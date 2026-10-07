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Eski Tottenham Hotspur savunmacısı Ramon Vega, FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya karşı adaylığını açıkladı
Vega adaylığını açıkladı
ESPN'in haberine göre, Vega gelecek yılki seçim öncesinde Infantino'ya karşı kampanya başlatan ilk isim olarak öne çıktı. İsviçre formasıyla 23 maça çıkan, Celtic ve Watford'da da oynayan Vega, futbolu bıraktıktan sonra ağırlıklı olarak finans alanında çalıştı.
Çarşamba günü 11 sayfalık bir dosyayla adaylığını açıklayan Vega, şu ifadeleri kullandı: "Hayatım beni futbola hizmet etmeye hazırladığı için adayım. Küresel futbol ailesinin karşısına alçakgönüllülük, kararlılık ve derin bir sorumluluk duygusuyla çıkıyorum. Futbol başkanlara, konfederasyonlara ya da yöneticilere ait değildir. Futbol, herhangi bir makamdan, herhangi bir kişiden ya da herhangi bir kurumdan daha büyüktür."
- Getty Images Sport
Infantino üzerindeki baskı giderek artıyor
Infantino, tartışmalı bir özel yatırım planının çökmesinin ardından şu anda UEFA'dan yoğun baskı görüyor. FIFA'nın ticari ve etkinlik operasyonlarındaki azınlık hissesinin satılmasını amaçlayan ve rafa kaldırılan bu plan, Avrupa futbolunun önde gelen isimleriyle olan ilişkisine ciddi zarar verdi.
UEFA, Infantino'nun görevi bırakmasını istediğini gizlemedi ve aktif şekilde güvenilir bir alternatif aday arıyor. Vega da bu havadan yararlanarak şunları ekledi: "Mevcut yönetim oyunun moralini bozdu. Zayıf yönetim, FIFA'nın güvenilirliğine zarar verdi ve küresel futbol ailesi genelinde güveni aşındırdı. Bu çatışmanın tırmanmasını durdurmalıyız."
Temelden reform çağrıları
Vega daha önce 2015, 2019 ve 2022'de başkanlık için adaylık girişimlerinde bulundu, ancak en az beş üye federasyonun gerekli desteğini alamadı. Bu kez oy pusulasında yer alabilmesi için 18 Kasım'a kadar bu eşiği karşılaması gerekiyor.
Kampanyasının aciliyetini vurgulayan Vega, şunları söyledi: "Futbol yoğun bakımda, yaşam destek ünitesine bağlı. Artık daha fazla bekleyemeyiz. FIFA'nın yeni bir yöne ve köklü reforma ihtiyacı var. Futbol ailesini yeniden bir araya getirmeli, güveni yeniden tesis etmeli, istikrar sağlamalı ve FIFA'nın yönetimini modernize etmeliyiz. Bunun için kararlı bir değişim gerekiyor, kozmetik düzenlemeler değil."
- Getty Images Sport
FIFA için sırada ne var
Vega şimdi, kasımdaki son tarihten önce beş üye federasyondan gerekli adaylıkları almak için zamana karşı yarış veriyor. Bu arada UEFA, stratejisini görüşmek üzere perşembe günü Berlin'de bir zirve düzenliyor. Küresel futbol camiası, mart ayındaki FIFA Kongresi öncesinde başkanlık yarışının kızışmasını yakından izleyecek.
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