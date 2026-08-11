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Eski Rangers yıldızı Kyle Lafferty, İskoçya sekizinci lig ekibi Forth Wanderers'a sürpriz bir transferi tamamladı
Tecrübeli golcü transferi tamamladı
Otuz sekiz yaşındaki ofansif orta saha ve tecrübeli forvet Lafferty, İskoçya sekizinci lig ekibi Forth'a sansasyonel bir transferini tamamladı. Daha önce Rangers, Palermo, Sunderland, Norwich City, Hearts ve Linfield formaları giyen, Kuzey İrlanda Milli Takımı'nda 89 kez oynayan forvet, İskoç Junior Kupası'nı kazanmasının hemen ardından Johnstone Burgh'tan geldi. Bu iddialı anlaşma, multimilyoner iş insanı ve GUN rock grubunun davulcusu McManus tarafından finanse edildi.
- Pro Sports Images
Lafferty ligin üst sıralarını hedefliyor
Lafferty, son meydan okumasını büyük bir heyecanla karşıladı ve kulübün resmi medyasına şu açıklamayı yaptı: "Forth Wanderers'ta başlamaktan gerçekten çok heyecanlıyım. İçinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğum bir başka proje ve umarım takıma liglerde yükselip Junior liglerinde ve ötesinde otoritesini ortaya koymasında yardımcı olabilirim."
Bu arada McManus, tecrübeli oyuncunun gelişinin temelindeki uzun vadeli vizyonun altını çizdi: "Kyle Lafferty'yi Forth Wanderers'a hoş geldin demekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, kalitesi ve kazanma mentalitesi kendini zaten anlatıyor; Kyle'ın kalibresinde bir oyuncuyu kadromuza katmak, kulüple bağlantısı olan herkes için gerçek bir niyet beyanıdır.
"Gerry ile birlikte rekabet edebilen, taraftarlarımızı heyecanlandıran ve standartları yükselten bir kadro kurma konusunda net bir hedefi paylaşıyoruz. Kyle'ın gelişi bu yolculukta atılmış bir başka önemli adım. En üst seviyede performans göstermek için neler gerektiğini bilen biri ve saha içi ile saha dışındaki liderliği soyunma odası için paha biçilmez olacak.
"Ancak bu mesele, cumartesi günü 90 dakika içinde yaşananlardan daha fazlasıyla ilgili. Forth Wanderers'ın yerel topluluğuna ilham veren, gençlere inanacak bir şey sunan ve gelecek nesil oyuncuların gelişip potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar yaratan bir kulüp olmasını istiyoruz.
"Bu transfer, Forth Wanderers'ın geleceği konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Yerel topluluğun gurur duyabileceği bir şey inşa ediyoruz. Önümüzde hâlâ çok fazla sıkı çalışma var ama Kyle'ı Forth Wanderers formasıyla görmeyi heyecanla bekliyoruz."
Teknik direktörden büyük bir vurgun hamlesine övgü
Lafferty'nin gelişi, köy merkezli ekipte devam eden iddialı yeniden yapılanma projesi için hayati bir itici güç olarak görülüyor. Forth menajeri Gerry Ward, tecrübeli golcünün kadrosuna katacağı dönüştürücü etkiyi şu sözlerle vurguladı: "Laff'ı kadromuza kattığımız için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübe kalite, deneyim ve elit bir zihniyet getiriyor; oyuncularım ve teknik ekibim de onunla çalışmaya başlamak için sabırsızlanıyor.
"Bu, hem kulüp hem de köy için gerçek bir büyük başarı ve Paul ile benim Forth Wanderers'ın geleceği için paylaştığımız hırs ve vizyon konusunda daha geniş futbol camiasına net bir mesaj veriyor. Burada özel bir şey inşa ediyoruz ve Laff'ın kalibresinde birini kadroya katmak da bu yolculukta atılmış bir başka büyük ileri adım."
- Focus Images
Alt liglerde test süreci başlıyor
Forth, West of Scotland Football League Second Division'da zorlu geçecek sezonda Lafferty'nin bitiriciliğine ve taktiksel olgunluğuna büyük ölçüde bel bağlayacak. Eski Premier League ve Serie B golcüsü, kendisinden çok daha genç takım arkadaşlarını nihai hedefleri olan lig piramidinde yükselmeye taşıma yolunda ciddi bir liderlik sınavıyla karşı karşıya.
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