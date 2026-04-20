Eski Premier Lig yıldızı, Declan Rice'ın Manchester City yenilgisinde "ortaya çıkmayan" altı Arsenal oyuncusundan biri olduğunu iddia ediyor
Şampiyonluk yarışı Manchester City lehine dönüyor
Manchester City'nin Arsenal'i mağlup etmesinin ardından Premier Lig şampiyonluk yarışı büyük bir dönüş yaşadı. Kai Havertz'in beraberlik golünün arasında Rayan Cherki ve Erling Haaland'ın attığı goller, Pep Guardiola'nın takımının şampiyonluk unvanını korumak için dev bir adım atmasını sağladı. Bu sonuç, sadece 11 gün önce zirvede önemli bir farkla lider olan Mikel Arteta için kabul etmesi zor bir durum oldu. Emirates'te beklentiler yüksekti, ancak bu yenilgiyle City, Çarşamba günü Burnley karşısında 3 puanı almayı başarırsa rakiplerini geçebilir. Birçok uzman, City'yi Mayıs ayında kupayı bir kez daha kaldıracak açık favori olarak gösteriyor.
Deeney suçluyu işaret ediyor
Manchester City’nin taktiksel ustalığı övgüler alırken, eski Premier Lig forveti Troy Deeney, sonucun daha çok Arsenal’in iç sorunlarının bir yansıması olduğuna inanıyor. CBS Sports’a konuşan Deeney, Arteta’nın kadrosundaki bireysel performansları acımasızca değerlendirdi ve baskı en yüksek seviyeye çıktığında birçok yıldız ismin sahada yokluğunu hissettirdiğini belirtti.
Deeney, "Manchester City'nin ne kadar harika olduğundan bahsediyoruz, ancak Noni Madueke'nin, Martin Zubimendi'nin, Martin Odegaard'ın, Cristhian Mosquera'nın ve Piero Hincapie'nin sahada yok olduğunu söylemek zorundayız" dedi.
Rice'ın gösterdiği çaba da sorgulanıyor
Belki de en sert eleştiri, Deeney’in kişisel dostluğu olduğunu itiraf ettiği Rice’a yöneldi. İngiltere milli takım oyuncusu, Arsenal orta sahasının temel taşlarından biri olmasına rağmen, Deeney onun maça her zamanki etkisini gösteremediğini düşündü.
Deeney, daha önce yaptığı değerlendirmeye ek olarak şunları söyledi: “Ve tartışmasız bir şekilde – o benim arkadaşım – Declan Rice maça çıkamadı. Arsenal'de bu kadar çok oyuncu maça çıkamıyor ve beklenen performansı gösteremiyorsa, bunu sorgulamak zorundasınız, nerede olduklarını sorgulamak zorundasınız.”
Arsenal'in 'epik' çöküşüne dair tahminler
Newcastle ile oynanacak kritik maç yaklaşırken, sezonun çığırından çıkmadan önce takımı toparlaması için Arteta üzerindeki baskı giderek artıyor. Ancak Deeney, takımın psikolojisinin çoktan zarar görmüş olabileceğine inanıyor ve kulübün kupa şansını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalması durumunda taraftarların ve medyanın tepkisinin durumu daha da kötüleştirebileceği konusunda uyarıyor. "Bu harika bir hikaye yarattı ama aynı zamanda, bunu içimde tutmaya ve saygılı olmaya çalıştım, ancak Arsenal'in çöküşü efsanevi olacak. İnternetteki çöküş efsanevi olacak," diye tahminde bulundu Deeney.