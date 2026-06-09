AFP
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Eski UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında suç duyurusunda bulundu
Platini, 2015'teki olayların ardından hukuki işlem başlattı
AFP'ye gönderilen bir açıklamaya göre Platini, Paris'te Infantino aleyhine suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, 2015 yılında Platini'nin görevden alınmasına yol açan olaylarla bağlantılı olarak aktif nüfuz ticareti yapıldığı ve asılsız suçlamaların yayıldığı iddia ediliyor. Eski UEFA başkanı, suç duyurusunda eski FIFA hukuk direktörü Marco Villiger ile eski denetim ve uyum komitesi başkanı Domenico Scala'nın da adını geçirdi.
Platini, FIFA başkanlığına seçilmesini engellemek amacıyla yapıldığını iddia ettiği manevraların soruşturulmasını istiyor. Bu yasal işlem, Platini'nin Sepp Blatter'in ardından dünya futbolunun yönetim organının başına geçme hedefini fiilen sona erdiren olaylardan bu yana süren anlaşmazlığın son bölümü olarak kayda geçiyor.
- AFP
Platini, iddia edilen eylemlerle ilgili hesap sorulmasını istiyor
Platini'nin avukat ekibi, müvekkilinin itibarını zedelemek ve FIFA başkanlığı yolunu tıkamak için koordineli bir çaba sarf edildiğini kanıtlamayı amaçladıklarını açıkladı. Fransa'da açılan ceza davasının yanı sıra, Fransız futbolcu, etik soruşturmasının yol açtığını iddia ettiği zararlar için tazminat talep etmek üzere FIFA aleyhine bir hukuk davası hazırlıyor.
Eski Fransa milli futbolcusu, futbol yönetiminin gidişatını değiştiren bir karalama kampanyasının kurbanı olduğuna inanıyor. Platini, yeni dava yoluyla adını temize çıkarmaya ve futbol yönetiminden uzaklaştırılmasından sorumlu olduğunu düşündüğü kişileri tespit etmeye çalışıyor.
2015 yılındaki ödeme soruşturmasından kaynaklanan bir ihtilaf
Davanın kökeni, 2011 yılında Platini'ye yapılan ve dönemin FIFA Başkanı Blatter tarafından onaylanan 2 milyon İsviçre frangı tutarındaki bir ödemeye dayanıyor. Ödemenin, 1998 ile 2002 yılları arasında gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleriyle ilgili olduğu bildirildi, ancak ödemedeki gecikme daha sonra soruşturmacıların dikkatini çekti.
İşlemin ayrıntıları 2015 yılında kamuoyuna duyurulduğunda, hem Platini hem de Blatter futbol ile ilgili faaliyetlerden uzun süreli men cezalarına çarptırıldı. O dönemde Platini, Blatter'in yerine FIFA başkanlığı için en güçlü aday olarak görülüyordu. Onun yarıştan çekilmesi, o dönem UEFA genel sekreteri olan Infantino'nun Şubat 2016'da FIFA başkanlığını kazanmasının önünü açtı. Infantino o günden bu yana rakipsiz olarak iki kez yeniden seçildi.
- AFP
Yeni hukuki mücadeleler eski tartışmaları yeniden alevlendirebilir
Platini'nin suç duyurusu ve planladığı hukuk davası, futbol dünyasının en önemli yönetim anlaşmazlıklarından birini gündemde tutacak gibi görünüyor. Bu süreçler, 2015'teki soruşturma ve ardından gelen FIFA başkanlık devriyle ilgili olayların yeniden mercek altına alınmasına yol açabilir.