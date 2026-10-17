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Eski Sao Paulo başkanı Julio Casares, Brezilya kulübüyle ayrı bir hukuk mücadelesi sürerken kaybettiği Instagram takipçileri nedeniyle Meta'ya dava açtı
Görevden alınan yönetici dijital tazminat talep ediyor
ESPN Brasil'e göre Casares, eski kulübüyle devam eden hukuki anlaşmazlığının yanı sıra takipçi sayısındaki düşüş nedeniyle Instagram ve Facebook'un ana şirketinden 10 milyon Brezilya reali (1,5 milyon sterlin/2 milyon dolar) tazminat talep ediyor. Görevden alma süreci öncesinde ocak ayında görevinden ayrılan Casares, organize şekilde yapılan asılsız şikâyetlerin ardından profilinin beş ay boyunca devre dışı bırakıldığını iddia ediyor. Bunun sonucunda gelir elde ettiği hesabın takipçi sayısı, hesap yeniden etkinleştirildiğinde 600 binden 562 bine düştü ve şu anda 553 bin seviyesinde.
- AFP
Koordineli raporlar beş aylık uzaklaştırma cezasına yol açtı
Başkanlığı döneminde sosyal medyadaki yoğun faaliyetleri sık sık taraftarların ve siyasi rakiplerinin tepkisini çekse de Casares, takipçi kitlesini on yılı aşkın sürede organik olarak oluşturduğunu ve bu hesabın taraftarlarla ve medyayla iletişim kurmak için hayati bir kanal olduğunu vurguluyor. Meta’nın destek hizmeti aracılığıyla profilini geri almak için sonuçsuz kalan girişimlerinin ardından mahkemeden tedbir kararı aldırdı. Casares, yaşlı bir birey olarak “robotik ve etkisiz bir müşteri hizmetleri sistemi karşısında terk edilmiş” olmasının yaşadığı süreci daha da ağırlaştırdığını savundu.
Beş ay boyunca hesabına erişememesinin kalıcı etkisine dikkat çeken Casares’in hukuk ekibi şu açıklamayı yaptı: “Bu denli büyük bir düşüş, Facebook’un tutumunun yalnızca geçici bir aksaklığa değil, Casares’in dijital varlığına, kamuoyu nezdindeki otoritesine, mesleki erişimine ve uzun yıllar boyunca organik olarak oluşturduğu itibar değerine somut zarar verdiğini gösteriyor.”
Rakiplerinin görevinden ayrılmasının ardından kendisini hedef almak için platformu nasıl kullandığını iddia ettiklerini ayrıntılandıran savunma ekibi ise şunları savundu: “Gazeteci, kamuoyunun tanıdığı bir isim ve Sao Paulo Futebol Clube’ün eski başkanı olan Casares, kamuoyunun gözünde olduğu özellikle hassas bir dönemde yaklaşık 600.000 takipçisiyle iletişim kurduğu kanaldan aniden mahrum bırakıldı. Aynı zamanda platformun şikâyet sistemini kendisine karşı kullanan, profilinin ‘düşüşünü’ kamuoyu önünde kutlayan ve Casares’in sosyal medyadan ‘istifa ettiğini’ öne süren bir anlatıyı yayan üçüncü kişilerin koordineli kampanyasına maruz kaldı.”
Kulübün ihraç edilmesine karşı mahkeme mücadelesi
Meta'ya karşı açtığı davanın yanı sıra ESPN'in haberine göre Casares, „sorumsuz yönetim” iddialarını çürütmek ve kulübün Müzakere Konseyi'nin 10 Eylül'de aldığı üyelikten çıkarılma kararını iptal ettirmek için Sao Paulo'ya karşı hukuki işlem başlattı.
Aynı yayın kuruluşunun ulaştığı dilekçede eski başkan, görev dönemindeki yönetimin „usulüne uygun, iyi niyetli ve yetkili organlarca onaylanmış” olduğunun mahkemece tespit edilmesini istiyor. Casares, „sorumsuz yönetim, fonların kötüye kullanılması veya amaçtan sapma söz konusu olmadığını” savunurken iddiaların kulüpteki „iç siyasi çekişme bağlamında ortaya çıktığını” öne sürüyor.
Avukatları, Casares'in 2020 ve 2023'teki seçim zaferlerine ve görev süresinde kazanılan „benzeri görülmemiş kupalara” işaret etti. Bunlar 2023 Copa do Brasil, 2024 Supercopa do Brasil, 2021 Campeonato Paulista ve 2025 Copinha şampiyonluklarıydı. Avukatlar ayrıca 2022 CONMEBOL Sudamericana ikinciliğini de hatırlattı.
Savunmasında, Morumbis stadının isim hakkı anlaşması, „yeni sponsorluk anlaşmaları” ve „finansal yeniden yapılandırma” sayesinde sağlanan „ticari ve mali ilerleme” de yer aldı. Dava dilekçesinde, Casares'in „iyi niyetle” hareket ettiği ve „finans, muhasebe, hukuk ve mevzuata uyum birimlerindeki yetkin uzmanlardan destek aldığı” savunuluyor. Buna göre „teknik kararlar ve muhasebe sınıflandırmaları” „yalnızca başkanın” değil, söz konusu birimlerin sorumluluğundaydı.
- Avalon.red
Yasal son tarih Brasileirão ile aynı zamana denk geliyor
Ekim ayının başlarında mahkeme, eski başkanın dilekçesine yanıt olarak resmî savunmasını sunması için São Paulo'ya 15 gün süre tanıdı. Mahkeme salonundaki gelişmeler bir yana, São Paulo'nun A takımı ülke içindeki maçlarına odaklanmalı. Cumartesi gecesi Campeonato Brasileiro'da Vasco da Gama'yı ağırlayacak. Bu iç saha maçının ardından 24 Ekim'de Mirassol, dört gün sonra da Bahia deplasmanına çıkacak.
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