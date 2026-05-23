AFP
Çeviri:
Eski PSG ve Celtic forveti, Dünya Kupası'nda oynama fırsatını reddetmesinin zarif nedenini açıklıyor
Askerlik çağrısını reddetmek
Büyük uluslararası turnuvalarda yerlerini garantilemek için sık sık milli takımlarını değiştiren oyuncuların olduğu bir dünyada, Edouard oldukça farklı bir yol izlemiştir. Daha önce Celtic formasıyla dört kez İskoçya Birinci Ligi şampiyonluğu kazanarak son derece başarılı bir dönem geçiren Lens forveti, bu yaz ABD’de Haiti milli takımının hücum hattını yönetmesi için teklif almıştır.
Karayip ülkesinde oynama hakkına sahip olmasına rağmen Edouard, bu teklifi kabul etmenin eleme turlarını kazanarak bu hakkı kazanan oyunculara haksızlık olacağını düşündü. Gençlik seviyesinde Fransa'yı temsil eden forvet, şöyle açıkladı: "Hayır, bu Dünya Kupası'nda oynamayı haklı bulmadım çünkü oyuncular eleme turlarında mücadele ettiler ve ben son dakikada ortaya çıkıp bu Dünya Kupası'ndan yararlanmak istemedim. Eğer oynayacaksam, bunu hak etmeliyim."
Sürece saygı göstermek
2026 Dünya Kupası, İskoçya, Brezilya ve Fas ile birlikte rekabetçi C Grubu’na düşen Haiti için büyük bir fırsat sunuyor. Ancak Edouard, sporun en büyük turnuvasında yer alma konusundaki kişisel arzusunun yerine, mevcut takımın uyumunu öncelikli tuttu.
Edouard'ın tutumu, modern futbolda nadir görülen bir alçakgönüllülük örneğidir. 1974'teki ilk katılımında üç mağlubiyetle ilk turda elenen ve tarihindeki ikinci kez Dünya Kupası'na geri dönen Haiti için Miami'de Brezilya ve İskoçya gibi takımlarla karşılaşma ihtimali masada olsa da, 28 yaşındaki oyuncu, kendisinin katılımının eleme mücadelesinin zorluklarını atlatmış bir oyuncunun yerini alacağına dair kararlılığını sürdürüyor.
Uluslararası hedefler
Haiti'ye duyduğu saygı açık olsa da, Edouard aynı zamanda Fransa A Milli Takımı'nda forma giyme hayallerinden tamamen vazgeçmediğini de itiraf ediyor. Les Bleus'un 21 yaş altı kadrosunda öne çıkan bir isim olan eski Celtic yıldızı, hâlâ A Milli Takım'da forma giyme umudunu koruyor.
Haiti'ye transfer olması, uluslararası kariyerini kalıcı olarak Karayipler'deki bu ülkeye bağlayacak ve Fransa milli takımına çağrılma olasılığını tamamen ortadan kaldıracaktı. Kulüp düzeyinde ise forvet, bu sezon tüm turnuvalarda 36 maçta 14 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Nice'i 3-1 yendikleri final maçında gol atarak Lens'i tarihindeki ilk Coupe de France şampiyonluğuna taşıyan forvet, takımının Ligue 1'de ikinci sırada bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmasına da katkıda bulundu.
Haiti'nin turnuva planları
Edouard olmasa bile Haiti, İngiliz liglerinden gelen hücum yetenekleriyle yine de göze çarpacak. Sunderland’dan Wilson Isidor, Black Cats formasıyla geçirdiği verimli bir sezonun ardından kadroya dahil edildi ve 14 Haziran’da Steve Clarke’ın İskoçya’sına karşı oynayacakları açılış maçında önemli bir tehdit oluşturması bekleniyor.