Eski Real Madrid gözlemcisi, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Vinicius Junior'u 'beyinsiz' diyerek eleştirdi
Münih'te öfke doruğa ulaştı
Madrid, Michael Olise ve Luis Diaz’ın son dakikalarda attığı gollerle Bayern’e 4-3’lük rövanş galibiyetini getiren maçın ardından çeyrek finalde yürek burkan bir şekilde elendi. 15 kez şampiyon olan takım, Arda Güler ve Kylian Mbappé'nin golleriyle maçta üç kez öne geçse de, Eduardo Camavinga'nın maçın sonlarında gördüğü kırmızı kart nedeniyle zor anlar yaşadı. Romero, başarısızlığın başlıca nedeni olarak Vinicius'un golcü ruhundan yoksun olmasını gösterdi ve takımın onun zayıf bitiriciliğinden dolayı mağdur olduğunu belirtti.
Romero daha fazla istihbarat talep ediyor
Eski scout, futbol tarihinin en prestijli kulübünü temsil eden ancak taktiksel olgunluktan yoksun olduğunu düşündüğü oyunculardan duyduğu bıkkınlığı dile getirdi. Antrenman sahasında disiplin ve zihinsel konsantrasyonun önemini vurgulamak için genç futbolcuları çalıştırdığı dönemleri hatırlattı.
Madrid'in hücumunun mevcut durumundan ve oyunun belirli alanlarındaki ilerleme eksikliğinden yakınıp, Romero Cadena SER'e şunları söyledi: "Kaç programda onların bitiriciliklerini geliştirmeleri gerektiğini, beyinlerini çalıştırmaları gerektiğini söyledim? Onun [Vinicius] beyninin çalışmadığını görüyorum, ama bitiriciliği çalışıyor. Bunun üzerinde çalışalım. Gerçek bu. İlk olarak, zekası olan oyuncular transfer etmeliyiz. Futbol tarihinin en görkemli formasını giyen beyinsiz oyunculardan bıktım."
Alçakgönüllülük eksikliği
Romero, Brezilyalı oyuncunun önündeki önemli bir engel olarak iş ahlakındaki eksikliği işaret etti ve onun tutumunu Hugo Sanchez gibi kulüp efsaneleriyle karşılaştırdı. Modern Madrid forvet hattının, Gareth Bale, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'dan oluşan efsanevi üçlüye kıyasla çok geride kaldığını savundu.
Avrupa'nın elitleriyle arasındaki farkı kapatmak için özeleştiriye ve ek antrenmanlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Romero, şunları ekledi: "Bu Real Madrid kadrosunun okul karnelerini görmek isterdim. Vinicius'un Tarih ve Coğrafya'dan kaç aldığını... Camavinga'nın Matematik'ten kaç aldığını görmek isterim.
"O [Vinicius], bitiricilik konusunda çok zayıf olduğunu kabul edecek alçakgönüllülüğe sahip değil. Evlendim, balayı için Madrid'e gittim, Real Madrid'in antrenmanını izlemeye gittim ve Hugo Sanchez sadece bitiricilik çalışması yapmak için bir saatini harcıyordu. Aslında bunu yapması gereken Vinicius ise... yapmıyor."
Avrupa'daki çöküşün ardından iç piyasaya odaklanma
Madrid, Bavyera'daki hayal kırıklığının ardından sezonunu kurtarmak için artık dikkatini yeniden La Liga'ya çevirmeli. Şu anda lider Barcelona'nın dokuz puan gerisinde olan ve ligde sadece yedi maç kalan Álvaro Arbeloa'nın takımı, önümüzdeki Salı günü Deportivo Alavés ile karşılaşacak.
Takım, son Avrupa kupası elemesinde ortaya çıkan bariz gol sorunlarını giderirken, lig şampiyonluğu yarışında kalabilmek için zihinsel dayanıklılık göstermeli.