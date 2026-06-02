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Eski takım arkadaşı, Cristiano Ronaldo hakkında “Tehlike her an pusuda” diyor ve Portekizli ‘tüm zamanların en iyisi’nin bazı alanlarda hız keserken diğerlerinde hâlâ gelişmeye devam ettiğini açıklıyor
Bir gol makinesine dönüşmek
Portekizli yayın organı A BOLA’ya konuşan eski kaleci Ricardo, Ronaldo’nun inanılmaz gelişimini değerlendirdi. İkili, Portekiz’in yarı finale yükseldiği 2006 Dünya Kupası’nda aynı sahayı paylaşmıştı ve bugün Ricardo’nun milli takımın kaleci antrenörü olarak görev yapmasıyla yeniden bir araya geldiler. Efsanevi kaptanın gençlik yıllarında 17 numaralı formayı giydiği günlerden bu yana nasıl değiştiğine değinen Ricardo, fiziksel gelişiminin yanı sıra oyun stilindeki etkileyici dönüşümü de vurguladı. "Hızı eskisi gibi olmayabilir, eskiden 200 km/s hız yapardı, şimdi sadece 195 km/s hız yapıyor," diye şaka yapan Ricardo, forvetin saf bir kanat oyuncusundan mutlak bir gol makinesine başarıyla dönüştüğünü açıkladı.
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Tehlike her an pusuda
48 yaşındaki teknik direktör, tecrübeli forvetin hırsının en ufak bir azalma göstermediğini vurguladı. Ricardo'ya göre, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun sergilediği özveri ve kararlılık, yirmi yıl öncekiyle tamamen aynı. Merkez forvet pozisyonuna geçişi, onun en üst seviyede uzun süre kalmasını sağladı. Eski takım arkadaşını kapsamlı bir şekilde değerlendiren Ricardo, şunları söyledi: "Sırtında 17 numara olan o oyuncuyla, bugün 41 yaşında 7 numara olan oyuncuyu karşılaştırdığımda, aynı özveriyi, aynı bağlılığı, diğerlerinin iyi olup olmadığına dair aynı ilgiyi ve aynı tutkuyu görüyorum. Fiziksel, teknik ve zihinsel nitelikleri olduğu sürece Cris yıkıcı bir makinedir ve onunla birlikte tehlike her zaman pusuda beklemektedir. Onu tanımlayacak başka söz yok, çünkü o, bir daha tekrarı zor olacak eşsiz bir kişidir."
Kampta benzersiz bir dinamik
Bir takım arkadaşından teknik kadro üyesine dönüşen Ricardo, eskiden birlikte oynadığı bir süperstarı yönetmenin büyüleyici bir dinamik yarattığını itiraf etti. "Sık sık bir aradayız ve konuşuyoruz. Benim artık teknik direktör olarak bu tarafta olduğumu bilmemize rağmen, onunla hâlâ bir meslektaş gibi konuşuyorum," diye açıkladı Ricardo. "Aramızda maske yok. Aramızdaki uyum aynı... bunu taklit edebilecek hiçbir şey yok. Antrenman, dinlenme ve beslenme konusunda kendimize karşı çok titiziz ve Cris diğerlerinden biraz daha fazla titiz." Kazanılabilecek neredeyse tüm ödülleri kazanmış olmasına rağmen, tecrübeli forvet hala Portekiz tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nı kaldırma hayali kuruyor.
- Getty Images Sport
Ronaldo ve Portekiz için bundan sonra ne olacak?
Portekiz, 6 Haziran'da Şili ve 10 Haziran'da Nijerya ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını hızlandıracak. Bu hazırlık maçlarının ardından Roberto Martinez'in takımı, Dünya Kupası K Grubu'ndaki mücadelesine başlayacak. Takım, uluslararası başarı peşinde koşarken 17 Haziran'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile karşılaşacak, ardından 23 Haziran'da Özbekistan'la mücadele edecek ve grup aşamasını 27 Haziran'da Kolombiya ile oynayacağı maçla tamamlayacak.