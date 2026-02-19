Getty Images Sport
Eski Spurs forveti, eski takımının zorluklarının ana nedenini açıklarken, 'çılgın' Tottenham yıldızı rakipler için 'kolay hedef' olarak gösteriliyor
Romero transfer işini eleştirdi ve Old Trafford'da oyundan atıldı.
Spurs'un kaptanlığını yapan Romero, bu sezon daha talihsiz manşetlere konu oldu. Kendisi, Manchester City ile 2-2 berabere kaldıkları maçta, kendini iyi hissetmemesine rağmen sahaya çıkmasının ardından takımın transfer politikasını açıkça eleştirdi. O maçın ardından sosyal medyada şu mesajı paylaştı: "Kendimi iyi hissetmeme rağmen onlara yardım etmek istedim, özellikle de sadece 11 oyuncumuz varken - inanılmaz ama gerçek ve utanç verici."
Tottenham'ın bir sonraki maçında Romero, Old Trafford'da Manchester United ile oynanan maçta kırmızı kart gördü. Bu kart, Spurs'un 2-0 mağlup olmasıyla pahalıya mal oldu. Danimarkalı teknik direktör Thomas Frank, Newcastle'a yenildikleri bir maç daha sürdükten sonra görevinden alındı.
Şu anda geçici teknik direktör Igor Tudor yönetiminde olan Spurs, Premier League tablosunda 16. sıraya geriledi ve küme düşme bölgesinden sadece 5 puan uzaklıkta. Takımın hayatta kalma mücadelesine girip girmeyeceği konusunda sorular soruluyor.
Zamora, Spurs kaptanının neden 'kolay hedef' haline geldiğini açıklıyor
Eski Tottenham forveti Zamora, en iyi casino sitelerinin adresi BestBettingSites.co.uk aracılığıyla GOAL'a, Spurs'un neden bu kadar zorlandığını sorduğunda şöyle cevap verdi: "Benim için hala onların savunmasına bakıyorum ve muhtemelen dört ya da beş yıldır onları bu şekilde değerlendiriyorum. Orta saha oyuncularına veya dörtlü savunmaya bakıp 'siz organize bir birimsiniz' demem.
"Romero çılgın. Her hafta ondan penaltı alabileceğinizi düşünüyorum, ya da onu kızdırıp oyundan attırabilme şansınız her zaman var. Forvet olarak benim için bu her hafta kolay bir hedef olurdu - ona bir darbe indirin, o da karşılık verecek ve oyundan atılacak, 10 kişi kalacaklar.
“Yeterince sağlam görünmüyorlar ve temeli buradan inşa etmeniz gerekiyor. Arsenal takımının gol yemesi ve Chelsea takımı - [John] Terry, [Ricardo] Carvalho, [William] Gallas hakkında çok şey söylendi, onlar iyi bir dörtlüydü ve savunma açısından inşa etmeniz ve sonra ileriye gitmeniz ve şans yaratıp gol atabilecek birkaç oyuncuya sahip olmanız gerekiyor.”
Tottenham, Romero'nun kaptanlık görevinden alınmasını istedi
Romero'nun oyunundaki ciddi hataları fark eden tek kişi Zamora değil. Eski Premier Lig menajeri Sam Allardyce, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun liderlik görevinden alınması gerektiğini düşünüyor.
Eski İngiltere teknik direktörü Allardyce şöyle konuştu: "Cristian Romero, öğrenmeyen tipik oyunculardan biri. Çok yetenekli, ancak ortadan kaldırmadığı birçok kusuru var. Tottenham'a ilk transfer olduğu zamanki hataları hala yapıyor.
"Ya kaptanlık görevinden alınmalı ya da biri ona 'ayaklarının üzerinde dur, artık topu kaparken yere yatmanı istemiyorum' demeli ve eğer bunu yapmaya devam ederse, onu takımdan çıkarmalı.
"Menajerlerine, onu kontrol edemediği için kötü bir ün kazandırıyor. Eğer bir stoper isen, önceliğin savunma yapmak olmalı, topla ne kadar iyi olduğun değil - bu sadece ek bir bonus."
Tottenham'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Tudor'un ilk maçında Arsenal derbisi tarihi
Zamora, Spurs'a, Premier Lig'in efsanevi "Büyük Altı" arasında yer almamaya başlamadan önce "muhtemelen sadece iki yıl boyunca radarın altında kalabileceklerini" söyledi. Ange Postecoglou yönetiminde Avrupa Ligi'ni kazanmalarına rağmen, geçen sezonu 17. sırada tamamladılar.
Bu sezon da yine zorlu geçiyor ve Tudor'un ilk maçı Pazar günü ezeli rakibi Arsenal ile oynanacak Kuzey Londra derbisi olacağı için işler daha da kolaylaşacak gibi görünmüyor.
