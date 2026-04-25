Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, ilk önemli görevi için Anfield'a yaptığı ziyaretin ardından futbol dünyasında yeni bir göreve başladı
Postecoglou, UEFA ile birlikte üst düzey sahnelere geri dönüyor
Postecoglou, UEFA Teknik Gözlemcisi olarak atanmasının ardından futbol dünyasının gündemine resmen geri döndü. 2025 yılının sonlarından bu yana saha kenarından uzak kalan eski Tottenham ve Nottingham Forest teknik direktörü, Avrupa futbolunun yönetim organına modern futboldaki taktiksel eğilimleri belirlemede yardımcı olmak üzere tasarlanmış üst düzey bir analiz görevine atandı.
Avustralyalı teknik adam, Ocak 2026'da görevine resmen başladı ve Southgate, Roberto Martinez ve Solskjaer'in de aralarında bulunduğu saygın taktik uzmanlarından oluşan bir gruba katıldı. Teknik direktörlük koltuğundan yönetici koltuğuna geçişi, onu Şampiyonlar Ligi ve diğer elit turnuvaların merkezinde tutuyor.
- Getty Images Sport
Liverpool’un orta saha motoruna yönelik taktiksel övgü
Postecoglou, ilk önemli görevi için çocukluğundan beri tutkuyla desteklediği kulübün evi olan Anfield'a geri döndü. Kendisine, Liverpool'un Paris Saint-Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçını detaylı bir şekilde incelemesi görevi verildi. Maç, Kırmızılar için 0-2'lik bir mağlubiyetle sonuçlansa da, Postecoglou'nun teknik raporunda savunma açısından bazı olumlu noktalar öne çıkarıldı.
Postecoglou analizinde şunları kaydetti: "Liverpool'un yaklaşımı şöyleydi: 'Düzeneğimizi koruyacağız, ancak bu düzende, pres başlatıldığında adam adama savunmaya geçeceğiz'. Önemli olan nokta şudur: Bazen insanlar adam adama savunmadan bahsederken, 'Herkesin markaj yapacağı belirli bir oyuncu var' şeklinde ifade ederler; oysa bu taktiğin bölgesel yönü, Liverpool'un markaj yapacağı belirli bir oyuncu olmadığı anlamına gelir. Onların bölgesinde markaj yapacakları belirli bir oyuncu vardı."
Anfield'a dönüş, taraftarlar arasında konuşuluyor
Postecoglou’nun tribünlerdeki varlığı, Liverpool taraftarları arasında sosyal medyada anında yankı uyandırdı. Kulübe olan uzun yıllara dayanan sevgisi ve teknik direktör Arne Slot’un şu anda maruz kaldığı baskı göz önüne alındığında, bazı taraftarlar onun orada bulunması konusunda spekülasyon yapmaktan kendilerini alamadı. Ancak yönetim organı, bu ziyaretin tamamen mesleki amaçlı olduğunu ve tamamen UEFA görevinin bir parçası olduğunu vurguladı.
60 yaşındaki teknik adamın raporu, 2025-26 sezonuna ilişkin resmi UEFA teknik incelemesine katkı sağlayacak ve kıtadaki teknik direktörlere, Avrupa'nın en iyi takımlarının yüksek riskli eleme maçlarında yapılarını nasıl uyarladıklarına dair veriler ve içgörüler sunacak.
- AFP
Postecoglou, 2025-26 sezonunun son maçlarını teknik direktör yardımcısı olarak izleyecek
Şampiyonlar Ligi yarı final aşamasına girerken, Postecoglou’nun sezon değerlendirmesini tamamlamak üzere Avrupa’nın diğer önemli stadyumlarına gönderilmesi bekleniyor. UEFA Teknik Gözlemci Heyeti’ndeki görevi, aktif antrenörlük ile futbolun akademik incelenmesi arasında hayati bir köprü olarak görülüyor. Liverpool için ise odak noktası, Postecoglou’nun şu anda analiz ettiği turnuvaya yeniden katılabilmek için ilk dörtte yer almayı garantilemek üzere çaresiz bir mücadeleye kayıyor.