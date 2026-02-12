Eski West Ham forveti Michail Antonio, ölümcül bir trafik kazasının ardından Charlton'a dönüşü için görüşmelerde bulunuyor

Antonio, iyileşmesine yardımcı olmak için Leicester City'de kısa bir süre antrenman yaptı, ancak sonunda Foxes'a katılmadı.

Kısa süre önce TNT Sports'a başka bir sözleşme imzalamak istediğini söyledi: "Futbolla işim bitmemişti ve kariyerimin bir araba kazasıyla sona ermesini istemiyordum.

"İlk olarak, doktorla konuşabildiğim anda ona ilk sorduğum soru 'Tekrar oynayabilecek miyim?' oldu ve o da 'Evet' dediğinde, benim için sorun yoktu, bilmem gereken tek şey buydu. İçimde daha fazlası olduğunu biliyordum ve hala daha fazlası olduğunu biliyorum."

Reggae Boyz ile olan deneyimini şöyle ekledi: "Altı ay içinde sahalara geri döndüm. Haziran ayında Jamaika için birkaç maç oynadım. Hala bugün bile içimi yakıyor.

"Sahaya ilk çıktığımda, Jamaika'da bir oyuncu geçmişti, ben boş kaleye doğru duruyordum, tek yapması gereken bana topu atmaktı. Ona bağırıyordum. Bana bu anı yaşat, ilk maçım, geri dönüş hikayesi, kaderimde yazılı. O kaçırdı ve en kötüsü ne biliyor musun? Kaçırdı ve top benim yarım metre arkama gitti. Bacağımı uzatıyorum, sadece topa dokunmak için bacağımı uzatıyorum ama top arkamdan geçiyor."