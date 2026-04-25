Eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou, ilk önemli görevi için Anfield'a yaptığı ziyaretin ardından futbol dünyasında yeni bir göreve başladı

Postecoglou, UEFA Teknik Gözlemcisi olarak atanmasının ardından futbol dünyasının gündemine resmen geri döndü. 2025 yılının sonlarından bu yana saha kenarından uzak kalan eski Tottenham ve Nottingham Forest teknik direktörü, Avrupa futbolunun yönetim organına modern futboldaki taktiksel eğilimleri belirlemede yardımcı olmak üzere tasarlanmış üst düzey bir analiz görevine atandı.

Avustralyalı teknik adam, Ocak 2026'da görevine resmen başladı ve Southgate, Roberto Martinez ve Solskjaer'in de aralarında bulunduğu saygın taktik uzmanlarından oluşan bir gruba katıldı. Teknik direktörlük koltuğundan yönetici koltuğuna geçişi, onu Şampiyonlar Ligi ve diğer elit turnuvaların merkezinde tutuyor.