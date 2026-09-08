Yaz transfer döneminde Feyenoord'dan gelen Ayase Ueda, Mbappe'nin ayarlı ortasının ardından yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla üst üste ikinci maçında ikinci golünü attı. Marc Bartra, Pablo Fornals'ın sert ortasına yaptığı dalarak kafa vuruşuyla Betis adına skora çabuk denge getirdi, ancak Gaetan Perrin'in kullandığı kornerde Alexsandro'nun kafa golü Lille'i yeniden öne geçirdi.

Bartra, devre arasının hemen ardından sadece üç dakika sonra Isco'nun serbest vuruşuna hafif bir kafa dokunuşu yaparak topu Berke Özer'in yanından ağlara gönderdi ve bir kez daha eşitliği sağladı. Parrott ise uzak köşeye gönderdiği sert ve alçak vuruşla geri dönüşü tamamladı.

Galibiyeti getiren gol, Parrott'un geçen ay Betis'e katılmasından bu yana sergilediği etkileyici formu bir kez daha ortaya koydu. Eski Spurs oyuncusu, cuma günü Real Madrid'e karşı alınan galibiyette tek golü atarak kalitesini zaten göstermişti.