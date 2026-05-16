Eski Real Madrid ve Roma yıldızı itiraf etti: "Rekor": Günde 70 bira ve 15 caipirinha

O zamana kadar bağımlılığını kontrol edemez hale gelmişti. Üzücü "rekoru" kırmasından yıllar önce, madde kullanım alışkanlığı çoktan kontrolden çıkmıştı.

Botafogo'ya transferiyle spor kariyerinde büyük bir atılım yapması, partiler, alkol ve sigarayla dolu aşırı yaşamın başlangıcı oldu: "Zirveye çıkmak, bir sürü para kazanmak ve eğlenmek istiyordum. Sao Paulo'ya geldiğimde ve milli takım oyuncusu olduğumda, her şeye ulaşmış olduğumu sanıyordum."

Cicinho, alkol bağımlılığını ve çılgın yaşam tarzını her zaman gizli tutabildiğini söyledi. Real Madrid'deki teknik direktörü Fabio Capello bile onun sırrını çözememişti, çünkü antrenmanlarda ve maçlardaki performansı iyiydi.

"Her zaman evdeydim. Sabah dörtte yatıp sekizde antrenmana gidiyordum, hala sarhoş halde," diye anlattı Cicinho. "Çıkmadan önce alkol kokusunu örtbas etmek için üç dört fincan kahve içip bir paket sigara içiyordum. Ve sahada bile iyi oynuyordum."