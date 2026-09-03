AFP
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Eski Premier League hakemi Mike Dean, maç içinde gizli iddialara girdiğini itiraf etmesinin ardından tepki çekti
Dean, saha içinde sergilediği tuhaf hareketleri itiraf etti
Dean, bu hafta Jamie Vardy'nin podcast'inde konuşurken, üst düzey bir hakem olarak geçirdiği 22 yıllık kariyeri boyunca gizli meydan okumalara girdiğini açıkladı. The Guardian'a göre hakemlik kurumu Pro Ref, bu iddialar karşısında şaşkın.
Dean şunları söyledi: "Kendi aramızda, 'Şimdi başlatacağız. Tamam, bakalım düdük çalmadan ne kadar gidebileceğiz' derdik. Bunu Premier League'de birkaç kez yaptım, tabii VAR'dan önceydi. Düdük çalmadan 20, 25 dakika gittim." Şöyle devam etti: "Bir de başka bir şey yapardım. Orta çemberde dururdum, çıkmak zorunda kalmadan önce orada ne kadar kalabileceğime bakardım. Sadece şaka yapıyordum. Bir keresinde yaklaşık 15 dakika kaldım."
- AFP
Agbonlahor'dan eski hakem hakkında sert yorum
Dean'in düdük çaldığı sırada sahada bulunan eski oyuncular, ortaya çıkan bu açıklamaları iyi karşılamadı. Eski Aston Villa forveti Gabriel Agbonlahor, bu itiraf karşısında öfkelendi ve hakemi talkSPORT'ta sert sözlerle eleştirdi.
Agbonlahor şunları söyledi: "Mike Dean'le hiç anlaşamazdım. Oyunculara aynı şekilde karşılık veren bir hakem tipiydi. Onda böyle bir kibir vardı. Onu tanımlayacak tek kelime var. Bence tam bir aptal. Onun için en doğru kelime bu. Şimdi dönüp maçları düşünüyorum da, sen maç yönetiyordun ve bununla ilgili şaka yapıyordun."
Gizli oyunların maç kararları üzerindeki etkisi
Agbonlahor, bu kişisel meselelerin kritik Premier League karşılaşmalarında önemli kararları nasıl etkilemiş olabileceğini de sorguladı. Sahadaki hataları düzeltecek modern teknolojinin sağladığı güvence o dönemde yokken, eski forvet hakemin yeterince hareket etmemesinin sonuçları kolaylıkla değiştirebileceğine inanıyor.
Agbonlahor şöyle ekledi: "Sanki, 'Tamam, hakkında biraz şakalaştığım arkadaşımı yenmek istiyorum. Düdüğümüzü çalmadan ya da orta yuvarlaktan ayrılmadan ne kadar gidebiliriz?' gibi. Hakemler hiçbir şeyi kaçırmamak için sürekli ileri geri koşmalı, o zamanlar VAR yoktu. Yani şaka yapmak ve orta yuvarlakta kalmak istediğiniz için penaltıları ya da serbest vuruşları kaçırmış olabilirsiniz."
- Getty Images Sport
Dean ve hakem kurumu için sırada ne var?
Son halkla ilişkiler gafının ardından Dean, medya görünümleri ve gelecekteki yorumculuk rolleri konusunda muhtemelen daha fazla incelemeyle karşı karşıya kalacak. Pro Ref henüz resmî bir açıklama yapmadı, ancak şüphesiz bu yorumlardan uzak durmayı umacaktır. Taraftarlar, emekli hakemin tartışmalı itirafları nedeniyle hakkında başka bir adım atılıp atılmayacağını yakından takip edecek.
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