Eski Spurs forveti, eski takımının zorluklarının ana nedenini açıklarken, 'çılgın' Tottenham yıldızı rakipler için 'kolay hedef' olarak gösteriliyor

Spurs'un kaptanlığını yapan Romero, bu sezon daha talihsiz manşetlere konu oldu. Kendisi, Manchester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta, kendini iyi hissetmemesine rağmen sahaya çıkmasının ardından takımın transfer politikasını açıkça eleştirdi. O maçın ardından sosyal medyada şu mesajı paylaştı: "Kendimi iyi hissetmeme rağmen onlara yardım etmek istedim, özellikle de sadece 11 oyuncumuz varken - inanılmaz ama gerçek ve utanç verici."

Tottenham'ın bir sonraki maçında Romero, Old Trafford'da Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gördü. Bu kart, Spurs'un 2-0 mağlup olmasıyla pahalıya mal oldu. Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank, Newcastle'a yenildikleri bir maç daha sürdükten sonra görevinden alındı.

Şu anda geçici teknik direktör Igor Tudor yönetiminde olan Spurs, Premier League tablosunda 16. sıraya geriledi ve küme düşme bölgesinden sadece 5 puan uzaklıkta. Takımın hayatta kalma mücadelesine girip girmeyeceği konusunda sorular soruluyor.