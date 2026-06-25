Eski Watford orta saha oyuncusu, U21 takımından bir oyuncuya yönelik ‘kesinlikle kabul edilemez’ ırkçı hakaret nedeniyle 11 maçlık ceza aldı

Bağımsız bir düzenleme komisyonu, Hint kökenli bir 21 yaş altı oyuncunun dahil olduğu olayları soruşturduktan sonra, Dwomoh’un “çok ciddi” ve “kesinlikle kabul edilemez” bir suç işlediğine hükmetti. FA’nın resmi gerekçe belgesinde “Oyuncu A” olarak anılan mağdur, 2025 yılının son aylarında iki ayrı olayda ayrımcı sözlere maruz kalmıştı.

Watford Observer’ın haberine göre, komisyonun raporunda Dwomoh’un kullandığı hakaretlerin niteliği ayrıntılı olarak belirtildi; bu sözler arasında “kahverengi bir renk değildir” ve “köşe dükkanın nasıl gidiyor?” gibi ifadeler yer alıyordu. Bu olaylar, 27 Ekim’de Swansea City ve 4 Kasım’da Colchester United ile oynanan U-21 maçlarının maç öncesi ısınmaları sırasında kulübün London Colney antrenman sahasında meydana geldi.