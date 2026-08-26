Macaristan'dan gelen haberlere göre Buzsaky bir haftadan uzun süredir kayıp ve yerel polis onu aktif şekilde arıyor. Haber, Buzsaky'nin daha önce forma giydiği İngiliz kulüplerinde büyük endişe yarattı. Queens Park Rangers da eski orta sahasıyla ilgili kaygılarını paylaşmak için kısa sürede sosyal medyaya başvurdu.

Resmî açıklamada, QPR şunları paylaştı: "Kulüp, R's taraftarlarının gözdesi Akos Buzsaky'nin kayıp olarak bildirildiğini öğrenmekten endişe duyuyor. Hepimiz onun sağ salim bulunması için dua ediyoruz."

Buzsaky, QPR formasıyla 125 maça çıktı ve 24 gol attı. Özellikle 2011-12 sezonundaki Premier League serüvenlerinde dikkat çekti.



