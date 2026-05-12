Eski Portekiz milli takım teknik direktörü, 'ilkelerinden ödün vermeyi' reddettiği için Cristiano Ronaldo ile ilişkilerinin bozulduğunu itiraf etti
Bento, Ronaldo ile gergin ilişkisini değerlendiriyor
Bento, 2010 ile 2014 yılları arasında Portekiz milli takımının başında geçirdiği dört yıllık dönemde Ronaldo ile ilişkilerinin bozulduğunu açıkladı. Antena 1 kanalındaki Hora Bolas programına konuk olan teknik direktör, ikisi arasındaki ilişkinin zamanla değiştiğini kabul etti. Bento, bu gerginliğin kendi teknik ilkelerinden ödün vermemesi nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.
Bento, ilkelerinden neden ödün vermeyeceğini açıklıyor
Eski milli takım teknik direktörü, otoritesini korumak ve bağımsız kararlar almanın, ünlü oyuncularla çalışırken bile görevinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Portekiz milli takımını yönettiği dönemi değerlendiren Bento, görev süresinin sonuna doğru Ronaldo ile ilişkilerinin eskisi gibi olmadığını kabul etti.
"İlişkinin başlangıçtaki gibi olup olmadığını sorarsanız, hayır, değildi" diye itiraf etti. "Bir ilişkiyi sürdürmek için ilkelerimden vazgeçmem gerekiyorsa... hayır. Bu inatçılık değil, inanç meselesi. Koçlara karar vermeleri için para ödeniyor. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin verirsek, bize para ödeyenlere karşı dürüst davranmamış oluruz; karar vermemiz için para alıyoruz ama bunu yapmıyoruz."
Bento felsefesinin merkezinde otorite ve hiyerarşi
Eski Portekiz milli takım teknik direktörü, oyuncuların kararları sorgulayabileceğini ancak takım yapısı içinde sınırlar olması gerektiğini açıkladı. Kendi futbolculuk kariyeri boyunca hiçbir zaman kadro kararları konusunda bir teknik direktörle yüzleşmediğini belirtti.
Bento, "Bir oyuncu olarak, hiçbir koça neden oynamadığımı sormadım" diye ekledi. "Ancak bu, onların bana sormasını ve benim açıklamaya çalışmamı engellemez. Sınırları olan şeyler vardır ve liderler, iyi tanımlanmış hiyerarşilerden korkmamalıdır. Oyuncular, soyunma odasında kimin sözünün geçtiğini bilmelidir. Bunu bilmedikleri andan itibaren, işler biter ya da bitmek üzeredir."
Ronaldo, ilk Suudi Pro Ligi şampiyonluğunu hedefliyor
Bento on yıldan fazla bir süre önceki olayları yad ederken, Ronaldo ise Al Nassr formasıyla futbol kariyerine devam ediyor. Takım şu anda Suudi Pro Ligi’nde lider konumda bulunuyor ve sezonun bitimine iki maç kala ikinci sıradaki Al Hilal’e karşı beş puanlık bir fark açarak bu sezon şampiyonluğu kazanma şansını oldukça yüksek tutuyor. Sezonun bitiminden sonra Ronaldo, dikkatini 2026 Dünya Kupası’na hazırlanan Portekiz Milli Takımı’na verecek. Selecao, DR Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile birlikte K Grubu'nda yer alıyor.