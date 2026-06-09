Eski UEFA Başkanı Michel Platini, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında suç duyurusunda bulundu

AFP'ye gönderilen bir açıklamaya göre Platini, Paris'te Infantino aleyhine suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda, 2015 yılında Platini'nin görevden alınmasına yol açan olaylarla bağlantılı olarak aktif nüfuz ticareti yapıldığı ve asılsız suçlamaların yayıldığı iddia ediliyor. Eski UEFA başkanı, suç duyurusunda eski FIFA hukuk direktörü Marco Villiger ile eski denetim ve uyum komitesi başkanı Domenico Scala'nın da adını geçirdi.

Platini, FIFA başkanlığına seçilmesini engellemek amacıyla yapıldığını iddia ettiği manevraların soruşturulmasını istiyor. Bu yasal işlem, Platini'nin Sepp Blatter'in ardından dünya futbolunun yönetim organının başına geçme hedefini fiilen sona erdiren olaylardan bu yana süren anlaşmazlığın son bölümü olarak kayda geçiyor.