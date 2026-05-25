Eski Real Madrid teknik direktörü, Kylian Mbappé'nin "istismarın" kurbanı olduğunu iddia ediyor ve onun "dünyanın en iyisi" olduğunu öne sürüyor

Kylian Mbappé, Real Madrid’deki geçiş döneminin ardından mercek altına alındı; ancak Jorge Valdano, bu forvetin kalitesinin tartışılmaz olduğunu ısrarla vurguluyor. İspanya’daki performansları etrafında dönen tartışmalara rağmen, eski Real Madrid teknik direktörü, Mbappé’nin uluslararası sahnedeki olağanüstü başarılarını, onun üst düzey bir oyuncu olduğunun kanıtı olarak hemen öne sürdü.

Movistar'a konuşan Valdano, şüphecilere ateşli bir yanıt verdi ve şunları söyledi: "O bir Dünya Kupası kazandı ve bir diğerinde finalist oldu, finalde üç gol attı. Burada bir sahtekardan bahsetmiyoruz; şu anda belki de dünyanın en iyi oyuncusundan bahsediyoruz."