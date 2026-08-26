Getty Images Sport
Çeviri:
Eski Queens Park Rangers orta saha oyuncusu Akos Buzsaky'nin kayıp olduğu bildirildi, İngiliz kulüpleri endişe mesajları yayımladı
Polis, kayıp orta saha oyuncusunu arıyor
Macaristan'dan gelen haberlere göre Buzsaky bir haftadan uzun süredir kayıp ve yerel polis onu aktif şekilde arıyor. Haber, Buzsaky'nin daha önce forma giydiği İngiliz kulüplerinde büyük endişe yarattı. Queens Park Rangers da eski orta sahasıyla ilgili kaygılarını paylaşmak için kısa sürede sosyal medyaya başvurdu.
Resmî açıklamada, QPR şunları paylaştı: "Kulüp, R's taraftarlarının gözdesi Akos Buzsaky'nin kayıp olarak bildirildiğini öğrenmekten endişe duyuyor. Hepimiz onun sağ salim bulunması için dua ediyoruz."
Buzsaky, QPR formasıyla 125 maça çıktı ve 24 gol attı. Özellikle 2011-12 sezonundaki Premier League serüvenlerinde dikkat çekti.
Plymouth Argyle’dan destek mesajı
Plymouth Argyle da çarşamba günü Buzsaky ile ilgili ortaya çıkan endişe verici haberlere tepki gösterdi. Orta saha oyuncusu, 2005'te İngiltere'ye taşındıktan sonra Plymouth'ta başarılı bir dönem geçirdi.
Haberlerin ardından Plymouth, şu ifadelerin yer aldığı bir açıklama paylaştı: "Akos Buzsáky'nin kayıp olarak bildirildiğini duymaktan endişe duyuyoruz. Plymouth Argyle'daki herkes, Akos'un kısa süre içinde sağ salim bulunmasını umuyor."
Buzsaky, İngiltere'deki kariyeri boyunca Portsmouth ve Barnsley'de de forma giydi. Profesyonel yolculuğuna MTK Budapeşte'de başladı ve İngiliz futbolunda kendini kabul ettirmeden önce, Jose Mourinho yönetiminde oynadığı Porto'da da bir dönem geçirdi.
Başarılı bir kariyerin ardından yaşanan zorluklar
Buzsaky, 2013'te Ferencvaros'a katılmak için Macaristan'a döndü ve kalıcı sakatlık sorunları nedeniyle 2015'te profesyonel futbola veda etti. Ayrıca Macaristan milli takımını 20 kez temsil etti.
Oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Buzsaky, kişisel mücadelelerini açıkça anlattı. Bir podcast'te konuşan Buzsaky, şunları söyledi: "Ne tür bağımlılıklar var: kumar, alkol, uyuşturucu. Bunlardan birine düştüm ve bununla gurur duymuyorum. Bu hayatımın bir parçası, bunu inkâr etsem ya da o dönemi hiç yaşanmamış ilan etsem kendimi kandırmış olurum." Bu samimi itiraf, Buzsaky'nin emeklilik sonrası dönemde karşı karşıya kaldığı zorlukları gözler önüne serdi.
- Getty Images Sport
Arama çalışmaları için sırada ne var?
Macar yetkililer, günler ilerledikçe Buzsaky’yi bulmak için arama çalışmalarını sürdürecek. Taraftarlar ve eski takım arkadaşları, polis tarafından onun nerede olduğuna ilişkin yapılacak yeni resmi açıklamaları bekliyor. Bu arada Queens Park Rangers ve Plymouth Argyle taraftarları, yakında olumlu haberler gelmesini ve Buzsaky’nin sağ salim bulunmasını ummayı sürdürecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun