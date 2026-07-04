Eski Tottenham teknik direktörünün yeni kalıcı görevi resmiyet kazandı; Ange Postecoglou, Cristiano Ronaldo’nun takımının başına geçecek

Suudi Pro Ligi’nin dev kulübü, takımı yeni bir döneme taşıyacak isim olarak Avustralyalı teknik direktörü resmen görevlendirdi. Takımı lig şampiyonluğuna taşıyan Jorge Jesus’un ayrılmasının ardından Al-Nassr, eski Premier Lig teknik direktörünü kadrosuna katmak için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Kulüp, bu haberi sosyal medya üzerinden duyurarak bölgedeki hakimiyetini sürdürme niyetini ortaya koydu.

Kulübün resmi hesabından yapılan sosyal medya duyurusunda şu açıklama yer aldı: "Resmi olarak duyurulur: Ange Postecoglou, [Al-Nassr]'ın yeni baş antrenörüdür. Kendisi iki sezonluk bir sözleşme imzaladı."

Bu anlaşma, Postecoglou’nun East Midlands’taki talihsiz döneminden bu yana ilk kez teknik direktörlük koltuğuna geri dönmesini sağlıyor ve ona, spor tarihinin en büyük oyuncularından biriyle birlikte itibarını yeniden kazanması için yüksek profilli bir platform sunuyor.