Eski Tottenham Hotspur savunmacısı Ramon Vega, FIFA başkanlığı için Gianni Infantino'ya karşı adaylığını açıkladı

Infantino, tartışmalı bir özel yatırım planının çökmesinin ardından şu anda UEFA'dan yoğun baskı görüyor. FIFA'nın ticari ve etkinlik operasyonlarındaki azınlık hissesinin satılmasını amaçlayan ve rafa kaldırılan bu plan, Avrupa futbolunun önde gelen isimleriyle olan ilişkisine ciddi zarar verdi.

UEFA, Infantino'nun görevi bırakmasını istediğini gizlemedi ve aktif şekilde güvenilir bir alternatif aday arıyor. Vega da bu havadan yararlanarak şunları ekledi: "Mevcut yönetim oyunun moralini bozdu. Zayıf yönetim, FIFA'nın güvenilirliğine zarar verdi ve küresel futbol ailesi genelinde güveni aşındırdı. Bu çatışmanın tırmanmasını durdurmalıyız."