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Eski Watford orta saha oyuncusu, U21 takımından bir oyuncuya yönelik ‘kesinlikle kabul edilemez’ ırkçı hakaret nedeniyle 11 maçlık ceza aldı
Ciddi iddialar ve FA’nın bulguları
Bağımsız bir düzenleme komisyonu, Hint kökenli bir 21 yaş altı oyuncunun dahil olduğu olayları soruşturduktan sonra, Dwomoh’un “çok ciddi” ve “kesinlikle kabul edilemez” bir suç işlediğine hükmetti. FA’nın resmi gerekçe belgesinde “Oyuncu A” olarak anılan mağdur, 2025 yılının son aylarında iki ayrı olayda ayrımcı sözlere maruz kalmıştı.
Watford Observer’ın haberine göre, komisyonun raporunda Dwomoh’un kullandığı hakaretlerin niteliği ayrıntılı olarak belirtildi; bu sözler arasında “kahverengi bir renk değildir” ve “köşe dükkanın nasıl gidiyor?” gibi ifadeler yer alıyordu. Bu olaylar, 27 Ekim’de Swansea City ve 4 Kasım’da Colchester United ile oynanan U-21 maçlarının maç öncesi ısınmaları sırasında kulübün London Colney antrenman sahasında meydana geldi.
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Watford kararlı bir adım attı
Durumun ciddiyeti ortaya çıkınca Watford hızlı bir şekilde harekete geçti; orta saha oyuncusunu A takım kadrosundan çıkardı ve ana gruptan ayrı antrenman yapmasını emretti. Kulüp, daha sonra Dwomoh’un sözleşmesinin feshedildiğini doğruladı; böylece iç ve dış soruşturmaların ardından oyuncunun Vicarage Road ekibiyle olan ilişkisi sona erdi.
Watford Observer’a yapılan açıklamada kulüp, disiplin sürecine tam destek verdiğini belirtti, soruşturma sonucundaki kararı onayladığını ifade etti ve Dwomoh’un kulüple olan sözleşmesinin feshedildiğini doğruladı. Oyuncu, ilk uzaklaştırma cezasının geriye dönük olarak uygulandığı Nisan ayında sosyal medya üzerinden ayrılacağına dair ipuçları vermişti.
Disiplinle ilgili ayrıntılar ve FA’ya yapılan itiraz
Futbol Federasyonu, başlangıçta orta saha oyuncusu için daha da ağır bir ceza talep etmiş ve iki ayrı ihlalin olduğu gerçeğini yansıtmak amacıyla 11 maçlık cezasının 16 maça çıkarılması için temyiz başvurusunda bulunmuştu. Ancak bu talep, Temyiz Kurulu tarafından nihayetinde reddedildi; Kurul, 11 maçlık cezasının “tespit edilen davranış biçimi için genel bir yaptırım” olarak orantılı olduğunu savundu.
En önemlisi, komisyon Dwomoh’un “sorumluluğunu hemen kabul etmediğini veya pişmanlık göstermediğini, aksine Oyuncu A’ya baskı uygulayarak iddialarını geri çekmesini sağlamaya çalıştığını” kaydetti. Orta saha oyuncusu sonunda iki suçlamayı da kabul etti, özür diledi ve hatasını kabul etse de, iddialara karşı gösterdiği ilk tepki, yargılama sürecinde dikkate alınan bir faktör oldu.
- Getty Images Sport
Zorunlu eğitim ve para cezaları
9 Nisan tarihinden itibaren geçerli olan ve ulusal futbol müsabakalarını kapsayan uzun süreli maçtan men cezasının yanı sıra, Dwomoh’a maddi bir ceza da verildi. Oyuncuya 2.500 sterlin para cezası kesildi ve FA’nın 9 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlanmasını zorunlu kıldığı zorunlu yüz yüze eğitim programını tamamlaması gerekiyor.