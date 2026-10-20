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Eski teknik direktörü, kulüpsüz Dele Alli'nin hâlâ Manchester United'da oynayacak kaliteye sahip olduğuna inandığını öne sürdü
Eski Tottenham yıldızı Salford City'nin teklifini reddetti
No Tippy Tappy Football podcast’inde konuşan Karl Robinson, Alli’ye bu yaz İngiliz futboluna dönme fırsatı sunduğunu açıkladı. Oyuncuyu MK Dons’ta çıkış yaptığı yıllarda çalıştıran Robinson, kısa süre önce Alli ile karşılaştı.
Robinson, orta saha oyuncusunu Salford City’ye transfer etmeye çalıştığını ancak Alli’nin League Two’ya düşme fikrini reddettiğini söyledi: “Ona yüzde 100 şans verirdim. Haziran ayında onu spor salonunda gördüm ve Salford’a gelmesini söyledim. Ama muhtemelen bana bakıp ‘Hocam, hadi ama, bunu yapmam’ dedi.”
- Getty Images Sport
Sarsılmaz inanç ve Manchester United'a dair hedefler
Son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen Robinson, Alli'nin hâlâ üst düzey bir zihniyete sahip olduğunu ve Manchester United'ın Old Trafford'daki gidişatını değiştirebileceğine inanacağını söyledi. Robinson, "Şimdi onunla oturup konuşsanız, muhtemelen Manchester United'ın gidişatını değiştirebileceğini söyler, buna eminim" dedi. Teknik direktör, yeniden bir araya gelme ihtimaline de kapıyı açık bırakarak şunları ekledi: "Bir iş fırsatı çıkarsa Dele Alli, gittiğim her yere gelebilir. Genç bir adam olarak Dele için endişeleniyorum. Beni aradığında telefonunu her zaman açarım."
Tottenham'daki yıldızlıktan büyük düşüş
11 Nisan doğumlu 30 yaşındaki Alli, bir dönem İngiliz futbolunda parlak istatistiklere sahipti. En iyi yıllarında Tottenham formasıyla 269 maça çıkan Alli, 67 gol atıp 59 asist yaptı. Premier League’de ise 194 maçta 51 gol ve 35 asiste ulaştı.
Ancak Ocak 2022’de Tottenham’dan Everton’a bedelsiz transfer olduğundan beri kariyeri keskin bir düşüşe geçti. Beşiktaş’taki başarısız kiralık döneminin ardından 2024’te serbest bırakıldı. 2025’in başında İtalya’da Como formasıyla kısa bir süre geçirdi, ancak Eylül 2025’ten bu yana kulüpsüz.
- Getty Images Sport
Bonservisi elinde olan oyuncuyu şimdi ne bekliyor?
Alli, kondisyonunu geliştirmeye devam ederken Twitch yayınları aracılığıyla taraftarlarla da iletişim kuruyor. Yeni bir kulüp bulamadan aylar geçerken, alt liglerden gelecek bir teklifi kabul edip etmeyeceği ya da hâlâ istediği anlaşılan üst düzey futbola dönüşü sonunda gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği tamamen belirsizliğini koruyor.
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