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Christophe Galtier PSG HIC 2:1Getty
Yosua Arya
Çeviri:

Eski PSG teknik direktörü Christophe Galtier, 2026 Ballon d'Or için sürpriz kazananlarını açıkladı

Paris Saint-Germain
C. Galtier
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
F. Ruiz
1. Lig

Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü Christophe Galtier, Fransız kulübünün mevcut üç yıldızının 2026 Ballon d'Or'u kazanabileceğini söyledi. Deneyimli teknik adam, Fabian Ruiz, Ousmane Dembele ve Khvicha Kvaratskhelia'nın prestijli bireysel ödül için güçlü adaylar olduğuna inanıyor.

  • Galtier, PSG yıldızlarına destek verdi

    Eski PSG teknik direktörü Galtier, 2026 Ballon d'Or'un şu anda Fransa'nın başkentinde forma giyen bir oyuncuya verilmesi gerektiğine inanıyor. Prestijli ödül yakında sahiplerini bulacak ve gerçek kazananın kim olması gerektiğine dair tartışma giderek alevleniyor.

    2022-23 sezonunda kulübü çalıştıran Galtier, en büyük ödül için mevcut PSG yıldızlarından üç ismi kendinden emin şekilde aday gösterdi. 60 yaşındaki teknik adam, bireysel ödülün Fransa'ya dönmesini büyük bir istekle bekliyor. Özellikle Ruiz, Dembele ve Kvaratskhelia'yı, son bir yıldaki performanslarına dayanarak bunu en çok hak eden adaylar olarak öne çıkardı.

  • OUSMANE DEMBELE KHVICHA KVARATSKHELIA PSG Getty Images

    Kupalar ve performanslar öne çıkıyor

    Şu anda Neom'un başında bulunan isim, Le Parisien'e konuşurken PSG'li üçlüyü seçme gerekçesini açıkladı. Galtier, kendi değerlendirmesini kupa başarısı ile sahadaki doğrudan etki arasında ayırarak, bu oyuncuların katkılarını vurguladı.

    "Kazanılan kupalara bakarsak Fabian Ruiz'i söylerim" dedi Galtier. "Maçlara odaklanırsak, çok fazla oynamamış olsa da Ousmane Dembele ile Khvicha Kvaratskhelia'nın çok etkileyici olduğunu düşünüyorum. Bu üç oyuncudan biri Ballon d'Or'u kazanmayı hak eder."

  • Fabian Ruiz'in evrimi

    Üç aday arasında Galtier, Ruiz'e yönelik övgülerinde özellikle dikkat çekiciydi. Teknik direktör, İspanya milli oyuncusunun 2022 yazında Napoli'den PSG'ye transfer edilmesinde kilit rol oynamıştı.

    Ruiz, ilk etapta Fransız futbolunun fiziksel gerekliliklerine uyum sağlamakta zorlandı, ancak o zamandan bu yana takımın orta saha düzeninin kritik bir parçasına dönüştü. Galtier, 30 yaşındaki oyuncunun taktik zekâsına büyük hayranlık duymayı sürdürüyor.

    "Takım oyununu bu kadar kusursuz işleyen hale getiren bir oyuncu varsa, o da odur," diye açıkladı Galtier. "Diğerlerinden önce her şeyi görüyor, hareketleri telafi ediyor, futbolu hissediyor."

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  • Fabian Ruiz(C)Getty Images

    Londra’daki töreni beklerken

    Futbol dünyası, Galtier'nin dileğinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için fazla beklemek zorunda kalmayacak. 2026 Ballon d'Or töreninin sadece birkaç hafta içinde Londra'da yapılması planlanıyor. O zamana kadar Ruiz, Dembele ve Kvaratskhelia, PSG'deki kulüp görevlerine odaklanmayı sürdürecek. Üçlü, son performanslarının uluslararası jürinin oylarını almaya yetmesini umacak.

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