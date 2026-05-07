Eski Premier Lig yıldızı, Bayern Münih ile "yıkıcı" Şampiyonlar Ligi elenmesine rağmen Harry Kane'in Premier Lig'e dönme ihtimalinin "hiç olmadığını" söyledi

Yarı finalde elenmek, Kane'in sadece bir kupa kazanmasını engellemekle kalmıyor; bireysel başarıya ulaşma umutlarını da önemli ölçüde sarsıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 55 gol atarak göz kamaştıran eski Tottenham oyuncusu, Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biriydi; ancak Bayern'in PSG'ye yenilmesi, 2025 yılı ödülünün sahibi Ousmane Dembele ve Declan Rice gibi rakiplere avantaj sağladı.

Agbonlahor, Kane'in aklında bireysel ödüllerin olacağına inanıyor. "Bence [Ballon d'Or'u kaçırmayı] düşünecektir; o öyle bir oyuncu," dedi. "Geçirdiği sezon... Maçtan sonra yüzüne baktım ve finale kalamadığı için yıkılmış olduğu belliydi, ama aynı zamanda bu konu da aklında olacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydı, geçirdiği sezon, attığı gollerin sayısı, Dünya Kupası'na gitmesi ve iyi performans göstermesi göz önüne alındığında, ödül onun olurdu."