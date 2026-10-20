Son dönemde yaşadığı zorluklara rağmen Robinson, Alli'nin hâlâ üst düzey bir zihniyete sahip olduğunu ve Manchester United'ın Old Trafford'daki gidişatını değiştirebileceğine inanacağını söyledi. Robinson, "Şimdi onunla oturup konuşsanız, muhtemelen Manchester United'ın gidişatını değiştirebileceğini söyler, buna eminim" dedi. Teknik direktör, yeniden bir araya gelme ihtimaline de kapıyı açık bırakarak şunları ekledi: "Bir iş fırsatı çıkarsa Dele Alli, gittiğim her yere gelebilir. Genç bir adam olarak Dele için endişeleniyorum. Beni aradığında telefonunu her zaman açarım."