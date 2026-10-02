Eski PSG teknik direktörü Galtier, 2026 Ballon d'Or'un şu anda Fransa'nın başkentinde forma giyen bir oyuncuya verilmesi gerektiğine inanıyor. Prestijli ödül yakında sahiplerini bulacak ve gerçek kazananın kim olması gerektiğine dair tartışma giderek alevleniyor.

2022-23 sezonunda kulübü çalıştıran Galtier, en büyük ödül için mevcut PSG yıldızlarından üç ismi kendinden emin şekilde aday gösterdi. 60 yaşındaki teknik adam, bireysel ödülün Fransa'ya dönmesini büyük bir istekle bekliyor. Özellikle Ruiz, Dembele ve Kvaratskhelia'yı, son bir yıldaki performanslarına dayanarak bunu en çok hak eden adaylar olarak öne çıkardı.