Eski Real Madrid yıldızı James Rodriguez, Minnesota United formasıyla MLS’de ilk kez ilk 11’de sahaya çıktıktan sonra, Kolombiya ile 2026 Dünya Kupası’na “iyi bir formda” katılacağına söz verdi
Minnesota United için dönüm noktası niteliğinde bir ilk tam sezon
Rodriguez, Cumartesi günü Minnesota United’ın LAFC’ye 1-0 yenildiği maçta 63 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki oyuncunun bu maçı, kulüpteki ilk ilk 11’de yer alışı oldu. Yaklaşık 20.000 taraftarın önünde forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, Kolombiya milli takım teknik direktörü Nestor Lorenzo da dahil olmak üzere izleyenleri büyüledi. Bu dönüm noktası, kısa süre önce şiddetli dehidratasyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Rodriguez için hayati önem taşıyordu. Maçın ardından gazetecilere konuşan Rodriguez, "Burada ilk kez ilk 11'de yer aldığım için kendimi iyi hissettim. Maalesef maçı kaybettik. Çok sayıda net fırsat yakaladık, ancak bu yolda ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi.
Odak noktası küresel sahneye kayıyor
Kolombiya kaptanı için sahada geçirilen her dakika, Dünya Kupası’na doğru atılan bir adımdır. Şu anda kadro açıklanana kadar formunu korumak amacıyla Minnesota’da kısa süreli bir sözleşmeyle oynuyor. Fiziksel durumu hakkındaki süregelen şüpheleri ortadan kaldırmak isteyen oyuncu, antrenman programına tam bir adanmışlıkla devam ediyor. O, şu sözleri vurgulayarak ifade etti: “İyi bir formda olacağım. Mükemmel bir formda olacağım. Hala bir ay var ve ben her zamanki gibi sıkı çalışıyorum, sonuna kadar antrenman yapıyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yani burada ne kadar süre alırsam alayım, her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum."
Saha kenarından gelen büyük övgü
Hafta sonu alınan sonuç hayal kırıklığı yaratsa da, Minnesota teknik direktörü Cameron Knowles, yeni transferinin takıma kattığı taktiksel zekayı vurguladı. Knowles, Rodriguez’in maç kondisyonunu geliştirirken bile tüm takımı bir üst seviyeye taşıyan bir saha okuma yeteneği sergilediğine inanıyor. Teknik ekip, takımın yoğun maç programını idare ederken oyun kurucunun ritmini öncelikli olarak ele alıyor. Knowles, “O çok kaliteli bir oyuncu, ancak bu kalite tam da istediğiniz anlarda ortaya çıkıyor,” diye açıkladı. "Rakibin onunla başa çıkmak zorunda kalacağı, rahatsız edici yerlere ve boşluklara giriyor. Ve sonunda, topu oraya aldığında, son pası ve karar verme yeteneği, onun neden üst düzey bir oyuncu olduğunu gösteriyor."
Yurtiçi hedeflerin ve yazın zaferinin peşinde
Önümüzdeki dönemde Minnesota, Salı günü San Jose Earthquakes ile oynayacağı ABD Açık Kupası maçı da dahil olmak üzere zorlu bir fikstürle karşı karşıya. Rodriguez, dikkatini Kolombiya'nın Dünya Kupası K Grubu maçlarına çevirmeden önce bu ivmeyi sürdürmeyi umuyor. Kolombiya, 18 Haziran'da Özbekistan ile karşılaşacak; ardından sırasıyla 24 Haziran'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve 27 Haziran'da Portekiz ile hayati önem taşıyan maçlara çıkacak.