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Eski Spurs yıldızı, Roberto De Zerbi’nin kaç transfer yapmak isteyeceğini tahmin ederken, Richarlison’un Tottenham’ın yoğun transfer döneminde ‘yan hasar’ olacağı öngörülüyor
Tottenham, küme düşme mücadelesine sürüklendi
Ange Postecoglou, 2025 yılında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanarak 17 yıllık büyük kupa hasretine son verdi, ancak ligde 17. sırada kalınmak zorunda kalındı. 2025-26 sezonunda da yine Premier Lig'den düşme hattının hemen üstündeki bu sıraya gerilendi.
Thomas Frank ve Igor Tudor'u teknik direktörlük koltuğuna getirip sonra da görevden alan Spurs, sonunda küme düşme hattının üstüne çıkmayı başardı ve gizemli İtalyan teknik direktör De Zerbi, kendisine verilen ilk görevi başarıyla yerine getirdi.
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Richarlison'ın Tottenham'daki istatistikleri: Goller ve maçlar
Artık ileriye dönük bir ivme kazanılması gerekiyor; zira efsanevi “Büyük Altı” içinde yer almak, pek çok rahatsız edici soruyu da beraberinde getiriyor. Son transfer dönemlerindeki başarısızlıklar, uzun süredir devam eden sorunlara daha fazla para harcanarak giderilmeye çalışılırken, 2026’da akıllı transferler yapılması gerekecek.
Satışlardan yararlı fonlar elde edilecek ve bazı önemli isimlerin takımdan ayrılması bekleniyor. Güney Amerikalı forvet Richarlison'un da bu grubun bir parçası olma ihtimali oldukça yüksek.
2022 yılında Everton'dan 50 milyon sterlin (67 milyon dolar) karşılığında transfer edilen 29 yaşındaki forvet, 133 maçta sadece 32 gol kaydetti. Takımın Premier Lig'de kalması için önemli bir katkı sağlayarak 11 kritik gol attı, ancak merkez forvet pozisyonunda oynayanlardan daha fazlası bekleniyor.
Richarlison yaz transfer döneminde satılacak mı?
Bunu göz önünde bulundurursak ve Richarlison’un sözleşmesinin bitmesine sadece 12 ay kaldığını düşünürsek, Brezilyalı milli oyuncuyu satıp, hâlâ yüksek bir transfer ücreti talep edilebilecekken bu parayı başka bir alana yatırmanın zamanı gelmiş olabilir mi?
Bu soru Murphy'ye yöneltildiğinde, eski Spurs orta saha oyuncusu - NetBet Dünya Kupası bahisleri ile işbirliği içinde GOAL'a özel olarak yaptığı açıklamada - şöyle dedi: “Bence öyle. Sorun şu ki, [Dominic] Solanke, De Zerbi'nin hoşuna gidecek birçok özelliğe sahip. De Zerbi yüksek pres yapmayı ve yoğun futbolu seviyor. Solanke en iyi formunda bu konuda mükemmel, ancak formunu koruyamıyor. Buna bakıldığında ve tabii ki yaşının da ilerlediğini düşünürsek, bence De Zerbi bir forvet transfer edecek.
“Richarlison'un bu durumdan dolaylı olarak zarar görebileceğini düşünüyorum çünkü taraftarlar onu pek desteklemiyor. Elinden geleni yapıyor. Ancak Tottenham taraftarlarının forvette görmek istediği kaliteye sahip değil. Bence kaçınılmaz olarak bir forvet transfer edilecek.”
Murphy, Spurs'un bir başka yoğun ve son derece önemli yaz dönemi öncesinde kadrosuna katmayı umduğu minimum oyuncu sayısına ilişkin şunları ekledi: “Bence De Zerbi en az dört, belki daha fazla oyuncu transfer etmek isteyecek, ama muhtemelen orta saha ve savunma için. Premier League'de tecrübeli bir profesyonel olan, harika pasör ve ileriye topu gönderebilen [Marcos] Senesi'yi transfer ettiklerini biliyorum.”
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Senesi sözleşmesini imzaladı; Spurs yeni transferler peşinde
1 Temmuz’da resmi olarak Spurs’a katılacak olan Arjantinli stoper Senesi, bedelsiz transfer edildi; yani bu transfer için transfer bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadı. Bournemouth’ta geçirdiği dört yıllık dönemin ardından, Senesi De Zerbi’nin kadrosuna üst düzey bir kalite katacak.
Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki yetkililer tarafından başka transfer hedefleri de çoktan belirlenmiş durumda. Bu transfer listesinde, kendini kanıtlamış bir golcünün önemli bir yer tutması muhtemel. Richarlison'un başka bir takıma transfer olması, bir kez daha yukarıya doğru tırmanmayı hedefleyen kulübün kadrosuna, potansiyel bir maç kazandıracak oyuncuyu katmak için yer açmasına yardımcı olacak.