Eski Premier Lig şampiyonu Kasper Schmeichel, yürek burkan bir sakatlık nedeniyle kariyerinin sona erdiğinden korkuyor

39 yaşında olması nedeniyle iyileşme süreci özellikle acımasız; bu durum, Schmeichel'i neredeyse 41 yaşına kadar sahalardan uzak tutabilir. Manchester United efsanesi Peter Schmeichel'in oğlu, futbolun en üst seviyesinde yirmi yılı aşkın bir süre geçirdi ve istem dışı emeklilik düşüncesi kabullenmesi zor bir durum. Uzun süredir profesyonel futbol sahalarının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Schmeichel için bu ani duraklama, spordaki geleceği hakkında derin düşüncelere yol açtı.

Oyuncu şunları ekledi: "Buna nasıl tepki vereceğinizi gerçekten bilmiyorsunuz. Muhtemelen hayatımın son futbol maçını oynamış olabilirim. Doğduğum günden beri futbolcuyum. Bu tür bir düşünce yıkıcıdır. Şu anda bunu kafamda sindirmek çok, çok zor."