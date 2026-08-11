Lafferty, son meydan okumasını büyük bir heyecanla karşıladı ve kulübün resmi medyasına şu açıklamayı yaptı: "Forth Wanderers'ta başlamaktan gerçekten çok heyecanlıyım. İçinde yer almaktan büyük mutluluk duyduğum bir başka proje ve umarım takıma liglerde yükselip Junior liglerinde ve ötesinde otoritesini ortaya koymasında yardımcı olabilirim."

Bu arada McManus, tecrübeli oyuncunun gelişinin temelindeki uzun vadeli vizyonun altını çizdi: "Kyle Lafferty'yi Forth Wanderers'a hoş geldin demekten büyük mutluluk duyuyoruz. Tecrübesi, kalitesi ve kazanma mentalitesi kendini zaten anlatıyor; Kyle'ın kalibresinde bir oyuncuyu kadromuza katmak, kulüple bağlantısı olan herkes için gerçek bir niyet beyanıdır.

"Gerry ile birlikte rekabet edebilen, taraftarlarımızı heyecanlandıran ve standartları yükselten bir kadro kurma konusunda net bir hedefi paylaşıyoruz. Kyle'ın gelişi bu yolculukta atılmış bir başka önemli adım. En üst seviyede performans göstermek için neler gerektiğini bilen biri ve saha içi ile saha dışındaki liderliği soyunma odası için paha biçilmez olacak.

"Ancak bu mesele, cumartesi günü 90 dakika içinde yaşananlardan daha fazlasıyla ilgili. Forth Wanderers'ın yerel topluluğuna ilham veren, gençlere inanacak bir şey sunan ve gelecek nesil oyuncuların gelişip potansiyellerini gerçekleştirmeleri için fırsatlar yaratan bir kulüp olmasını istiyoruz.

"Bu transfer, Forth Wanderers'ın geleceği konusunda ciddi olduğunu gösteriyor. Yerel topluluğun gurur duyabileceği bir şey inşa ediyoruz. Önümüzde hâlâ çok fazla sıkı çalışma var ama Kyle'ı Forth Wanderers formasıyla görmeyi heyecanla bekliyoruz."