Eski profesyonel futbolcunun Hollandalı oğlu, Arsenal'de çıkış yakalamayı hayal ediyor

Kemy Agustien Willemstad'da dünyaya geldi ve Curaçao milli takımında 11 kez forma giydi, ancak oğlu Demiane (2007) Brabant'ın Oss kentinde doğdu. Yine de, Birmingham City'de oynamaya başlayan babasının kariyeri nedeniyle henüz bir yaşındayken yurt dışına taşındı.

Daha sonra aile Brabant'a geri döndü ve kısa sürede Agustien'in babasından futbola olan sevgisini miras aldığı ortaya çıktı. O da gerekli futbol yeteneklerine sahip olduğu ortaya çıktı, ancak babasının aksine sol ayakla oynuyor.

Agustien, geçen yıl Arsenal'in web sitesinde verdiği röportajda, küçük yaşlarda Paul Pogba ve Neymar gibi yaratıcı oyuncuları saatlerce izlediğini söylemişti. Willem II, Agustien'in yeteneğini fark eden ilk profesyonel futbol kulübü oldu.