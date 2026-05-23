Büyük uluslararası turnuvalarda yerlerini garantilemek için sık sık milli takımlarını değiştiren oyuncuların olduğu bir dünyada, Edouard oldukça farklı bir yol izlemiştir. Daha önce Celtic formasıyla dört kez İskoçya Birinci Ligi şampiyonluğu kazanarak son derece başarılı bir dönem geçiren Lens forveti, bu yaz ABD’de Haiti milli takımının hücum hattını yönetmesi için teklif almıştır.

Karayip ülkesinde oynama hakkına sahip olmasına rağmen Edouard, bu teklifi kabul etmenin eleme turlarını kazanarak bu hakkı kazanan oyunculara haksızlık olacağını düşündü. Gençlik seviyesinde Fransa'yı temsil eden forvet, şöyle açıkladı: "Hayır, bu Dünya Kupası'nda oynamayı haklı bulmadım çünkü oyuncular eleme turlarında mücadele ettiler ve ben son dakikada ortaya çıkıp bu Dünya Kupası'ndan yararlanmak istemedim. Eğer oynayacaksam, bunu hak etmeliyim."