döndü. Şimdi ise İngiltere'ye geri dönüşü yaklaşıyor olabilir.

    • Reklam
  • West Ham United v KAA Gent: Quarterfinal Second Leg - UEFA Europa Conference LeagueGetty Images Sport

    Antonio'nun inanılmaz iyileşmesi

    Antonio, iyileşmesine yardımcı olmak için Leicester City'de kısa bir süre antrenman yaptı, ancak sonunda Foxes'a katılmadı.

    Kısa süre önce TNT Sports'a başka bir sözleşme imzalamak istediğini söyledi: "Futbolla işim bitmemişti ve kariyerimin bir araba kazasıyla sona ermesini istemiyordum.

    "İlk olarak, doktorla konuşabildiğim anda ona ilk sorduğum soru 'Tekrar oynayabilecek miyim?' oldu ve o da 'Evet' dediğinde, benim için sorun yoktu, bilmem gereken tek şey buydu. İçimde daha fazlası olduğunu biliyordum ve hala daha fazlası olduğunu biliyorum."

    Reggae Boyz ile olan deneyimini şöyle ekledi: "Altı ay içinde sahalara geri döndüm. Haziran ayında Jamaika için birkaç maç oynadım. Hala bugün bile içimi yakıyor.

    "Sahaya ilk çıktığımda, Jamaika'da bir oyuncu geçmişti, ben boş kaleye doğru duruyordum, tek yapması gereken bana topu atmaktı. Ona bağırıyordum. Bana bu anı yaşat, ilk maçım, geri dönüş hikayesi, kaderimde yazılı. O kaçırdı ve en kötüsü ne biliyor musun? Kaçırdı ve top benim yarım metre arkama gitti. Bacağımı uzatıyorum, sadece topa dokunmak için bacağımı uzatıyorum ama top arkamdan geçiyor."

  • Antonio'nun yaralanmasının boyutu

    Antonio BBC'ye iyileşme sürecini şöyle anlattı: "Uyluk kemiğim dört farklı yerinden kırıldı.

    Tek bir anahtar deliği ameliyatı geçirdim. Uyluk kemiğime dört cıvata ile bir çubuk yerleştirdiler, yani vidalar ve cıvatalar ile kemiği yeniden birleştirdiler.

    İlk cerrahım, üç ay boyunca bacağıma hiç yük bindirmememi söyledi, ki şu anda o süre dolmak üzere ve gördüğünüz gibi yürüyebiliyorum.

    İkinci bir uzman, üç hafta içinde %10'dan %100'e kadar ağırlık vermeye başlamam gerektiğini söyledi.

    "Ama ben iki hafta daha koltuk değneklerini kullanmaya devam ettim. Genel olarak, bacağımın düzgün bir şekilde iyileşmesi için altı ila 12 ay geçmesi gerektiğini söylüyorlar."

    Ağustos ayında geri dönüşüyle ilgili görüşmelere başladığını doğruladı. TalkSPORT'a konuşan Antonio, "Şu anda kulüplerle görüşüyorum, benim için en iyi teklifin hangisi olduğunu görmek için, ve nasıl gideceğini göreceğiz.

    Dürüst olmak gerekirse, [farklı kulüplerden] bir karışım var, buradaki kulüplerle görüşüyoruz, yurtdışındaki kulüplerle görüşüyoruz, ama bunu çok belirsiz bırakacağım - İngiltere ve yurtdışındaki kulüplerle görüşüyoruz."

  • Charlton Athletic v Stevenage - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Sırada ne var?

    Antonio, geri dönüşünü hedeflerken kalıcı sözleşme imzalamayı umuyor. Charlton şu anda Championship'te 18. sırada yer alıyor ve Salı günü Portsmouth ile karşılaşacak.

    GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.

FA Kupası
Burton Albion crest
Burton Albion
BUR
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Championship
Charlton Athletic crest
Charlton Athletic
CHA
Portsmouth crest
Portsmouth
POR
0