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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

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Eski oyuncusu Adzic 94. dakikada Juventus'u cezalandırdı: Sassuolo son saniyede 3-2 kazandı

Sassuolo - Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A

Serie A'nın 4. haftasını bizimle CANLI takip edin.

Serie A'da 4. hafta

Sassuolo-Juventus 2-2

Goller: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90'+1' Zhegrova (J)


Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Milan'a karşı sahasında oynadığı ve son anda beraberliği yakaladığı maçın ardından yeniden sahaya çıkıyor. Hedef, Serie A'nın dördüncü haftasında, Reggio Emilia'daki Mapei Stadyumu'nda 20.45'te başlayacak Alberto Aquilani yönetimindeki Sassuolo karşısında ligdeki üçüncü galibiyetini almak. Sassuolo 4 puanla geliyor; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var. Juventus'un hedefi, yarın oynanacak Inter ve Roma maçları öncesinde puanını 10'a yükselterek liderlikte Lazio'yu yakalamak. Ancak karşılarında hiç de kolay olmayan bir rakip var. Randal Kolo Muani ligdeki ilk sevincini ararken, Sassuolo cephesinde gözler, Juventus'tan kiralık olarak gelen ve maça yedek kulübesinde başlayan Adzic'in üzerinde olacak.



  • Goller ve öne çıkan anlar:

    89' - SASSUOLO İKİNCİ GOLÜ BULDU, BOWIE! Bakola'nın harika aksiyonunda sol kanatta Bremer'i geçerek çizgiye indi ve topu ortaya çevirdi; eski Hellas oyuncusu sol ayağıyla direk dibine cerrahi bir vuruş yaptı: 2-1.


    84' - Woltemade, kornerde çok elverişli bir pozisyonda kafa vuruşunu dışarı göndererek farkı ikiye çıkarma şansını harcadı.


    83' - Alajbegovic'ten harika bir oyun: soldan ilerleyip plaseyi vurdu, Muric topu kornere çeldi.


    82' - JUVENTUS EŞİTLİĞİ YAKALADI, ZHEGROVA! Soldan gelen ortada Muric, Kolo Muani üzerinde topu yumrukladı ve meşin yuvarlak Kosovalı oyuncunun önünde kaldı; o da soluna çekip kaleye sert vurdu.


    74' - Sassuolo'nun ikinci golü iptal edildi! Eski Adzic, şüpheli bir pozisyonda derinlemesine topla buluştu, Cinquegrano'ya bırakmayı tercih etti ve o da topu ağlara gönderdi, ancak kendisi net şekilde ofsayttaydı.


    69' - Juventus, Douglas Luiz'in ceza sahası sınırından çektiği sert sağ ayak vuruşuyla gole yaklaştı, Muric topu kornere çeldi.


    65' - SASSUOLO KİLİDİ AÇTI, ESPOSITO! Berardi ile Matic arasında hızlı bir paslaşma, Sırp oyuncudan eski Inter'liye harika bir ara pası; Vicario ile karşı karşıya kalan oyuncu sağ ayağıyla hata yapmadı ve skoru 1-0 yaptı. Kalulu onu oyunda tuttu.


    61' - Yine Alajbegovic, yine dışarıdan sağ ayağıyla, yine Muric topu çıkardı.


    47' - Sassuolo hemen Berardi'nin sol ayağıyla yaptığı plaseyle cevap verdi, Vicario da hazırdı ve topu kornere gönderdi.


    46' - Alajbegovic slalomlarla ilerleyip ceza sahası yayından sağ ayağıyla vurdu, Muric topu kornere gönderdi.


    44' - Yine Conceicao sağ kanatta, tehlikeli ortasını yaptı ama hücum oyuncusu topa yetişemedi.


    37' - Esposito güzel bir uzak mesafe sağ ayak vuruşuyla denedi: top yandan auta çıktı.


    36' - Kolo Muani sağdan kaçtı ve topu ortaya çevirdi, ancak Muric ondan önce davrandı.


    33' - Koopmeiners önemli bir fırsatı harcadı: Conceicao soldan gidip ortayı açtı, hareketlenen Hollandalı sol ayağıyla zayıf ve kalecinin üzerine vurdu.


    27- Berardi ile Esposito'dan ceza sahası sınırında verkaç, ancak Sassuolo kaptanı son anda Vicario'nun çıkışıyla durduruldu.


    15' - Alajbegovic'ten solda harika bir aksiyon: çift çalımla rakibini geçti ve tehlikeli ortasını yaptı, ancak vuracak kimse çıkmadı.


    7' - Berardi'den orta-sol bölgede güzel bir hareket: kaleye yöneldi, ceza sahasına girdi, topu önüne aldı ama Lucumi araya girerek Vicario'nun çıkmasına imkan tanıdı.


    3' - Nico Gonzalez'den direk! Arjantinlinin ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği harika şut üst direğe çarpıp çıktı.

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  • MAÇ ÖZETİ

    Sassuolo-Juventus 2-2

    Goller: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90+1' Zhegrova (J)


    Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes (81'den itibaren Caleta-Car), Doig; Lipani (55'ten itibaren Bakola), Matic, Thorstvedt (70'ten itibaren Adzic); Berardi (70'ten itibaren Dominguez), Esposito (70'ten itibaren Bowie), Laurienté. Teknik direktör Aquilani


    Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (46'dan itibaren Kelly), Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners (71'den itibaren Sarr); Conceição (60'tan itibaren Zhegrova), Nico González (60'tan itibaren Woltemade), Alajbegovic (87'den itibaren Oboavwoduo); Kolo Muani. Teknik direktör Spalletti


    Sarı kartlar: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J)

    Kırmızı kartlar: -

    Asistler: Matic (S), Bakola (S), Kolo Muani (J)

    Hakem: Sacchi

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