Everton'ın eski kıdemli scout'u King, Tavernier'in kariyerinin zirve yıllarına girdiğine ve Merseyside kulübünün çaresizce ihtiyaç duyduğu pozisyon çeşitliliğine sahip olduğuna inanıyor.

Football Insider'a konuşan King, oyuncunun özellikleriyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "25, 26, 27 yaşlarında gelişim gösteren bir oyuncu, değil mi? Yani, ona baktığınızda yine iyi bir yaşta. İyi iş çıkardı.

"Orta sahada oynayabilir, kanatta oynayabilir. Biliyorsunuz, Johnson'la birlikte kadroya katılması ilginç bir oyuncu olabilir. Orta sahayı kesinlikle yukarı çekebilir, değil mi?

"Bournemouth'ta iyi iş çıkardı. Biliyorsunuz, Bournemouth'un oyuncu alımına baktığınızda, bu çok iyi oldu, değil mi? Yani, Tanrım, oyuncu satışlarından çok para kazandılar. Onları nispeten ucuza alıp büyük paralara sattılar."