Eski Portekiz milli takım teknik direktörü, 'ilkelerinden ödün vermeyi' reddettiği için Cristiano Ronaldo ile ilişkilerinin bozulduğunu itiraf etti

Eski milli takım teknik direktörü, otoritesini korumak ve bağımsız kararlar almanın, ünlü oyuncularla çalışırken bile görevinin vazgeçilmez unsurları olduğunu vurguladı. Portekiz milli takımını yönettiği dönemi değerlendiren Bento, görev süresinin sonuna doğru Ronaldo ile ilişkilerinin eskisi gibi olmadığını kabul etti.

"İlişkinin başlangıçtaki gibi olup olmadığını sorarsanız, hayır, değildi" diye itiraf etti. "Bir ilişkiyi sürdürmek için ilkelerimden vazgeçmem gerekiyorsa... hayır. Bu inatçılık değil, inanç meselesi. Koçlara karar vermeleri için para ödeniyor. Başkalarının bizim adımıza karar vermesine izin verirsek, bize para ödeyenlere karşı dürüst davranmamış oluruz; karar vermemiz için para alıyoruz ama bunu yapmıyoruz."