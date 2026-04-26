Eski Real Madrid yıldızı James Rodriguez, Minnesota United formasıyla MLS’de ilk kez ilk 11’de sahaya çıktıktan sonra, Kolombiya ile 2026 Dünya Kupası’na “iyi bir formda” katılacağına söz verdi

Kolombiya kaptanı için sahada geçirilen her dakika, Dünya Kupası’na doğru atılan bir adımdır. Şu anda kadro açıklanana kadar formunu korumak amacıyla Minnesota’da kısa süreli bir sözleşmeyle oynuyor. Fiziksel durumu hakkındaki süregelen şüpheleri ortadan kaldırmak isteyen oyuncu, antrenman programına tam bir adanmışlıkla devam ediyor. O, şu sözleri vurgulayarak ifade etti: “İyi bir formda olacağım. Mükemmel bir formda olacağım. Hala bir ay var ve ben her zamanki gibi sıkı çalışıyorum, sonuna kadar antrenman yapıyorum, elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Yani burada ne kadar süre alırsam alayım, her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum."