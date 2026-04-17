Eski Real Madrid gözlemcisi, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Vinicius Junior'u 'beyinsiz' diyerek eleştirdi

Romero, Brezilyalı oyuncunun önündeki önemli bir engel olarak iş ahlakındaki eksikliği işaret etti ve onun tutumunu Hugo Sanchez gibi kulüp efsaneleriyle karşılaştırdı. Modern Madrid forvet hattının, Gareth Bale, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'dan oluşan efsanevi üçlüye kıyasla çok geride kaldığını savundu.

Avrupa'nın elitleriyle arasındaki farkı kapatmak için özeleştiriye ve ek antrenmanlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan Romero, şunları ekledi: "Bu Real Madrid kadrosunun okul karnelerini görmek isterdim. Vinicius'un Tarih ve Coğrafya'dan kaç aldığını... Camavinga'nın Matematik'ten kaç aldığını görmek isterim.

"O [Vinicius], bitiricilik konusunda çok zayıf olduğunu kabul edecek alçakgönüllülüğe sahip değil. Evlendim, balayı için Madrid'e gittim, Real Madrid'in antrenmanını izlemeye gittim ve Hugo Sanchez sadece bitiricilik çalışması yapmak için bir saatini harcıyordu. Aslında bunu yapması gereken Vinicius ise... yapmıyor."