Eski Premier Lig şampiyonu Kasper Schmeichel, yürek burkan bir sakatlık nedeniyle kariyerinin sona erdiğinden korkuyor
Avrupa Ligi'ndeki başarısızlık, tecrübeli oyuncuyu uçurumun eşiğine getirdi
Schmeichel, birden fazla ameliyat gerektiren ciddi bir omuz sakatlığının ardından parlak kariyerinin sona ermiş olabileceğini kabul etti. Danimarka milli takımının kalecisi, geçen yıldan beri bu sorunla boğuşuyordu ancak durum, geçtiğimiz günlerde Stuttgart ile oynanan Avrupa Ligi karşılaşması sırasında kritik bir noktaya geldi. Celtic formasıyla son beş maçı kaçıran tecrübeli kalecinin Pazartesi günü bir uzmana yaptığı ziyaret, en kötü korkularını doğruladı.
"Ağır darbe" - omuzdaki hasarın boyutu ortaya çıktı
Teşhis, omuz ekleminin neredeyse tüm önemli bileşenlerini kapsıyor ve eski Premier Lig şampiyonunu şokta bırakıyor. CBS Sports Golazo Network’e konuşan Schmeichel, hasarın boyutunu şöyle açıkladı: “Omzumu düzeltmek için şimdi iki ameliyat geçirmem gerekecek. Bu, benim için oldukça ağır bir darbe oldu. Pazı kasımı yırttım, rotator manşetimi yırttım, omzum çıktı, labrumu yırttım - her şey mahvolmuş durumda. 10-12 aylık bir rehabilitasyon süreci olacak gibi görünüyor."
Perdenin kapanmasından duyulan korku
39 yaşında olması nedeniyle iyileşme süreci özellikle acımasız; bu durum, Schmeichel'i neredeyse 41 yaşına kadar sahalardan uzak tutabilir. Manchester United efsanesi Peter Schmeichel'in oğlu, futbolun en üst seviyesinde yirmi yılı aşkın bir süre geçirdi ve istem dışı emeklilik düşüncesi kabullenmesi zor bir durum. Uzun süredir profesyonel futbol sahalarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Schmeichel için bu ani duraklama, spordaki geleceği hakkında derin düşüncelere yol açtı.
Oyuncu şunları ekledi: "Buna nasıl tepki vereceğinizi gerçekten bilmiyorsunuz. Muhtemelen hayatımın son futbol maçını oynamış olabilirim. Doğduğum günden beri futbolcuyum. Bu tür bir düşünce yıkıcıdır. Şu anda bunu kafamda sindirmek çok, çok zor."
Geri dönüş için son bir mücadele
Eğer bu gerçekten sonun başlangıcıysa, Schmeichel modern kalecilik tarihinin en saygın kariyerlerinden birine sahip olarak sahneden çekilecek. 2015-16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğunu kazanarak en büyük sürpriz hikayesini yazan Leicester City takımının temel direğiydi ve beş yıl sonra koleksiyonuna bir de FA Cup şampiyonluğu madalyası ekledi. King Power Stadyumu'ndan ayrıldıktan sonra Nice ve Anderlecht'te forma giydi, ardından 2024'te Martin O'Neill'in Celtic takımına katılmak üzere Glasgow'a taşındı.
Schmeichel'in ilk ameliyatı bu Cuma günü yapılacak ve bu, formuna kavuşmak için uzun ve zorlu bir yolculuğun başlangıcı olacak. Onun yaşındaki bir oyuncunun bu kadar kapsamlı bir sakatlıktan geri dönme şansı çok düşük olsa da, o kaleler arasında son bir bölüm yazma umudunu bırakmayı reddediyor. "Geri dönebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Böyle bir sakatlıktan geri dönebilirsem, bu muhtemelen kariyerimin en büyük başarılarından biri olur. Mücadele edeceğim, elimden gelen her şeyi deneyeceğim," diye konuştu.
Reklam