FC Porto v Nottingham Forest FC - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Eski Premier Lig defans oyuncusu, ailesinin evinde yaşanan korkunç hırsızlık olayında 'bıçakla tehdit edildi'

Eski Southampton savunma oyuncusu Jan Bednarek'in, bıçaklı bir hırsızın tehdidi altında kaldığı ve Cuma gecesi korkunç bir olay yaşadığının bildirildi. Polonya milli takım oyuncusu, sahada önemli bir kupa kazandıktan sadece birkaç gün sonra Portekiz'deki ailesinin evine döndüğünde, evinde bir hırsızla karşılaştı.

  • Eski Saints yıldızı için travmatik bir gece

    Bednarek ve ailesinin, Cuma akşamı evlerinde bir hırsızla karşı karşıya geldikten sonra sarsıldıkları bildirildi. Şu anda Portekiz’in dev kulübü Porto’da forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, saat 21.30 civarında evine döndüğünde hırsızlığın devam ettiğini fark etti.

    Portekiz basını Record'un haberine göre, merkez savunma oyuncusu, saldırganla karşılaştığı sırada bıçakla tehdit edildi. Hırsız, çalınan eşyaların değerinin yaklaşık 150.000 avro (129.000 sterlin) olduğu tahmin edilen önemli bir ganimetle evden kaçmayı başardı.

    Şampiyonluğun ardından hırsızlık olayı yaşandı

    Bu olay, Polonyalı milli futbolcu için kutlama haftası olması gereken bu döneme kara bir gölge düşürdü. Daha geçen hafta sonu Bednarek, Porto’nun kahramanı olmuş ve Alverca’yı 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü atarak kulübün dört yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu garantilemişti.

    Bednarek, eşi ve küçük kızları, o korkunç olayın yaşandığı yere dönmeden önce akşamın erken saatlerinde bir sanat sergisine katılmışlardı. Yerel yetkililer silahlı soygunla ilgili soruşturmaya başlarken, taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesaplarını destek mesajlarıyla doldurdu.

  • Portekiz'de sahadaki başarı

    Geçen yaz Southampton'ın Premier Lig'den düşmesinin ardından sekiz yıllık ilişkisini sonlandıran Bednarek, Porto'nun savunma hattının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bu sezon tüm turnuvalarda 48 maça çıkan oyuncu, hemşerisi ve eski Arsenal oyuncusu Jakub Kiwior ile müthiş bir ikili oluşturdu.

    Bu savunma ikilisi, teknik direktör Francesco Farioli ve kulüp başkanı Andre Villas-Boas'ın yönetiminde adeta bir keşif oldu. Porto, bu sezon ligde oynadığı 32 maçta sadece 15 gol yedi ve şampiyonluğa giden yolda sadece bir kez mağlup oldu. Farioli, şampiyonluğu garantileyen galibiyetin ardından duygusal bir konuşma yaptı: "Çok duygusal bir an, herkes adına çok mutluyum. Bu grup için, burada çalışanlar için, Jorge Costa için, başkan için, burada bulunanlar için... Uzun süredir şampiyonluk kazanamayan herkes böyle bir şampiyonluğu hak etmişti."

    Uluslararası alanda yaşanan hayal kırıklığı, zorlu bir haftayı daha da ağırlaştırıyor

    Bednarek kulüp düzeyinde kupa zaferleri yaşamış olsa da, bu yaz Dünya Kupası'na gitme şansı yok. Polonya, ABD, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek olan 48 takımlı turnuvaya, yürek burkan bir play-off mağlubiyetinin ardından katılamadı.

    Milli takım, kritik eleme maçında İsveç'e 3-2 yenildi. Arsenal'in forveti Viktor Gyokeres, maçın son dakikalarında dramatik bir gol atarak Bednarek'in dünya sahnesinde mücadele etme umutlarını sona erdirdi. Defans oyuncusu, şimdi muhtemelen sezon arası dönemini, cuma günü evinde yaşanan travmatik olayların hem fiziksel hem de zihinsel yükünden kurtulmak için kullanacak.

