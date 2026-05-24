Eski Portekizli futbolcu, Cristiano Ronaldo’nun nasıl bir ‘dahi’ haline geldiğini anlatırken, Ballon d’Or oylamalarında neden hiçbir zaman Lionel Messi’ye oy vermediğini açıklıyor
Messi bir dahi, ama Ronaldo da bir dahi oldu
2003 ile 2008 yılları arasında Portekiz milli takımını çalıştıran Scolari, modern futbolun en büyük iki oyuncusu hakkında ilginç bir bakış açısı paylaştı. "Felipao"ya göre Messi ile Ronaldo arasındaki fark, her birinin yeteneğinin kaynağında yatıyor; bu durum, yıllardır her ikisi hakkındaki görüşünü derinden etkilemiş.
Abre Aspas programına verdiği röportajda Scolari, Arjantinli yıldızla yaptığı bir sohbeti hatırladı: "Messi bana şöyle dedi: 'Patron, Ballon d'Or için bana hiç oy vermedin, hep Cristiano'ya oy verdin.' Ben de şöyle cevap verdim: 'Cristiano'ya oy vermek zorundayım, o benim için bir oğul gibidir.' Messi bir dahi. Gözlerini kapatsa bile topun nerede olduğunu bilir. Cristiano doğuştan bir dahi değildi. İradesi ve adanmışlığı sayesinde bir dahi oldu."
Antrenman takıntısı ve binlerce hedef
Brezilyalı teknik direktör, Ronaldo’nun Manchester United’daki ilk yıllarında kendini göstermeye başlayan, neredeyse takıntı derecesindeki çalışma ahlakını da vurguladı. Scolari, resmi maçların ardından aşırı bireysel antrenmanlar nedeniyle genç Portekizli forvetin fiziksel yorgunluğundan endişe duyan Sir Alex Ferguson’dan sık sık telefon aldığını açıkladı.
"Ferguson beni arar ve 'Scolari, ona bugün serbest vuruş yapmamasını söyle, çünkü burada zaten 30 tane yaptı' derdi. Sonra milli takıma gelir ve 30 tane daha yapmak isterdi. Ben de 'Tanrı aşkına, bunu zaten yaptın' derdim. Ama onun adanmışlığı budur" diye anlattı teknik direktör. Scolari ayrıca Ronaldo'nun 1.000 gol gibi tarihi bir kilometre taşına ulaşacağına inanıyor: "Bir yıl önce onunla birlikteydim ve '1.000 gol hedefine doğru çalışıyor musun? Gerçekten bunu mu hedefliyorsun?' diye sordum. O da 'Hayır, hoca, hayır' diye cevap verdi. Ben de 'Ah... beni kandıramazsın' dedim. Bence bunu başaracak."
En zor an ve sonsuz dostluk
Scolari’nin kariyerinin en unutulmaz anlarından biri, Moskova’da oynanacak hayati bir maçtan kısa bir süre önce Ronaldo’ya babası Dinis Aveiro’nun vefat haberini vermek zorunda kalmasıydı. Oyuncunun tepkisi, saha sınırlarının çok ötesinde, bugüne kadar süren karşılıklı saygılarını ve duygusal bağlarını pekiştirdi.
"Beni aradılar ve olanları anlattılar. Bu haberi ona benim vermem gerektiğini düşündüm. Onu odama çağırdım, sarıldım, onunla birlikte ağladım ve gitmekte özgür olduğunu söyledim. O da şöyle cevap verdi: 'Önce milli takım. Babam oynamamı isterdi.' Ve o maçta sahadaki en iyi oyuncu oydu. İşte bu şekilde aileyle de daha güçlü bir dostluk kurdum," diye duygusal bir şekilde anlattı Felipao.
2026'daki üstünlük mücadelesi
2026 yılı, Dünya Kupası’nın Kuzey Amerika’ya geri dönmesiyle birlikte futbol tarihinin en büyük rekabetinin pek çok kişinin beklediği son bölümü olarak görülüyor; Ronaldo ve Messi ise rekor kıracak altıncı turnuva katılımlarına hazırlanıyor. Ronaldo için 2026 turnuvası, sadece bir veda gösterisinden ibaret değil; bu, kupa dolabında eksik olan tek büyük kupayı kazanması için son şansı. Bu arada, Messi'nin son dünya şampiyonlarının kalbi olarak rolü tartışılmaz olmaya devam ediyor ve Albiceleste takımını liderlik etmeye hazır olan Messi, Amerikan topraklarında unvanını savunmak için en büyük favorilerden biri olmaya devam ediyor.