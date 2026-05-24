Eski Portekizli futbolcu, Cristiano Ronaldo’nun nasıl bir ‘dahi’ haline geldiğini anlatırken, Ballon d’Or oylamalarında neden hiçbir zaman Lionel Messi’ye oy vermediğini açıklıyor

2003 ile 2008 yılları arasında Portekiz milli takımını çalıştıran Scolari, modern futbolun en büyük iki oyuncusu hakkında ilginç bir bakış açısı paylaştı. "Felipao"ya göre Messi ile Ronaldo arasındaki fark, her birinin yeteneğinin kaynağında yatıyor; bu durum, yıllardır her ikisi hakkındaki görüşünü derinden etkilemiş.

Abre Aspas programına verdiği röportajda Scolari, Arjantinli yıldızla yaptığı bir sohbeti hatırladı: "Messi bana şöyle dedi: 'Patron, Ballon d'Or için bana hiç oy vermedin, hep Cristiano'ya oy verdin.' Ben de şöyle cevap verdim: 'Cristiano'ya oy vermek zorundayım, o benim için bir oğul gibidir.' Messi bir dahi. Gözlerini kapatsa bile topun nerede olduğunu bilir. Cristiano doğuştan bir dahi değildi. İradesi ve adanmışlığı sayesinde bir dahi oldu."