Eski teknik direktör, Borussia Dortmund'a karşı oynanan Efsaneler maçında sahneye çıkarken Jürgen Klopp, Liverpool'a dönüşünün "her saniyesinden keyif aldı"

Klopp, Cumartesi günkü efsaneler maçında atmosferin tadını çıkardıktan sonra gelecek yıl Anfield'a geri döneceğini doğruladı. Kulübü sekiz kupa, özellikle de bir Premier Lig şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyan eski Liverpool teknik direktörü, LFC Vakfı yararına düzenlenen bu etkinlikte Dalglish'in teknik ekibinde yer aldı.

Alman teknik adam, 2023-24 sezonunun sonunda görevinden ayrılana kadar yaklaşık on yıl boyunca Reds'in başında yer aldı. Red Bull'un küresel futbol başkanı olarak yeni görevine başlamasına rağmen, 2008 ile 2015 yılları arasında iki Bundesliga şampiyonluğuna ulaştırdığı Dortmund ile 2-2 berabere kaldıkları maçta kendini evindeymiş gibi hissetti. Liverpool kadrosunda Steven Gerrard, Thiago Alcantara, Pepe Reina ve Peter Crouch gibi birçok yıldız isim yer aldı.