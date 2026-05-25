Eski Real Madrid teknik direktörü, Kylian Mbappé'nin "istismarın" kurbanı olduğunu iddia ediyor ve onun "dünyanın en iyisi" olduğunu öne sürüyor
Mbappé hâlâ dünyanın en iyisi
Kylian Mbappé, Real Madrid’deki geçiş döneminin ardından mercek altına alındı; ancak Jorge Valdano, bu forvetin kalitesinin tartışılmaz olduğunu ısrarla vurguluyor. İspanya’daki performansları etrafında dönen tartışmalara rağmen, eski Real Madrid teknik direktörü, Mbappé’nin uluslararası sahnedeki olağanüstü başarılarını, onun üst düzey bir oyuncu olduğunun kanıtı olarak hemen öne sürdü.
Movistar'a konuşan Valdano, şüphecilere ateşli bir yanıt verdi ve şunları söyledi: "O bir Dünya Kupası kazandı ve bir diğerinde finalist oldu, finalde üç gol attı. Burada bir sahtekardan bahsetmiyoruz; şu anda belki de dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz."
Fransız oyuncuyu hakaretlere karşı savunmak
Paris Saint-Germain, Mbappé olmadan Şampiyonlar Ligi'nde başarılarını sürdürürken, Madrid ise bir hayli inişli çıkışlı bir sezon geçiriyor; bu durum, Mbappé'yi çevreleyen tartışmaları daha da alevlendirdi. Valdano, oyuncunun takımın genel sorunları ve eski ile şu anki kulüplerinin zıt kaderleri nedeniyle çok fazla suçun omuzlarına yüklendiğini düşünüyor.
Valdano, Mbappe'nin İspanya'nın başkentindeki istatistiklerini göz önünde bulundurarak, şu anki eleştirileri bir tür kötü muamele olarak nitelendirdi. O, "Paris Saint-Germain'in başına gelen her iyi şeyin ve Real Madrid'in başına gelen her kötü şeyin sorumluluğunu, şampiyonanın en golcü oyuncusu olan bu adama yüklemek bana kötü muamele gibi geliyor." diye ekledi.
Madrid'in Mbappé'ye verdiği sürekli destek
Daha önce, Madrid başkanı Florentino Perez, Bernabeu'da çalkantılı bir sezon geçirmesine rağmen Fransız oyuncuyu "en iyi oyuncumuz" olarak nitelendirerek onu ateşli bir şekilde savundu. Kulüp başkanı, Los Blancos'un önemli bir kupa kazanamadığı sezonun sonuçlarına değindi ve bunun sorumlusu olarak yıldız transferini değil, yorucu maç takvimini gösterdi.
Barcelona'nın ardından ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'nden çeyrek finalde elenmesine rağmen, Perez Mbappe'yi suçlamayı reddetti. Perez, La Sexta'ya "Kylian şu anda Madrid'in en iyi oyuncusu" dedi.
Kupa hasreti içinde parıldayan
Madrid'in kupa kazanamadığı bir sezon geçirmesine rağmen, Mbappé sezonun son gününde Real Madrid'in Athletic Club'ı 4-2 mağlup ettiği maçta gol atarak 2025-26 Pichichi Ödülü'nü resmen garantiledi. Bu gol, Fransız milli oyuncunun sezon toplamında ligde attığı gol sayısını 25'e çıkardı. Fransız forvet, sezonu 23 golle tamamlayan Mallorca'nın forveti Vedat Muriqi'yi geride bıraktı.
Los Blancos'un yıldızı, 63 şutla La Liga'da toplam şut sayısında da birinci oldu ve sezon boyunca hücumdaki etkisini vurguladı. Bu başarı, onu Real Madrid formasıyla Cristiano Ronaldo'dan (2014 ve 2015) sonra bu ödülü üst üste iki sezon kazanan ilk oyuncu yaptı.