Eski Premier Lig şampiyonu teknik direktör, Katar'dan ayrıldıktan sonra İtalya milli takımının başına geçecek

Kendisini İtalya milli takımının teknik direktörlüğüyle ilişkilendiren sürekli transfer söylentilerine rağmen Mancini, eski oyuncularına ve Dünya Kupası'nda mücadele eden Katar milli takımına son bir mesaj iletmek istedi. Teknik direktör, yurtdışında geçirdiği süre boyunca tanıştığı grubun insani değerini vurgulayarak, soyunma odası içinde güçlü bağlar kurma becerisini bir kez daha ortaya koydu.

Mancini sözlerine şöyle devam etti: "Saha içinde ve dışında harika olan oyuncularıma, takım için her zaman ellerinden gelenin en iyisini yaptıkları için teşekkür ederim. Son olarak, bugün Dünya Kupası yolculuğuna başlayan Katar milli takımına da başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim, her zaman kalbimde olacaksınız."



