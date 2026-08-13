18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Everton FC v AFC Bournemouth: Premier League Summer SeriesGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

Eski scout, Everton'ın Premier League'in "ilginç" orta saha oyuncusunu transfer etmesini destekledi

Transfers
Everton
M. Tavernier
Premier Lig
AFC Bournemouth

Everton'un eski kıdemli scout'u Bryan King, Bournemouth orta saha oyuncusu Marcus Tavernier'in bu yaz Everton için akıllıca bir transfer hamlesi olacağına inanıyor. David Moyes yeni sezon öncesinde orta saha seçeneklerini güçlendirmek isterken, Merseyside ekibi 27 yaşındaki oyuncunun durumu hakkında ilk teması kurdu.

  • Everton, Tavernier hamlesini değerlendiriyor

    Everton'ın, Bournemouth orta sahası Tavernier için yaz döneminde olası bir hamleye ilişkin ilk teması kurduğu bildirildi. Moyes, beş kalıcı transferin ardından Everton'ın orta saha seçeneklerini güçlendirmeye istekli. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun Vitality Stadyumu'yla olan sözleşmesi 2029'a kadar sürdüğü için, özellikle geçen sezon sekiz gol ve dört asistlik katkı vermesinin ardından transferinin gerçekleşmesi ciddi bir bonservis bedeli gerektirecek.

    • Reklam
  • Real Betis Balompie v AFC Bournemouth - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Scout, Cherries orta saha oyuncusunu övdü

    Everton'ın eski kıdemli scout'u King, Tavernier'in kariyerinin zirve yıllarına girdiğine ve Merseyside kulübünün çaresizce ihtiyaç duyduğu pozisyon çeşitliliğine sahip olduğuna inanıyor.

    Football Insider'a konuşan King, oyuncunun özellikleriyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "25, 26, 27 yaşlarında gelişim gösteren bir oyuncu, değil mi? Yani, ona baktığınızda yine iyi bir yaşta. İyi iş çıkardı.

    "Orta sahada oynayabilir, kanatta oynayabilir. Biliyorsunuz, Johnson'la birlikte kadroya katılması ilginç bir oyuncu olabilir. Orta sahayı kesinlikle yukarı çekebilir, değil mi?

    "Bournemouth'ta iyi iş çıkardı. Biliyorsunuz, Bournemouth'un oyuncu alımına baktığınızda, bu çok iyi oldu, değil mi? Yani, Tanrım, oyuncu satışlarından çok para kazandılar. Onları nispeten ucuza alıp büyük paralara sattılar."

  • Everton ilk teması kurdu

    Everton'ın ilgisine dair haberler, daha önce 9 Ağustos'ta gazeteci Ben Jacobs tarafından doğrulanmıştı. Jacobs, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımla perde arkasındaki durumu aktarmıştı. Jacobs şunları söyledi: "Everton'ın Marcus Tavernier için bir girişimde bulunduğunu öğrendim. Oyuncu tarafıyla ilk görüşmeler yapıldı. Bournemouth'a herhangi bir teklif yok."

    Anlaşmanın gerçekleşmesi halinde, eski Middlesbrough oyuncusu Brennan Johnson, Merlin Rohl, Tyrique George, Hayden Hackney ve Christian Norgaard'ın ardından Everton'ın kadro yenilemesini daha da güçlendirecek.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Moyes son rötuşların peşinde

    Everton, Premier League sezonu öncesinde kadrosuna orta sıralarda daha fazla istikrar kazandırmak amacıyla ince ayar yapmayı sürdürüyor. Tavernier'nin gelişi, hem kanatta hem de merkezde oynayabilmesi sayesinde Moyes'a önemli bir taktik esneklik sağlayacaktır. Ancak, orta sahanın takım içindeki kritik rolü ve Bournemouth ile uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Bournemouth ile yürütülecek resmi görüşmelerin zorlu geçmesi bekleniyor.

Club Friendlies
Mainz 05 crest
Mainz 05
M05
AFC Bournemouth crest
AFC Bournemouth
BOU
Club Friendlies
Everton crest
Everton
EVE
Lille crest
Lille
LIL