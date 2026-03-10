Imago
Çeviri:
Eski Real Madrid ve Inter yıldızının şok edici dördüncü ligdeki ilk maçı, yeni kulübünün oyuncu değişikliği tartışması nedeniyle puan düşürülmesi nedeniyle kabusa dönüştü
Sneijder'in dönüşü, kural ihlali iddialarıyla gölgelendi
Algemeen Dagblad'a göre, Sneijder'in merakla beklenen sahalara dönüşü, hemen bir dramla karşılaştı. 41 yaşındaki eski Real Madrid ve Inter oyun kurucusu, Cumartesi günü Hollanda dördüncü lig amatör takımı OSM'75'te ilk maçına çıktı.
134 kez Hollanda milli forması giyen oyuncuyu izlemek için 1.000'den fazla seyirci Sportpark Fazantenkamp'a akın etti. Ancak, zorlu bir mücadelenin ardından gelen zaferin sevinci, kullanılan oyuncu değişikliği süreleriyle ilgili teknik bir kural ihlali iddiasının ortaya çıkmasıyla bir anda bozuldu ve maçın sonucu ciddi bir şüpheye düştü.
- AFP
Focus'07, Hollanda Futbol Federasyonu'ndan harekete geçmesini talep ediyor
Tartışma, maç sırasında kullanılan oyuncu değiştirme sayısının kesin rakamı üzerinde odaklanıyor. Amatör kuralları belirli sayıda oyuncu değişikliğine izin verirken, OSM'75'in teknik direktörü Berry van Wijk'in dört ayrı anda oyuncu değişikliği yaptığı ve bu sayının izin verilen üç sayıdan bir fazla olduğu iddia ediliyor.
Focus'07 teknik direktörü Niells Bosch, maçın görüntülerini inceledikten sonra kulübünün resmi bir işlem başlattığını doğruladı. Bosch, "Açıkçası, ben bunu hiç fark etmedim, ancak maçtan sonra duydum. Görüntülere dayanarak ben de aynı sonuca vardım ve bu konuyu KNVB'ye ilettik" dedi.
Menajer, puan düşürme endişeleri arasında stratejisini savunuyor
KNVB sözcüsü, herhangi bir yaptırım uygulanmadan önce resmi disiplin sürecinin izlenmesi gerektiğini belirtti. Rakibin itirazı kabul edilirse, OSM'75 ligin zirvesine iki puan farkla yaklaşmasını sağlayan üç puanı kaybedebilir.
Fırtına kopmak üzere olsa da Van Wijk, galibiyetin ceza almadan kalacağına dair umutlu. "Görüntüleri henüz izlemedim ve tüm oyuncu değişikliklerini hatırlamıyorum" dedi. "Muhtemelen bir yanlış anlaşılma var, çünkü kafasından yaralanan bir oyuncuyu değiştirdik. Maçtan sonra hakem bu konuda hiçbir şey söylemedi."
Deneyimli orta saha oyuncusu, acı tatlı amatör ligdeki ilk maçını değerlendiriyor
Sneijder, Ziggo'da bir televizyon programına katılarak gergin durumu ele aldı ve 20 dakikalık kısa süreli oyuna girmesinin ardından yaşanan bürokratik sorunlara rağmen iyimserliğini korudu. Tecrübeli oyuncu, "Antrenörümüzün söylediğine göre, oyuncu değişikliklerinden biri kafa travması nedeniyle yapıldı ve bu durumda oyuncu değişikliği yapılabilir. Belki de bir iletişim sorunu vardır" dedi.
Los Angeles'tan yaptığı son seyahatleri göz önüne alındığında, fiziksel yorgunluğun beklenenden daha fazla olduğunu itiraf etti. Ancak Sneijder, "Futbol en iyi oyun olmaya devam ediyor, bunu yapabiliyorsanız, neden vazgeçesiniz ki? Protesto kabul edilirse üzücü olur, ama yine de eğlenceli bir öğleden sonra geçirdim" diye ekledi.
