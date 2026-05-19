Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Adhe Makayasa

Çeviri:

Eski Real Madrid teknik direktörü, yoğun eleştirilere rağmen 'taviz vermeyen' Kylian Mbappé'yi övdü

J. Camacho

Eski Real Madrid oyuncusu ve teknik direktörü Jose Antonio Camacho, yoğun medya eleştirilerinin yaşandığı bir haftanın ardından Kylian Mbappé'yi kamuoyu önünde savundu. Fransız süperstar, saha dışı tercihleri ve takım arkadaşlarının tepkileriyle ilgili yoğun eleştirilere maruz kalmış ve bu durum, kulüp efsanesinin forvet oyuncusu etrafında giderek tırmanan tartışmalara karşı sesini yükseltmesine neden oldu.

  • Madrid'de denetimler yoğunlaşıyor

    Mbappé, nisan ayı sonlarında Real Betis maçında geçirdiği sol hamstring sakatlığından iyileşme sürecindeyken İtalya'ya yaptığı bir seyahatin ardından ciddi tepkilerle karşılaştı. Bu seyahat, Real Oviedo maçında yedek kulübesinde kalmasının ardından sergilediği bariz hayal kırıklığıyla birleşince, özellikle Real Madrid'in kupa kazanamadığı bir sezon geçirmesi nedeniyle taraftarlar ve İspanyol basınının bazı kesimleri arasında öfkeye yol açtı. Ancak Camacho, bu üst düzey forvet oyuncusuna yönelik düşmanca tepkilerin çok ileri gittiğini vurgulayarak, eleştirenlerin modern futbolcuların maruz kaldığı muazzam fiziksel ve zihinsel baskıyı anlamadıklarını savunuyor.

    Camacho, forvetin direnişini övüyor

    Başkentte kazandığı dokuz La Liga şampiyonluğuyla efsane statüsüne ulaşan bu ikonik eski sol bek, forvetin direncini övdü. Mbappe'nin kamuoyundan saklanmak yerine Bernabeu'da potansiyel olarak zehirli bir atmosfere göğüs germeye hazır olması hakkında yorum yapan Camacho, AS aracılığıyla şunları söyledi: “O yerinden kıpırdamadı; başka hiç kimse Bernabeu'ya çıkmazdı. O bunu yaptı, oysa başka biri yuhalanmamak için göze batmamaya çalışırdı.”

  • Elit kesimin baskısı her geçen gün artıyor

    Madrid gibi dev bir kulüpte, sıradan durumlar acımasız bir spot ışığı altında hızla abartılır; özellikle de tarihi beklentiler karşılanmadığında. Forvetin son sakatlık rehabilitasyon döneminde yaptığı tartışmalı seyahat seçimlerini savunan Camacho, dışardan gelen eleştirilerin bu konunun tamamen kontrolden çıkmasına neden olduğunu öne sürdü.

    Camacho şunları ekledi: “Bu kadar üst düzey oyuncular söz konusu olduğunda, işler çığırından çıkar. Oraya gittiyse, bunun için izin verilmiş demektir. Bu tür sakatlık durumlarında, oyuncuların uyması gereken katı programlar vardır ve eminim Mbappe de kendine iyi bakmak için üzerine düşeni yapmıştır.”

    Bernabeu'da yönetim değişikliği kapıda

    Mbappe ve takım arkadaşları, 23 Mayıs Cumartesi günü Athletic Bilbao ile evlerinde oynayacakları maçla lig sezonunu tamamlamaya odaklanacaklar. Saha dışında ise, Madrid’in Jose Mourinho’nun teknik direktör olarak geri dönmesi için anlaşmaya vardığına dair yaygın haberler doğrulandı. İlk görev süresinin gergin bir şekilde sona ermesinden 13 yıl sonra gerçekleşen bu sansasyonel atama, Mbappe’nin kulüpteki gelecek adımları üzerinde büyük bir etki yaratabilir.

