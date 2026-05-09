Eski Premier Lig defans oyuncusu, ailesinin evinde yaşanan korkunç hırsızlık olayında 'bıçakla tehdit edildi'

Bu olay, Polonyalı milli futbolcu için kutlama haftası olması gereken bu döneme kara bir gölge düşürdü. Daha geçen hafta sonu Bednarek, Porto’nun kahramanı olmuş ve Alverca’yı 1-0 yendikleri maçta galibiyet golünü atarak kulübün dört yıl sonra ilk lig şampiyonluğunu garantilemişti.

Bednarek, eşi ve küçük kızları, o korkunç olayın yaşandığı yere dönmeden önce akşamın erken saatlerinde bir sanat sergisine katılmışlardı. Yerel yetkililer silahlı soygunla ilgili soruşturmaya başlarken, taraftarlar oyuncunun sosyal medya hesaplarını destek mesajlarıyla doldurdu.