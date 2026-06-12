Eski Spurs yıldızı, Roberto De Zerbi’nin kaç transfer yapmak isteyeceğini tahmin ederken, Richarlison’un Tottenham’ın yoğun transfer döneminde ‘yan hasar’ olacağı öngörülüyor

Artık ileriye dönük bir ivme kazanılması gerekiyor; zira efsanevi “Büyük Altı” içinde yer almak, pek çok rahatsız edici soruyu da beraberinde getiriyor. Son transfer dönemlerindeki başarısızlıklar, uzun süredir devam eden sorunlara daha fazla para harcanarak giderilmeye çalışılırken, 2026’da akıllı transferler yapılması gerekecek.

Satışlardan yararlı fonlar elde edilecek ve bazı önemli isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor. Güney Amerikalı forvet Richarlison'un da bu grubun bir parçası olma ihtimali oldukça yüksek.

2022 yılında Everton'dan 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki forvet, 133 maçta sadece 32 gol kaydetti. Takımın Premier Lig'de kalması için önemli bir katkı sağlayarak 11 kritik gol attı, ancak merkez forvet pozisyonunda oynayanlardan daha fazlası bekleniyor.