89' - SASSUOLO İKİNCİ GOLÜ BULDU, BOWIE! Bakola'nın harika aksiyonunda sol kanatta Bremer'i geçerek çizgiye indi ve topu ortaya çevirdi; eski Hellas oyuncusu sol ayağıyla direk dibine cerrahi bir vuruş yaptı: 2-1.





84' - Woltemade, kornerde çok elverişli bir pozisyonda kafa vuruşunu dışarı göndererek farkı ikiye çıkarma şansını harcadı.





83' - Alajbegovic'ten harika bir oyun: soldan ilerleyip plaseyi vurdu, Muric topu kornere çeldi.





82' - JUVENTUS EŞİTLİĞİ YAKALADI, ZHEGROVA! Soldan gelen ortada Muric, Kolo Muani üzerinde topu yumrukladı ve meşin yuvarlak Kosovalı oyuncunun önünde kaldı; o da soluna çekip kaleye sert vurdu.





74' - Sassuolo'nun ikinci golü iptal edildi! Eski Adzic, şüpheli bir pozisyonda derinlemesine topla buluştu, Cinquegrano'ya bırakmayı tercih etti ve o da topu ağlara gönderdi, ancak kendisi net şekilde ofsayttaydı.





69' - Juventus, Douglas Luiz'in ceza sahası sınırından çektiği sert sağ ayak vuruşuyla gole yaklaştı, Muric topu kornere çeldi.





65' - SASSUOLO KİLİDİ AÇTI, ESPOSITO! Berardi ile Matic arasında hızlı bir paslaşma, Sırp oyuncudan eski Inter'liye harika bir ara pası; Vicario ile karşı karşıya kalan oyuncu sağ ayağıyla hata yapmadı ve skoru 1-0 yaptı. Kalulu onu oyunda tuttu.





61' - Yine Alajbegovic, yine dışarıdan sağ ayağıyla, yine Muric topu çıkardı.





47' - Sassuolo hemen Berardi'nin sol ayağıyla yaptığı plaseyle cevap verdi, Vicario da hazırdı ve topu kornere gönderdi.





46' - Alajbegovic slalomlarla ilerleyip ceza sahası yayından sağ ayağıyla vurdu, Muric topu kornere gönderdi.





44' - Yine Conceicao sağ kanatta, tehlikeli ortasını yaptı ama hücum oyuncusu topa yetişemedi.





37' - Esposito güzel bir uzak mesafe sağ ayak vuruşuyla denedi: top yandan auta çıktı.





36' - Kolo Muani sağdan kaçtı ve topu ortaya çevirdi, ancak Muric ondan önce davrandı.





33' - Koopmeiners önemli bir fırsatı harcadı: Conceicao soldan gidip ortayı açtı, hareketlenen Hollandalı sol ayağıyla zayıf ve kalecinin üzerine vurdu.





27- Berardi ile Esposito'dan ceza sahası sınırında verkaç, ancak Sassuolo kaptanı son anda Vicario'nun çıkışıyla durduruldu.





15' - Alajbegovic'ten solda harika bir aksiyon: çift çalımla rakibini geçti ve tehlikeli ortasını yaptı, ancak vuracak kimse çıkmadı.





7' - Berardi'den orta-sol bölgede güzel bir hareket: kaleye yöneldi, ceza sahasına girdi, topu önüne aldı ama Lucumi araya girerek Vicario'nun çıkmasına imkan tanıdı.





3' - Nico Gonzalez'den direk! Arjantinlinin ceza sahası dışından sağ ayağıyla çektiği harika şut üst direğe çarpıp çıktı.