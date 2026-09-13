Efsane isim, 1987 ve 1992 yıllarında Giovanni Galeone yönetiminde Pescara'yı Serie A'ya iki kez yükselten takımın kaptanlığını yaptı. Yolculuğu Perugia'da devam etti; burada art arda gelen yükselişlerle takımın en üst lige çıkmasında rol oynadı, daha sonra ise aynı kulübü teknik direktör olarak 2013-14 sezonunda Serie C şampiyonluğuna taşıdı. İtalyan futbolundaki teknik adamlık kariyerinde ayrıca Virtus Lanciano, Benevento, Bari, Cesena ve Catania'nın başında da görev yaptı.