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Eski Pescara kaptanı Andrea Camplone, padel maçı sırasında fenalaşmasının ardından yoğun bakıma alındı
Padel sırasında ani çöküş
Il Messaggero'ya göre acil durum, eski sağ bekin yerel saatle yaklaşık 18.30'da oynanan bir padel maçı sırasında aniden bilincini kaybetmesiyle Montesilvano'daki bir spor kompleksinde meydana geldi. Tesiste bulunan bir doktor, 118 acil sağlık ekipleri gelmeden önce ilk müdahaleyi hemen yaptı ve ekipler, olay yerine ulaştıktan sonra yeniden canlandırma için mekanik göğüs kompresyon cihazı kullandı. Kendisine olay yerinde hızla entübasyon uygulandı ve kırmızı kodla Pescara'daki Spirito Santo Sivil Hastanesi'ne sevk edildi.
- Getty Images Sport
Ameliyatın ardından durumu stabil
Hastane sağlık yetkilileri, gece boyunca acil bir hemodinami işleminin başarıyla gerçekleştirildiğini ve bunun ardından durumunun yoğun bakımda stabil olduğunu doğruladı. Doktorlar, geçmişteki kardiyovasküler komplikasyon öyküsü nedeniyle temkinli prognozlarını korudu. Ani kalp durmasının ardından iyileşme sürecine yönelik sürekli takip sürüyor.
Seçkin İtalyan futbol kariyeri
Efsane isim, 1987 ve 1992 yıllarında Giovanni Galeone yönetiminde Pescara'yı Serie A'ya iki kez yükselten takımın kaptanlığını yaptı. Yolculuğu Perugia'da devam etti; burada art arda gelen yükselişlerle takımın en üst lige çıkmasında rol oynadı, daha sonra ise aynı kulübü teknik direktör olarak 2013-14 sezonunda Serie C şampiyonluğuna taşıdı. İtalyan futbolundaki teknik adamlık kariyerinde ayrıca Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena ve Catania'nın başında da görev yaptı.
- Gribaudi/ImagePhoto
Hastane gözetimi kritik önemini koruyor
Uzman sağlık ekipleri, güncellenmiş bir sağlık bülteni yayımlamadan önce ek muayeneler ve entübasyon sonrası değerlendirmeler planlıyor. Yerel kolluk kuvvetleri de, resmî raporların tamamlanmasına yönelik standart prosedürler doğrultusunda spor tesisindeki olay hakkında bilgilendirildi.
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