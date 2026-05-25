Eski Porto teknik direktörü Sergio Conceicao, Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al-Nassr'a karşı Suudi Pro Ligi şampiyonluk yarışını kaybedince Al-Ittihad'dan ayrıldı
Ayrılma konusunda karşılıklı anlaşmaya varıldı
Portekiz gazetesi A Bola’ya göre Conceicao, Al-Ittihad’dan ayrılacak. Yüksek tempolu futbolu ve taktiksel disipliniyle tanınan eski Porto teknik direktörü, mevcut sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalmasına rağmen kulüpten ayrılıyor.
Karar, 51 yaşındaki teknik adam ile Al-Ittihad yönetimi arasında yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşma ile alındı. Kulübün sezonun son haftalarında istikrarlı bir performans sergileyememesi nedeniyle, teknik adamın geleceğine dair söylentiler haftalardır dolaşıyordu ve ayrılığa ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki saatler içinde yapılması bekleniyor.
Cristiano Ronaldo ve Al-Nassr'ın gerisinde kalmak
Boşanmanın başlıca nedeni, şampiyonluk yarışındaki hayal kırıklığı gibi görünüyor. Conceicao, Al-Ittihad’ı Suudi futbolunun zirvesine geri döndürmek üzere göreve getirilmişti, ancak takım ligdeki baskın güçlere, özellikle de lig şampiyonu Al-Nassr’a ayak uyduramadı.
Al-Ittihad, 55 puanla sezonu beşinci sırada tamamladı ve dördüncü sıradaki Al-Qadsiah'ın 22 puan, yeni şampiyon Al-Nassr'ın ise 31 puan gerisinde kaldı. Ayrıca, kulübün kıtasal hedefleri, AFC Şampiyonlar Ligi Elite çeyrek finallerinde son buldu. Takım, daha sonra finalde yenilen Japon ekibi Machida Zelvia tarafından elendi.
Sezon ortasında Benzema'nın sakatlığı
Conceicao’nun Kral Abdullah Spor Şehri’ndeki kısa süren görevi, iç karışıklıklar ve dikkat çeken kadro değişiklikleri nedeniyle ciddi şekilde aksadı. Taktik planına en büyük darbe, kış transfer döneminde, takımın yıldız oyuncusu ve kaptanı Karim Benzema'nın sansasyonel bir şekilde Cidde'den ayrılıp, ezeli rakip Al Hilal'a transfer olmasıyla geldi. En önemli hücum silahını kaybeden 51 yaşındaki teknik direktör, istikrarı korumakta zorlandı ve sonuçta tüm turnuvalarda görev aldığı 42 maçın sadece 22'sini kazanabildi.
Tigers'ın geleceğine bakış
Conceicao'nun ayrılışı kesinleşince, eski Benfica yöneticisi ve şu anki Al-Ittihad CEO'su Domingos Soares de Oliveira'nın liderliğindeki kulübün spor departmanı, derhal kapsamlı bir teknik direktör arayışına yöneliyor. Kulüp yönetimi, kadroyu yeniden yapılandırabilecek ve gelecek sezon şampiyonluk yarışında ciddi bir mücadele verebilecek, tanınmış bir ismi göreve getirmekte kararlı.
Conceicao için bu ayrılık, Avrupa'daki sezon öncesi hazırlık dönemine girerken kendisine zaman kazandırıyor. Bu dönemde birçok üst düzey kulübün, Conceicao'nun durumunu yakından takip etmesi bekleniyor.