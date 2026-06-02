Eski takım arkadaşı, Cristiano Ronaldo hakkında “Tehlike her an pusuda” diyor ve Portekizli ‘tüm zamanların en iyisi’nin bazı alanlarda hız keserken diğerlerinde hâlâ gelişmeye devam ettiğini açıklıyor

48 yaşındaki teknik direktör, tecrübeli forvetin hırsının en ufak bir azalma göstermediğini vurguladı. Ricardo'ya göre, beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncunun sergilediği özveri ve kararlılık, yirmi yıl öncekiyle tamamen aynı. Merkez forvet pozisyonuna geçişi, onun en üst seviyede uzun süre kalmasını sağladı. Eski takım arkadaşını kapsamlı bir şekilde değerlendiren Ricardo, şunları söyledi: "Sırtında 17 numara olan o oyuncuyla, bugün 41 yaşında 7 numara olan oyuncuyu karşılaştırdığımda, aynı özveriyi, aynı bağlılığı, diğerlerinin iyi olup olmadığına dair aynı ilgiyi ve aynı tutkuyu görüyorum. Fiziksel, teknik ve zihinsel nitelikleri olduğu sürece Cris yıkıcı bir makinedir ve onunla birlikte tehlike her zaman pusuda beklemektedir. Onu tanımlayacak başka söz yok, çünkü o, bir daha tekrarı zor olacak eşsiz bir kişidir."