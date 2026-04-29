Eski profesyonel futbolcunun Hollandalı oğlu, Arsenal'de çıkış yakalamayı hayal ediyor

Agustien bu sezon, kulübün en üst düzey genç takımı olan Arsenal U21'de forma giyiyor. UEFA Gençlik Ligi maçları için Hollandalı oyuncu her seferinde U19 takımına geri çağrıldı.
Premier League 2'de Agustien, Arsenal formasıyla şu ana kadar 16 lig maçı oynadı ve bu maçlarda 4 gol attı. Orta saha oyuncusu, Instagram ve TikTok üzerinden ustaca teknik becerilerini sergilediği videolarla sık sık viral oluyor. Babası daha fiziksel bir oyuncuydu, ancak Agustien stadyuma gitmek için izlenecek türden bir oyuncu.
Şu anda Agustien, Arsenal'in A takımıyla düzenli olarak antrenman yaptığı için dünyanın en iyilerinden ders alıyor. Kasım ayında ESPN'e verdiği röportajda, İngiliz milli takım oyuncusu Declan Rice'a bir panna yaptığını, ancak bunun karşılığında bacağına bir tekme yediğini açıkladı.
Ayrıca Agustien, Hollanda 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor. Shane Kluivert (FC Barcelona) ve Ayodele Thomas (RB Leipzig) ile birlikte, Avrupa'nın en iyi kulüplerinde sözleşmesi bulunan yetenekli bir hücum üçlüsü oluşturuyor.
Ne yazık ki Hollanda U19, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanamadı, bu nedenle teknik direktör Adil Ramzi'nin takımı geçen yılki Avrupa şampiyonluğunu savunamayacak. Bu nedenle Azerbaycan ve Özbekistan'da düzenlenecek U20 Dünya Kupası'na katılım da artık mümkün değil. Avrupa Dünya Kupası biletleri, önümüzdeki yaz yapılacak Avrupa Şampiyonası'ndaki performanslara göre dağıtılacak.