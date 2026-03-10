Eski Real Madrid ve Inter yıldızının şok edici dördüncü ligdeki ilk maçı, yeni kulübünün oyuncu değişikliği tartışması nedeniyle puan düşürülmesi nedeniyle kabusa dönüştü

Tartışma, maç sırasında kullanılan oyuncu değiştirme sayısının kesin rakamı üzerinde odaklanıyor. Amatör kuralları belirli sayıda oyuncu değişikliğine izin verirken, OSM'75'in teknik direktörü Berry van Wijk'in dört ayrı anda oyuncu değişikliği yaptığı ve bu sayının izin verilen üç sayıdan bir fazla olduğu iddia ediliyor.

Focus'07 teknik direktörü Niells Bosch, maçın görüntülerini inceledikten sonra kulübünün resmi bir işlem başlattığını doğruladı. Bosch, "Açıkçası, ben bunu hiç fark etmedim, ancak maçtan sonra duydum. Görüntülere dayanarak ben de aynı sonuca vardım ve bu konuyu KNVB'ye ilettik" dedi.