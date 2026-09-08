Getty Images Sport
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Eski Tottenham yıldızı Lille'i şaşırttı, Ethan Mbappe Şampiyonlar Ligi geriliminde KIRMIZI kart gördü
Betis, Şampiyonlar Ligi'ne dönüşünü galibiyetle kutladı
Betis, Şampiyonlar Ligi futboluna dönüşünü Lille deplasmanında aldığı heyecan verici geri dönüş galibiyetiyle kutladı. Eski Tottenham forveti Parrott, İspanyol kulübü adına aksiyon dolu geceyi noktalamak için belirleyici golü attı.
Lille, ilk yarının büyük bölümünde oyuna hakim oldu ve bir uçtan diğer uca gidip gelen karşılaşmada iki kez öne geçti. Ancak devre arasının ardından sergilenen istekli performans ve Fransız ev sahibi ekip adına çıkan kritik kırmızı kart, İspanyol tarafının üç puanı almasına yardımcı oldu.
- AFP
Parrott, Real Betis formasıyla etkileyici performansını sürdürüyor
Yaz transfer döneminde Feyenoord'dan gelen Ayase Ueda, Mbappe'nin ayarlı ortasının ardından yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla üst üste ikinci maçında ikinci golünü attı. Marc Bartra, Pablo Fornals'ın sert ortasına yaptığı dalarak kafa vuruşuyla Betis adına skora çabuk denge getirdi, ancak Gaetan Perrin'in kullandığı kornerde Alexsandro'nun kafa golü Lille'i yeniden öne geçirdi.
Bartra, devre arasının hemen ardından sadece üç dakika sonra Isco'nun serbest vuruşuna hafif bir kafa dokunuşu yaparak topu Berke Özer'in yanından ağlara gönderdi ve bir kez daha eşitliği sağladı. Parrott ise uzak köşeye gönderdiği sert ve alçak vuruşla geri dönüşü tamamladı.
Galibiyeti getiren gol, Parrott'un geçen ay Betis'e katılmasından bu yana sergilediği etkileyici formu bir kez daha ortaya koydu. Eski Spurs oyuncusu, cuma günü Real Madrid'e karşı alınan galibiyette tek golü atarak kalitesini zaten göstermişti.
Mbappe'nin kırmızı kartı Lille'in sıkıntısını artırdı
Lille'in akşamı, Parrott'un galibiyeti getiren golünden kısa süre sonra hızla daha da kötüye gitti. Real Madrid yıldızı Kylian'ın kardeşi Ethan Mbappe, topsuz alanda Natan'a dirsek atmış gibi görünmesinin ardından kırmızı kart gördü.
10 kişi kalmasına rağmen Fransız ekibi geç bir eşitlik golü için bastırdı. Rakip savunmayı aşma girişiminde bulunan takım, eski Arsenal ve Chelsea forveti Olivier Giroud'nun da aralarında bulunduğu birkaç hücum takviyesi yaptı.
Ancak Betis savunması geç gelen baskı karşısında sağlam kaldı. İspanyol ekibi, Fransız topraklarında tarihi bir Avrupa galibiyetini perçinlemek için son bölümdeki baskıya direndi.
- Getty Images Sport
Her iki taraf da dikkatini yeniden yerel lig mücadelesine çeviriyor
Zorlu mücadelede alınan bu galibiyet, Avrupa'nın en üst düzey kulüp organizasyonuna dönüş yapan Betis'e kritik bir erken ivme kazandırdı. İspanyol ekibi şimdi bu olumlu formu lig maçlarına da taşımaya çalışacak ve bir sonraki karşılaşmada deplasmanda Villarreal ile La Liga'da karşı karşıya gelecek.
Öte yandan Lille, bu can sıkıcı yenilgiyi hızla geride bırakmak zorunda. Fransız ekibi, yeniden çıkışa geçmeyi hedeflediği bir sonraki maçta Ligue 1'de Troyes'i ağırlayacak.
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