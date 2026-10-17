Başkanlığı döneminde sosyal medyadaki yoğun faaliyetleri sık sık taraftarların ve siyasi rakiplerinin tepkisini çekse de Casares, takipçi kitlesini on yılı aşkın sürede organik olarak oluşturduğunu ve bu hesabın taraftarlarla ve medyayla iletişim kurmak için hayati bir kanal olduğunu vurguluyor. Meta’nın destek hizmeti aracılığıyla profilini geri almak için sonuçsuz kalan girişimlerinin ardından mahkemeden tedbir kararı aldırdı. Casares, yaşlı bir birey olarak “robotik ve etkisiz bir müşteri hizmetleri sistemi karşısında terk edilmiş” olmasının yaşadığı süreci daha da ağırlaştırdığını savundu.

Beş ay boyunca hesabına erişememesinin kalıcı etkisine dikkat çeken Casares’in hukuk ekibi şu açıklamayı yaptı: “Bu denli büyük bir düşüş, Facebook’un tutumunun yalnızca geçici bir aksaklığa değil, Casares’in dijital varlığına, kamuoyu nezdindeki otoritesine, mesleki erişimine ve uzun yıllar boyunca organik olarak oluşturduğu itibar değerine somut zarar verdiğini gösteriyor.”

Rakiplerinin görevinden ayrılmasının ardından kendisini hedef almak için platformu nasıl kullandığını iddia ettiklerini ayrıntılandıran savunma ekibi ise şunları savundu: “Gazeteci, kamuoyunun tanıdığı bir isim ve Sao Paulo Futebol Clube’ün eski başkanı olan Casares, kamuoyunun gözünde olduğu özellikle hassas bir dönemde yaklaşık 600.000 takipçisiyle iletişim kurduğu kanaldan aniden mahrum bırakıldı. Aynı zamanda platformun şikâyet sistemini kendisine karşı kullanan, profilinin ‘düşüşünü’ kamuoyu önünde kutlayan ve Casares’in sosyal medyadan ‘istifa ettiğini’ öne süren bir anlatıyı yayan üçüncü kişilerin koordineli kampanyasına maruz kaldı.”