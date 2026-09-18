Eski Southampton forveti Dusan Tadic, iki yıllık emekliliğin ardından Sırbistan Milli Takımı'na sansasyonel dönüşünü doğruladı

Sırbistan milli takımı, Tadic'in yeniden milli takım formasını giymeye hazır olduğunu doğrulamasının ardından en tecrübeli ismini geri kazanmaya hazırlanıyor. Euro 2024'ün ardından milli takım kariyerini noktalayan 37 yaşındaki oyuncu, ülkesini temsil etmenin cazibesinin artık karşı koyamayacağı kadar güçlü olduğunu kabul etti. Oyun kurucu, kararını NEC'in Juventus karşısında aldığı zorlu 5-0'lık yenilgiden kısa süre sonra açıkladı ve odağı yurt içindeki hayal kırıklığından ülkesi adına büyük bir uluslararası takviyeye çevirdi. Sırbistan formasıyla 111 maça çıkarak ülke tarihinin en çok milli olan oyuncusu olan Tadic, takımına anında liderlik sağlayacak

Tadic, dönüş nedenleri konusunda net konuştu; görev duygusunu ve Sırp halkını temsil ederken hissettiği mutluluğu vurguladı. Tadic, Ziggo Sport'a "Şimdi ülkeme yeniden yardım etmek istiyorum. Yeniden milli takım için oynamaktan keyif alma ihtiyacı hissediyorum. Bu her zaman gurur veriyor. Beni yakında Hollanda maçında oynarken göreceksiniz" dedi.