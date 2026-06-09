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Eski Spurs yıldızı, Roberto De Zerbi’nin yaz transfer döneminde güçlendirmesi gereken üç pozisyonu belirlerken, Man City kanat oyuncusu Savinho’nun Tottenham’ın ihtiyaç duyduğu “türden bir oyuncu” olduğunu belirtti
Sandro, Tottenham’ın transfer önceliklerini açıkladı
Sandro, Stake aracılığıyla yaptığı açıklamada, De Zerbi’nin yaz transfer döneminde tam olarak hangi alanlara odaklanması gerektiğini özetledi. Mart ayı sonlarında göreve gelen teknik direktör, yedi maçta üç galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyetle kulübü son gününde Premier Lig’de kalmayı başardı. Bu mucizevi kurtuluşun ardından Brezilyalı teknik direktör, kanatlar ve merkez forvet pozisyonlarını acil öncelikler olarak vurguladı ve değeri 50 milyon avro (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) olarak tahmin edilen dinamik bir kanat oyuncusunun adını verdi. Sandro şöyle konuştu: "Bence kanat oyuncuları ve bir forvetle hücumumuzu güçlendirmemiz gerekiyor, çünkü Richarlison gibi bazı oyuncular muhtemelen takımdan ayrılacak. İhtiyacımız olan oyuncular konusunda, Savinho’nun kanat oyuncusu olarak takıma katılacağına dair çok şey duydum ve bence bu pozisyonlara ve bu tür oyunculara odaklanmamız gerekiyor."
- AFP
Savinho, kanıtlanmış bir başarı deneyimi getiriyor
Savinho, 2024-25 sezonu öncesinde Troyes’tan 25 milyon avro (22 milyon sterlin/29 milyon dolar) bedelle Manchester City’ye katıldığından beri arka arkaya başarılar elde eden bir oyuncu haline geldi. Brezilyalı oyuncu, daha önce Girona’da geçirdiği kiralık dönem boyunca 41 maçta 11 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. City'de ise 84 maçta 7 gol kaydeden oyuncu, 2026 yılında FA Kupası ve Lig Kupası'nı kazanmanın yanı sıra Community Shield'da da şampiyonluğa ulaştı. Sandro, bu başarılı forveti Londra'ya getirmek istese de, savunma hattının da yenilenmesi gerektiğini vurguladı. Sandro, "Defans oyuncuları konusunda emin değilim ama Romero da muhtemelen ayrılacak ve merkez savunma hattımızı da güçlendirmemiz gerekiyor," diye ekledi.
Yeni bir felsefenin hayata geçirilmesi için gereken süre
Tottenham, tarihsel olarak hücum futboluyla gurur duymuştur; De Zerbi’nin, birinci ligde kalmayı garantiledikten sonra bu kimliği yeniden canlandırması bekleniyor. Sandro, yönetim kurulunun teknik direktöre takımını kurması için zaman tanıması gerektiğini vurguluyor ve gerekli olan hassas taktiksel dengeyi vurgulamak için Pep Guardiola ile karşılaştırmalar yapıyor. Sandro şöyle açıkladı: “Bence De Zerbi’nin ihtiyacı olan şey bu; ona zaman tanınması ve oyuncuları seçmesine izin verilmesi. Bu, zamanla kazanılan bir güven meselesi, değil mi? Aynen öyle, ve bu çok büyük bir değişiklik olacak, çünkü artık bir felsefemiz var. Bence futbol değişti, çünkü insanlar sadece başarılı olmak istiyor, ama Tottenham olarak biz her zaman hücum futbolu oynadık ve aynı fikre ve felsefeye sahip birine ihtiyacımız var. Tabii ki Premier Lig’de oynuyorsunuz; bu sadece hücum, hücum demek değil, akıllı olmanız ve maçı kontrol etmeniz gerekiyor. Örneğin Guardiola; Guardiola’dan daha hücumcu olamazsınız, bu imkansız, ama çok akıllı bir yaklaşım."
- Getty Images Sport
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Tottenham, transfer piyasasında De Zerbi’ye destek vermeye hazırlanırken önlerinde yoğun bir yaz dönemi bekliyor. Kulüp, Savinho gibi hedef oyuncuları aktif olarak takip ederken, Richarlison ve Cristian Romero gibi köklü yıldızların olası ayrılıklarına da hazırlıklı olacak. Son günkü dramatik kurtuluşun ardından teknik direktör, sezon öncesi hazırlık döneminde zorlu taktik yapısını takıma aşılamak için hemen işe koyulacak.