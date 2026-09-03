Dean, bu hafta Jamie Vardy'nin podcast'inde konuşurken, üst düzey bir hakem olarak geçirdiği 22 yıllık kariyeri boyunca gizli meydan okumalara girdiğini açıkladı. The Guardian'a göre hakemlik kurumu Pro Ref, bu iddialar karşısında şaşkın.

Dean şunları söyledi: "Kendi aramızda, 'Şimdi başlatacağız. Tamam, bakalım düdük çalmadan ne kadar gidebileceğiz' derdik. Bunu Premier League'de birkaç kez yaptım, tabii VAR'dan önceydi. Düdük çalmadan 20, 25 dakika gittim." Şöyle devam etti: "Bir de başka bir şey yapardım. Orta çemberde dururdum, çıkmak zorunda kalmadan önce orada ne kadar kalabileceğime bakardım. Sadece şaka yapıyordum. Bir keresinde yaklaşık 15 dakika kaldım."