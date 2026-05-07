Eski Premier Lig yıldızı, Bayern Münih ile "yıkıcı" Şampiyonlar Ligi elenmesine rağmen Harry Kane'in Premier Lig'e dönme ihtimalinin "hiç olmadığını" söyledi
Agbonlahor, Kane'in Premier Lig'e dönüşünü olası görmüyor
talkSPORT Breakfast programında konuşan Agbonlahor, Kane’in geleceğinin İngiltere dışında olduğuna kesin bir dille vurgu yaptı. Premier Lig’e geri dönme ihtimalinin olup olmadığı sorulduğunda ise, “Neden? Bayern Münih’te neler yaptığını bir bakın; şu anda Premier Lig’e dönme ihtimali yok. Almanya’da emekli olmayabilir; Suudi Arabistan’a ya da Amerika’ya gidebilir belki. Ama şu anda futbolun tadını çıkarıyor ve taraftarlar onu seviyor. Neden ayrılsın ki?"
Altın Top ödülü umutları pamuk ipliğine bağlı
Yarı finalde elenmek, Kane'in sadece bir kupa kazanmasını engellemekle kalmıyor; bireysel başarıya ulaşma umutlarını da önemli ölçüde sarsıyor. Bu sezon tüm turnuvalarda 55 gol atarak göz kamaştıran eski Tottenham oyuncusu, Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biriydi; ancak Bayern'in PSG'ye yenilmesi, 2025 yılı ödülünün sahibi Ousmane Dembele ve Declan Rice gibi rakiplere avantaj sağladı.
Agbonlahor, Kane'in aklında bireysel ödüllerin olacağına inanıyor. "Bence [Ballon d'Or'u kaçırmayı] düşünecektir; o öyle bir oyuncu," dedi. "Geçirdiği sezon... Maçtan sonra yüzüne baktım ve finale kalamadığı için yıkılmış olduğu belliydi, ama aynı zamanda bu konu da aklında olacak. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış olsaydı, geçirdiği sezon, attığı gollerin sayısı, Dünya Kupası'na gitmesi ve iyi performans göstermesi göz önüne alındığında, ödül onun olurdu."
İngiltere'nin Dünya Kupası şansı
Şampiyonlar Ligi hayali bir yıl daha sona ermiş olsa da, yaklaşan Dünya Kupası Ballon d'Or'a giden son bir yol sunuyor. Hem Agbonlahor hem de Alman futbol uzmanı Raphael Honigstein, Kane'in bu ödüle ilişkin umutlarının artık tamamen bu yaz Thomas Tuchel'in İngiltere kadrosundaki performanslarına bağlı olduğu konusunda hemfikir.
Honigstein, talkSPORT'ta şunları ekledi: "İngiltere ile kazanmazsa Ballon d'Or'u kaçıracak. Ama onun bunu düşünen türden bir forvet olduğunu sanmıyorum; piyasada çok daha bencil forvetler var. O öyle bir adam değil; Bayern ve kendisi için kupayı kazanmak istiyordu ve bence bu yüzden hayal kırıklığına uğradı."
Bayern projesine bağlı
Kane'in Bayern'den ayrılacağına dair tüm söylentileri bir kenara bırakan Honigstein, şu sonuca vardı: "Onun yakın geleceği Bayern'e bağlı. Gelecek sezon ve sonraki sezonlarda, Bayern sözleşmesini uzatabilirse, o da orada olacak."
2023 yılında Bayern'e katıldığından bu yana Kane, tüm turnuvalarda 144 maçta 140 gol ve 33 asist gibi inanılmaz bir istatistik yakaladı ve futbolun en etkili golcülerinden biri olduğunu kanıtladı. Bavyera'da geçirdiği süre içinde şimdiden iki Bundesliga şampiyonluğu ve bir DFL-Supercup şampiyonluğu kazandı ve daha fazla kupa kazanma şansı da hâlâ var. 23 Mayıs'ta Bayern'in Stuttgart ile oynayacağı finalde DFB-Pokal'ı da koleksiyonuna ekleme şansı olacak.