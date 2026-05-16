13 yaşındayken bir partide aşık oldu ve yıllarca sürecek, futbolun yanı sıra hayatını da belirleyen bir sarhoşluğa kapıldı. Cicinho, İtalyan Gazzetta dello Sport gazetesine verdiği röportajda, "Alkolle kendimi mahvettim" dedi. "Bira denedim ve sanki bir kadına aşık olmuş gibi oldum. Yaşlandıkça daha çok içmeye başladım."
Eski Real Madrid ve Roma yıldızı itiraf etti: "Rekor": Günde 70 bira ve 15 caipirinha
İnanılmaz ama gerçek: Cicinho’nun anlattıklarına göre, özellikle Roma ve Madrid’de geçirdiği dönemlerde, içki içmeyi ve aşırı partileri profesyonel futbolcu olarak yüksek performans gerektiren sporla bir arada sürdürmeyi başarmış.
"Roma'da bir günde rekor kırdım: 70 bira, 15 caipirinha ve iki paket sigara," dedi eski sağ bek.
Cicinho: "Saat sekizde antrenmanda, hâlâ sarhoştu"
O zamana kadar bağımlılığını kontrol edemez hale gelmişti. Üzücü "rekoru" kırmasından yıllar önce, madde kullanım alışkanlığı çoktan kontrolden çıkmıştı.
Botafogo'ya transferiyle spor kariyerinde büyük bir atılım yapması, partiler, alkol ve sigarayla dolu aşırı yaşamın başlangıcı oldu: "Zirveye çıkmak, bir sürü para kazanmak ve eğlenmek istiyordum. Sao Paulo'ya geldiğimde ve milli takım oyuncusu olduğumda, her şeye ulaşmış olduğumu sanıyordum."
Cicinho, alkol bağımlılığını ve çılgın yaşam tarzını her zaman gizli tutabildiğini söyledi. Real Madrid'deki teknik direktörü Fabio Capello bile onun sırrını çözememişti, çünkü antrenmanlarda ve maçlardaki performansı iyiydi.
"Her zaman evdeydim. Sabah dörtte yatıp sekizde antrenmana gidiyordum, hala sarhoş halde," diye anlattı Cicinho. "Çıkmadan önce alkol kokusunu örtbas etmek için üç dört fincan kahve içip bir paket sigara içiyordum. Ve sahada bile iyi oynuyordum."
Bugün hava güneşli ve bir din adamı
Diz ağrıları ve vücudunun zehirlenmesi daha sonra depresyona yol açmış ve her şeyi daha da kötüleştirmişti. 2012'de Cicinho nihayet Brezilya'ya döndü ve burada cesaretlendirilip desteklenerek terapiye başladı.
Bugün Cicinho Sao Paulo'da yaşıyor, evli ve Roma futbol takımında oynaması beklenen beş yaşında bir oğlu var. TV yorumcusu olarak çalışıyor ve yaklaşık on ay önce evanjelik papaz olarak kariyerine başladı. 14 yıldır alkol kullanmıyor.