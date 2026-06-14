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Eski Premier Lig şampiyonu teknik direktör, Katar'dan ayrıldıktan sonra İtalya milli takımının başına geçecek
Al-Sadd'a resmi veda
Mancini, Orta Doğu'daki serüveninin sona erdiğini resmen duyurdu. Sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda, eski Inter Milan ve Manchester City teknik direktörü Al-Sadd taraftarlarına veda ederek, yerel düzeyde önemli başarılara imza attıktan sonra kulübün teknik kadrosunda artık yer almadığına dair söylentileri doğruladı.
"Merhaba everyone, Bu videoyu, yıl boyunca bizi destekleyen ve lig şampiyonluğunu kazanana kadar birçok sıralamada yükselmemizi sağlayan tüm Al-Sadd taraftarlarına teşekkür etmek için hazırladım. Bana ve ekibime uyum sağlamamıza yardımcı olan kulübe ve yöneticilerine teşekkür ederim," dedi Mancini.
Oyunculara bir övgü ve Dünya Kupası'na bakış
Kendisini İtalya milli takımının teknik direktörlüğüyle ilişkilendiren sürekli transfer söylentilerine rağmen Mancini, eski oyuncularına ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Katar milli takımına son bir mesaj iletmek istedi. Teknik direktör, yurtdışında geçirdiği süre boyunca tanıştığı grubun insani değerini vurgulayarak, soyunma odası içinde güçlü bağlar kurma becerisini bir kez daha ortaya koydu.
Mancini sözlerine şöyle devam etti: "Saha içinde ve dışında harika olan oyuncularıma, takım için her zaman ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları için teşekkür ederim. Son olarak, bugün Dünya Kupası yolculuğuna başlayan Katar milli takımına da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız."
Azzurri yedek kulübesi bekliyor
Mancini'nin sözleşmesi sona erdiğine göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) onu İtalya milli takımının başına geri getirmek için çabalarını hızlandırabilir. Son haftalarda belirsiz açıklamalarla gazetecilerden kaçınmaya çalışan teknik direktör, özellikle konuyla ilgili son kısa yanıtlarının ardından, İtalya'yı yönetme görevini bir kez daha üstlenmeye hazır görünüyor.
Aslında, sadece birkaç gün önce Mancini, geleceği hakkındaki soruları "Ben mi, İtalya teknik direktörü mü? Üzgünüm, ama akşam yemeğine gitmem gerekiyor" diyerek geçiştirmişti. İtalya milli takımının teknik direktörlüğü, Gennaro Gattuso'nun Azzurri'yi 2026 Dünya Kupası'na katılamaması üzerine istifa etmesinin ardından şu anda boş durumda.
- Getty Images Sport
Euro 2020'deki başarının ardından İtalya'ya dönüş
Mancini'nin kariyeri, Manchester City ile son dakikada kazandığı tarihi Premier Lig şampiyonluğundan Euro 2020'de İtalya milli takımıyla Wembley'de elde ettiği zafere kadar başarılarla doludur. Uluslararası deneyimi, Dünya Kupası elemelerindeki son dönemdeki hayal kırıklıklarının ardından yeni bir başarı dönemini başlatmak ve milli takımı dünya futbolunun zirvesine geri döndürmek için hayati önem taşıyor.
Katar'daki görevinden önce Mancini, İtalya milli takımındaki şok ayrılışının ardından Suudi Arabistan milli takımını yönetmek üzere Körfez'e taşınmıştı. Ancak Suudi Arabistan'daki serüveni sorunsuz geçmedi ve Bahreyn ile oynanan golsüz berabere biten maçın ardından görevinden alındı.