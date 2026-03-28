AFP
Eski teknik direktör, Borussia Dortmund'a karşı oynanan Efsaneler maçında sahneye çıkarken Jürgen Klopp, Liverpool'a dönüşünün "her saniyesinden keyif aldı"
Alman oyuncu için duygusal bir eve dönüş
Klopp, Cumartesi günkü efsaneler maçında atmosferin tadını çıkardıktan sonra gelecek yıl Anfield'a geri döneceğini doğruladı. Kulübü sekiz kupa, özellikle de bir Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan eski Liverpool teknik direktörü, LFC Vakfı yararına düzenlenen bu etkinlikte Dalglish'in teknik ekibinde yer aldı.
Alman teknik adam, 2023-24 sezonunun sonunda görevinden ayrılana kadar yaklaşık on yıl boyunca Reds'in başında yer aldı. Red Bull'un küresel futbol başkanı olarak yeni görevine başlamasına rağmen, 2008 ile 2015 yılları arasında iki Bundesliga şampiyonluğuna ulaştırdığı Dortmund ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kendini evindeymiş gibi hissetti. Liverpool kadrosunda Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina ve Peter Crouch gibi birçok yıldız isim yer aldı.
Klopp, özel bir deneyimi değerlendiriyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan Klopp, bu öğleden sonranın kendisi için ne kadar önemli olduğunu açıkça dile getirdi. "Güzeldi. Aslında hiçbir şey değişmedi. Her saniyesinden keyif aldım," dedi Klopp. Eski teknik direktör, vakfın çalışmalarına destek olmak için bir araya gelen taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden gözle görülür şekilde etkilendi. O günün taktiksel talimatlardan çok topluluk ve amaca odaklandığını belirtti.
"Bugün benim rolüm çok fazla konuşmak değildi. Buraya vakıf için geldim ve uzun bir aradan sonra gerçekten çok özel bir deneyimin parçası oldum. Liverpool ve Dortmund'lu tüm gençleri görmek çok güzeldi, onları pek sık görmüyoruz. Bugün gerçekten çok güzeldi. İnsanlar bunu içlerine sindirdi. Çocukların oynamasını görmek çok güzeldi. Thiago tek başına bilet parasına değerdi!"
Gelecek yıl stadyuma geri dönecek mi diye doğrudan sorulduğunda Klopp, basitçe "Evet!" diye cevap verdi.
Anfield'daki teknik direktörlük görevinden sonraki hayat
Saha kenarına kısa süreli dönüşüne rağmen Klopp, Red Bull'daki yönetici görevinde "tamamen huzurlu" olduğunu belirterek, kendisini Real Madrid veya Almanya milli takımıyla ilişkilendiren spekülasyonları yalanladı. Uzak bir gelecekte teknik direktörlük yapmayı tamamen dışlamasa da Klopp, Ocak ayında AFP'ye verdiği demeçte, Liverpool'un beşinci sırada zorlanmasına rağmen şu anda sahalara dönme niyetinde olmadığını söyledi.
Kırmızılara olan bağlılık devam ediyor
Klopp, kulüp ve şehirle olan bağı nedeniyle başka hiçbir İngiliz takımını çalıştıramayacağını belirterek, Liverpool taraftarlarına sadakatini sürekli olarak teyit etmiştir. Daha önce İngiltere’de teknik direktörlüğe teorik olarak geri dönmesi durumunda bunun ancak Liverpool’da olabileceğini belirtmiş olsa da, şu anda yeni görevinden memnun görünüyor; ancak kısa süreli dönüşünün “her saniyesinden keyif aldığını” itiraf etmesi, kulüple olan derin bağının her zamanki gibi güçlü olduğunu gösteriyor.