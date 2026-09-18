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Eski Southampton forveti Dusan Tadic, iki yıllık emekliliğin ardından Sırbistan Milli Takımı'na sansasyonel dönüşünü doğruladı
Milli takıma efsanevi bir geri dönüş
Sırbistan milli takımı, Tadic'in yeniden milli takım formasını giymeye hazır olduğunu doğrulamasının ardından en tecrübeli ismini geri kazanmaya hazırlanıyor. Euro 2024'ün ardından milli takım kariyerini noktalayan 37 yaşındaki oyuncu, ülkesini temsil etmenin cazibesinin artık karşı koyamayacağı kadar güçlü olduğunu kabul etti. Oyun kurucu, kararını NEC'in Juventus karşısında aldığı zorlu 5-0'lık yenilgiden kısa süre sonra açıkladı ve odağı yurt içindeki hayal kırıklığından ülkesi adına büyük bir uluslararası takviyeye çevirdi. Sırbistan formasıyla 111 maça çıkarak ülke tarihinin en çok milli olan oyuncusu olan Tadic, takımına anında liderlik sağlayacak
Tadic, dönüş nedenleri konusunda net konuştu; görev duygusunu ve Sırp halkını temsil ederken hissettiği mutluluğu vurguladı. Tadic, Ziggo Sport'a "Şimdi ülkeme yeniden yardım etmek istiyorum. Yeniden milli takım için oynamaktan keyif alma ihtiyacı hissediyorum. Bu her zaman gurur veriyor. Beni yakında Hollanda maçında oynarken göreceksiniz" dedi.
- AFP
Hollanda üzerinden geri dönüş yolu
Bu geri dönüşün yolu, Sırbistan Futbol Federasyonu'nun ısrarı ve Tadic'in Avrupa'ya dönüşüyle açıldı. Eski Ajax kaptanı, ilk emeklilik kararından bu yana federasyonun kendisiyle sürekli iletişim halinde olduğunu açıkladı. Suudi Arabistan'daki önceki dönemi de kadroya daha erken dönmesini engelleyen lojistik bir bariyer işlevi gördü. Yaratıcı orta saha oyuncusu için Eredivisie'de NEC Nijmegen'e transfer olması tabloyu değiştirdi. Avrupa futbolunun temposuna geri dönmesi, fiziksel durumunu ve hırsını yeniden canlandırdı.
"Bıraktığımda federasyon beni geri dönmem için birkaç kez aradı. O dönemlerde henüz fiziksel olarak buna hazır değildim. Orada oynarken (Suudi Arabistan), sürekli gidip gelmek için mesafe çok fazlaydı," dedi.
Juventus karşısındaki taktiksel eksikler
NEC, Torino'da Juventus karşısında 5-0'lık ağır bir yenilgi aldı ve bu sonuç, büyük sahnede kritik taktik zaafları ile iletişim kopukluklarını gözler önüne serdi. Farklı mağlubiyetin ardından değerlendirmelerde bulunan Tadic, takımının savunmadaki çöküşünü açık sözlülükle eleştirdi. Oyuncuların alanları dar tutma konusunda birbirine destek olamadığını vurgulayan Tadic, bunun sonunda İtalyan devinin çok kolay goller bulmasına izin verdiklerini söyledi.
"Bugün alanları dar tutmak için birbirimize yardım etmeliydik. Sonuçta bugün golleri çok kolay yedik. Buna gerek yoktu. İletişimimiz olması gerektiği gibi değildi. Juventus gibi bir takıma karşı bunlar ters gittiğinde zor bir akşam geçirirsiniz. Top bizdeyken de çoğu zaman iyi tercihler yapamadık" dedi Tadic.
- AFP
Uluslar Ligi'ndeki acil zorluklar
Tadic'in dönüşünün zamanlaması kritik önem taşıyor, çünkü Sırbistan'ı Uluslar Ligi döngüsünde zorlu bir fikstür bekliyor. Kısa sürede art arda gelecek dört ciddi sınav nedeniyle yavaş bir adaptasyona yer olmayacak. Takım, 24 Eylül'de Belgrad'da Yunanistan'ı ağırlayacak, ardından 27 Eylül'de Hollanda'ya karşı dikkat çeken bir karşılaşmaya çıkacak. İç sahadaki maçların ardından Sırbistan kadrosu iki deplasman maçı için yola çıkacak; bunlar arasında 1 Ekim'de Almanya ile karşılaşmak üzere Münih'e yapılacak seyahat ve 4 Ekim'de Eindhoven'da oynamak için Hollanda'ya dönüş de yer alıyor.
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