AFP
Çeviri:
Eski Tottenham teknik direktörünün yeni kalıcı görevi resmiyet kazandı; Ange Postecoglou, Cristiano Ronaldo’nun takımının başına geçecek
Al-Nassr, Postecoglou’nun göreve getirildiğini doğruladı
Suudi Pro Ligi’nin dev kulübü, takımı yeni bir döneme taşıyacak isim olarak Avustralyalı teknik direktörü resmen görevlendirdi. Takımı lig şampiyonluğuna taşıyan Jorge Jesus’un ayrılmasının ardından Al-Nassr, eski Premier Lig teknik direktörünü kadrosuna katmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.
Kulüp, bu haberi sosyal medya üzerinden duyurarak bölgedeki hakimiyetini sürdürme niyetini ortaya koydu.
Kulübün resmi hesabından yapılan sosyal medya duyurusunda şu açıklama yer aldı: "Resmi olarak duyurulur: Ange Postecoglou, [Al-Nassr]'ın yeni baş antrenörüdür. Kendisi iki sezonluk bir sözleşme imzaladı."
Bu anlaşma, Postecoglou’nun East Midlands’taki talihsiz döneminden bu yana ilk kez teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesini sağlıyor ve ona, spor tarihinin en büyük oyuncularından biriyle birlikte itibarını yeniden kazanması için yüksek profilli bir platform sunuyor.
- Getty Images Sport
Nottingham Forest kabusunu geride bırakmak
Postecoglou, zorlu bir dönemi geride bırakmak amacıyla Riyad’a geldi. 60 yaşındaki teknik direktörün Nottingham Forest’taki son görevi sadece 39 gün sürdü; kendisi bu dönemi yakın zamanda “acımasız” olarak nitelendirdi. City Ground’daki kısa görev süresi boyunca sekiz maçta tek bir galibiyet bile alamadı ve bu durum sonunda kulüp yönetimi tarafından derhal görevden alınmasına yol açtı.
Kovulduğu günü anlatan Postecoglou, o kaotik anı şöyle hatırladı: “Acımasızdı. Teknik ekip odasındaydım. Her an başıma gelebileceğini biliyordum, ama maçın hemen ardından beni kovdular. Henüz basın toplantısını yapmamıştım, ama basın haberi almıştı. Koridorlarda yürüyordum. Oradan ayrılmak istedim; aksi takdirde pişman olacağım bir şey yapacaktım. Oradan çıkmak istedim.”
Kazanılan kupalarla dolu bir geçmiş
Forest’ta yaşanan aksiliklere rağmen, Postecoglou, kupa kazanma konusundaki zengin geçmişi nedeniyle Al-Nassr’ın teknik direktörlüğü görevine seçildi. Tottenham Hotspur’un uzun süredir devam eden kupa hasretine son vererek, Bilbao’da Manchester United’ı mağlup edip takımı Avrupa Ligi şampiyonluğuna taşımasıyla tanınır. Özgeçmişinde ayrıca, İskoçya’da iç sahada üçlü kupayı kazandığı Celtic döneminden beş kupa da yer almaktadır.
Bu başarı geçmişi, Riyad’daki boş pozisyon için diğer üst düzey adayların yerine onun tercih edilmesini sağladı. Haberlere göre, bu görevi almak için mevcut Portekiz milli takım teknik direktörü Roberto Martinez’i geride bıraktı.
- Getty
Ronaldo faktörünü yönetmek
Postecoglou’nun karşı karşıya kalacağı en büyük zorluk, Al-Nassr projesinin odak noktası olmaya devam eden Ronaldo’yu yönetmek olacak. Portekizli süperstar, Suudi Pro Ligi’nin yüzü olmaya devam ediyor ve Postecoglou, kendi sistemini bu tecrübeli forvetin sahadaki özel gereksinimleriyle nasıl uyumlu hale getireceğini bulmak zorunda.
Postecoglou, yaz aylarını Dünya Kupası süresince ITV’de televizyon yorumcusu olarak geçirdi, ancak artık yeniden günlük antrenörlük görevlerine odaklanacak. Elinde iki yıllık bir sözleşme bulunan Postecoglou’nun, kendi futbol anlayışını Orta Doğu’ya taşımak ve Ronaldo’nun profesyonel futboldaki son yıllarının Al-Nassr’ın altın ve mavi renkleriyle yeni kupa başarılarıyla taçlandırılmasını sağlamak için belirli bir süresi var.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun