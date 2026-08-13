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Eski scout, Everton'ın Premier League'in "ilginç" orta saha oyuncusunu transfer etmesini destekledi
Everton, Tavernier hamlesini değerlendiriyor
Everton'ın, Bournemouth orta sahası Tavernier için yaz döneminde olası bir hamleye ilişkin ilk teması kurduğu bildirildi. Moyes, beş kalıcı transferin ardından Everton'ın orta saha seçeneklerini güçlendirmeye istekli. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun Vitality Stadyumu'yla olan sözleşmesi 2029'a kadar sürdüğü için, özellikle geçen sezon sekiz gol ve dört asistlik katkı vermesinin ardından transferinin gerçekleşmesi ciddi bir bonservis bedeli gerektirecek.
- Getty Images Sport
Scout, Cherries orta saha oyuncusunu övdü
Everton'ın eski kıdemli scout'u King, Tavernier'in kariyerinin zirve yıllarına girdiğine ve Merseyside kulübünün çaresizce ihtiyaç duyduğu pozisyon çeşitliliğine sahip olduğuna inanıyor.
Football Insider'a konuşan King, oyuncunun özellikleriyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "25, 26, 27 yaşlarında gelişim gösteren bir oyuncu, değil mi? Yani, ona baktığınızda yine iyi bir yaşta. İyi iş çıkardı.
"Orta sahada oynayabilir, kanatta oynayabilir. Biliyorsunuz, Johnson'la birlikte kadroya katılması ilginç bir oyuncu olabilir. Orta sahayı kesinlikle yukarı çekebilir, değil mi?
"Bournemouth'ta iyi iş çıkardı. Biliyorsunuz, Bournemouth'un oyuncu alımına baktığınızda, bu çok iyi oldu, değil mi? Yani, Tanrım, oyuncu satışlarından çok para kazandılar. Onları nispeten ucuza alıp büyük paralara sattılar."
Everton ilk teması kurdu
Everton'ın ilgisine dair haberler, daha önce 9 Ağustos'ta gazeteci Ben Jacobs tarafından doğrulanmıştı. Jacobs, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla perde arkasındaki durumu aktarmıştı. Jacobs şunları söyledi: "Everton'ın Marcus Tavernier için bir girişimde bulunduğunu öğrendim. Oyuncu tarafıyla ilk görüşmeler yapıldı. Bournemouth'a herhangi bir teklif yok."
Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, eski Middlesbrough oyuncusu Brennan Johnson, Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney ve Christian Norgaard'ın ardından Everton'ın kadro yenilemesini daha da güçlendirecek.
- Getty Images Sport
Moyes son rötuşların peşinde
Everton, Premier League sezonu öncesinde kadrosuna orta sıralarda daha fazla istikrar kazandırmak amacıyla ince ayar yapmayı sürdürüyor. Tavernier'nin gelişi, hem kanatta hem de merkezde oynayabilmesi sayesinde Moyes'a önemli bir taktik esneklik sağlayacaktır. Ancak, orta sahanın takım içindeki kritik rolü ve Bournemouth ile uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Bournemouth ile yürütülecek resmi görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor.
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