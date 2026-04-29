Demiane AgustienVoetbalzone
Wessel Antes

Çeviri:

Eski profesyonel futbolcunun Hollandalı oğlu, Arsenal'de çıkış yakalamayı hayal ediyor

Voetbalzone, "VZ NXGN" köşesinde Hollanda'nın en yetenekli genç oyuncularını tanıtıyor. Bu hafta sıra, Arsenal'in altyapısında oynayan Demiane Agustien'de. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, tıpkı babası gibi Premier League'e ulaşmayı hayal ediyor.

Demiane, Curaçao, Jong Oranje, Willem II, AZ ve Swansea City gibi takımlarda forma giymiş olan Kemy Agustien'in yetenekli oğlu. Geçtiğimiz yazdan beri Agustien junior, Emirates Stadyumu'nda çok yıllık profesyonel sözleşmesi olduğu için kendini bir Gunner olarak adlandırabiliyor.

  • Her şeyin başladığı yer

    Kemy Agustien Willemstad'da dünyaya geldi ve Curaçao milli takımında 11 kez forma giydi, ancak oğlu Demiane (2007) Brabant'ın Oss kentinde doğdu. Yine de, Birmingham City'de oynamaya başlayan babasının kariyeri nedeniyle henüz bir yaşındayken yurt dışına taşındı.

    Daha sonra aile Brabant'a geri döndü ve kısa sürede Agustien'in babasından futbola olan sevgisini miras aldığı ortaya çıktı. O da gerekli futbol yeteneklerine sahip olduğu ortaya çıktı, ancak babasının aksine sol ayakla oynuyor.

    Agustien, geçen yıl Arsenal'in web sitesinde verdiği röportajda, küçük yaşlarda Paul Pogba ve Neymar gibi yaratıcı oyuncuları saatlerce izlediğini söylemişti. Willem II, Agustien'in yeteneğini fark eden ilk profesyonel futbol kulübü oldu.

    • Reklam

  • Büyük atılım

    Agustien, 14 yaşındayken Aston Villa'da bir fırsat yakaladığında bu Hollanda geçmişini de beraberinde İngiltere'ye taşıdı. Ancak uluslararası transfer onayındaki sorunlar nedeniyle The Villans ile bir sözleşme imzalanamadı.

    Ardından Agustien, West Bromwich Albion'un altyapısında yeni bir şans yakaladı ve 2023 yılına kadar burada forma giydi. 2023 ile 2025 yılları arasında Derby County'nin en büyük yeteneklerinden biri haline gelmesiyle adı İngiliz futbolseverler arasında giderek daha fazla tanınır hale geldi.

    Babası Premier League'de oynamış olan oyuncular elbette soyadları nedeniyle zaten dikkat çekerler, ancak Arsenal, Agustien'i yıllardır takip ediyordu. “Kulüple birçok görüşme yaptım; bu görüşmelerde benim oyunum hakkında ne kadar bilgili olduklarını ve gelişimime nasıl yardımcı olabileceklerine inandıklarını gösterdiler.”

    “Bu deneyim, umduğum her şeydi; takım arkadaşlarım harika insanlar. Sahada birbirimizin hareketlerini tanımaya çalışıyoruz, ancak saha dışında şimdiden güçlü dostluklar kurduk,” diyor Agustien kulübün web sitesinde. Arsenal’de genç oyuncu, yakın arkadaşı olan Haarlemli Tommy Setford (20) ile birlikte oynuyor.

  • Şu anda durum nasıl?

    Agustien bu sezon, kulübün en üst düzey genç takımı olan Arsenal U21'de forma giyiyor. UEFA Gençlik Ligi maçları için Hollandalı oyuncu her seferinde U19 takımına geri çağrıldı.

    Premier League 2'de Agustien, Arsenal formasıyla şu ana kadar 16 lig maçı oynadı ve bu maçlarda 4 gol attı. Orta saha oyuncusu, Instagram ve TikTok üzerinden ustaca teknik becerilerini sergilediği videolarla sık sık viral oluyor. Babası daha fiziksel bir oyuncuydu, ancak Agustien stadyuma gitmek için izlenecek türden bir oyuncu.

    Şu anda Agustien, Arsenal'in A takımıyla düzenli olarak antrenman yaptığı için dünyanın en iyilerinden ders alıyor. Kasım ayında ESPN'e verdiği röportajda, İngiliz milli takım oyuncusu Declan Rice'a bir panna yaptığını, ancak bunun karşılığında bacağına bir tekme yediğini açıkladı.

    Ayrıca Agustien, Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Shane Kluivert (FC Barcelona) ve Ayodele Thomas (RB Leipzig) ile birlikte, Avrupa'nın en iyi kulüplerinde sözleşmesi bulunan yetenekli bir hücum üçlüsü oluşturuyor.

    Ne yazık ki Hollanda U19, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanamadı, bu nedenle teknik direktör Adil Ramzi'nin takımı geçen yılki Avrupa şampiyonluğunu savunamayacak. Bu nedenle Azerbaycan ve Özbekistan'da düzenlenecek U20 Dünya Kupası'na katılım da artık mümkün değil. Avrupa Dünya Kupası biletleri, önümüzdeki yaz yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslara göre dağıtılacak.

  • En önemli özellikleri

    Kemy Agustien daha çok kontrolcü bir orta saha oyuncusuyken, Demiane en iyi performansını 10 numara pozisyonunda sergiliyor. Takım yaratıcılık aradığında topu ona vermek gereken oyuncu tam da o.

    Agustien, şut tekniği ile fark yaratabilir. Mükemmel bir pas yeteneğine sahip olmakla birlikte, uzak mesafeden de tehlikeli şutlar atabilir. İngiltere'de giderek daha önemli hale gelen duran toplarda bu, ek bir silah olabilir. 

  • İyileştirme için alan

    Fiziksel açıdan Agustien'in gelişme potansiyeli var. Özellikle İngiltere'de kendini kanıtlamak istiyorsa, bu onun fiziksel olarak daha fazla çaba sarf etmesini gerektirecek. Hollanda'daki vasat gençler liginin aksine, Premier League 2, yetenekli oyuncuların büyük adımlar atabileceği bir lig.

    Orta saha oyuncusu en çok sahanın ortasında oynamayı seviyor, bu da kanatlarda oynayan oyunculardan daha fazla efor gerektiriyor. Muhtemelen bu nedenle son yıllarda farklı teknik direktörler Agustien'i kanatlarda oynatmışlardır.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Sıradaki… Jamal Musiala mı?

    Boyu, fiziksel özellikleri ve hareket tarzı açısından Agustien, zaman zaman Bayern Münih'ten Jamal Musiala'yı anımsatıyor. Benzer bir akıcı dripling stiline sahip ve küçük, hızlı hareketlerle rakibini geçebiliyor.

    Musiala sağ ayaklıyken, Agustien en rahat sol ayağıyla oynuyor. Arsenal'e daha yakın bir örnek ararsak, onu Hollanda'da sc Heerenveen ve Vitesse formalarını giyen genç Martin Ødegaard ile karşılaştırabiliriz. Bu açıdan, VriendenLoterij Eredivisie'ye kiralanması hiç de çılgın bir fikir olmaz.

  • Şimdi ne olacak?

    Arsenal'de hemen ilk on birde yer bulabilmek için, bir yetenek olarak neredeyse olağanüstü iyi olman gerekir. Agustien Temmuz ayında 19 yaşına gireceği için, önümüzdeki sezon başka bir kulüpte deneyim kazanması için iyi bir fırsat olabilir.

    Bu, Eredivisie'de mümkün olabilir, ancak Championship de bunun için uygun bir lig gibi görünüyor. Belki de eski kulüpleri Derby County veya West Bromwich Albion, Agustien'i bir yıllığına kiralamayı kabul eder. Sonuç olarak, tıpkı babası gibi profesyonel futbolda adını duyurmak için yeterli yeteneğe sahip.

    Bunu başarırsa, Agustien bir gün Curaçao, Endonezya ve Hollanda arasında bir seçim yapmak zorunda kalabilir. Farklı futbol federasyonları arasındaki çekişme başlaması çok uzun sürmeyecektir.