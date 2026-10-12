AFP
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Eski Premier League oyuncusundan Manchester City’li Rayan Cherki’ye övgü: “Geleceğin Ballon d’Or kazananı, ‘robotik’ modern futbolun panzehiri”
Cherki, Anfield'da parladı
Cherki, pazar günü bir kez daha etkileyici bir performans sergiledi. Manchester City, Liverpool karşısında üstün bir oyunla 3-0'lık Premier League galibiyeti aldı. Konuk ekip, sezonun başındaki kritik mücadelede güçlü rakibini adeta dağıttı. 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Anfield'da takımının üçüncü golünü kendinden emin bir vuruşla atarak parlak bireysel performansını taçlandırdı.
Cherki'nin formu futbol dünyasında büyük övgü topladı. Eski Aston Villa orta saha oyuncusu Reo-Coker özellikle etkilendi ve Fransız futbolcunun geleceğine ilişkin çok iddialı bir tahminde bulundu. Reo-Coker, Cherki'nin bir nesilde nadiren görülen bir yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Hatta oyun kurucunun dünyanın en iyi futbolcusu olmak için gereken her şeye sahip olduğunu savunuyor.
- Getty Images Sport
Geleceğin Ballon d'Or kazananı
Reo-Coker, Manchester City'nin yıldızının ulaşabileceği en üst seviyeyi değerlendirirken sözünü sakınmadı. Genç Fransız futbolcunun, futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanacağına kesin gözüyle bakıyor.
Reo-Coker, CBS Sports'a şunları söyledi: “Geleceğin Ballon d'Or kazananıyla karşı karşıyayız. Bunu başarmak için gereken tüm özelliklere ve yeteneklere sahip. Karakteri ve kişiliği var, cesaret edip bir şeyler denemekten korkmuyor.”
Futbolun daha az robota ihtiyacı var
Modern futbol, fazla katı ve aşırı taktiksel olduğu gerekçesiyle sık sık eleştiriliyor. Reo-Coker, Cherki'nin oyunun bu kadar kalıplara bağlı hâle geldiği döneme karşı mükemmel bir panzehir sunduğuna inanıyor.
Eski orta saha oyuncusu, “Futbolun Rayan Cherkis gibi oyunculara daha çok, robotlara daha az ihtiyacı var,” diye vurguladı. “O, izlemek için para ödeyebileceğim türden bir oyuncu.”
İstatistikler de bu övgüleri destekliyor. Cherki, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı yalnızca dokuz maçta beş gol ve iki asist kaydetti. Böylece hücumdaki yaratıcılığını etkili bir skor katkısıyla rahatlıkla birleştirebildiğini gösterdi.
- Getty Images Sport
Bu üst düzey formu sürdürmek
Cherki şimdi bu dikkat çekici istikrarını zorlu İngiltere sezonu boyunca sürdürme sınavıyla karşı karşıya. Manchester City, İngiltere’de ve Avrupa’da önemli kupalar için mücadele ederken onun yaratıcılığına ve oyun görüşüne büyük ölçüde güvenecek. Premier League’de şu ana kadar çıktığı altı maçta dört gol atan 23 yaşındaki oyuncu, hücumun kilit isimlerinden biri hâline geldi.
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