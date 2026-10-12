Cherki, pazar günü bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Manchester City, Liverpool karşısında üstün bir oyunla 3-0'lık Premier League galibiyeti aldı. Konuk ekip, sezonun başındaki kritik mücadelede güçlü rakibini adeta dağıttı. 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Anfield'da takımının üçüncü golünü kendinden emin bir vuruşla atarak parlak bireysel performansını taçlandırdı.

Cherki'nin formu futbol dünyasında büyük övgü topladı. Eski Aston Villa orta saha oyuncusu Reo-Coker özellikle etkilendi ve Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin çok iddialı bir tahminde bulundu. Reo-Coker, Cherki'nin bir nesilde nadiren görülen bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Hatta oyun kurucunun dünyanın en iyi futbolcusu olmak için gereken her şeye sahip olduğunu savunuyor.