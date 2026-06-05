AFP
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Eski Newcastle kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, Ligue 1’e kısa süreli dönüşünün ardından MLS takımında Wilfried Zaha’nın yerini almak üzere anlaşmaya vardı
Fransız kanat oyuncusu Amerika'ya transfer oldu
L’Equipe’in haberine göre, Saint-Maximin, Lens’teki kısa süreli Fransa futbolu macerasını sonlandırarak Major League Soccer’da yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. 29 yaşındaki forvet, yaklaşan Amerikan transfer dönemi öncesinde Charlotte’a katılmak üzere bir anlaşmaya vardı.
Önümüzdeki sezon için oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen Lens'in güçlü direnişine rağmen, Amerika'ya transfer olmanın cazip şartları, oyuncunun reddedemeyeceği kadar güçlüydü.
- Getty Images Sport
Zaha'nın ayrılmasıyla ayrılan yer boşaldı
Saint-Maximin, ABD'ye önemli bir statüyle geliyor. Eski Premier Lig'in taraftarların gözdesi olan oyuncu, Kuzey Carolina'da kritik öneme sahip bir "Designated Player" pozisyonunu dolduracak ve bu sayede ligin katı maaş sınırı kurallarını aşabilecektir.
Bu yüksek profilli kadro boşluğu, tecrübeli forvet Wilfried Zaha'nın Charlotte'tan kesin olarak ayrıldığını açıklamasının hemen ardından ortaya çıktı ve hırslı Amerikan kulübü, çok yönlü Fransız forveti, yıldız hücum oyuncusu olarak kadrosuna katmak için hızlıca harekete geçti.
Journeyman, Fransa'da formunu yeniden buldu
Saint-Maximin'in yaklaşan transferi, 2023 yılında St James' Park'tan 23 milyon sterlin karşılığında ayrıldığından bu yana süren gezgin dönemini sonlandırıyor; burada 124 maçta 13 gol kaydetmişti.
Al-Ahli'de geçirdiği bir dönemin ve Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de verimli bir kiralık döneminin ardından, Club America'da forma giydi ve Şubat 2026'da Lens'e kısa süreli bir sözleşmeyle katıldı.
Fransa'ya döndüğü bu yarım sezonda olağanüstü bir performans sergiledi; 13 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı, Lens'in Coupe de France'ı kazanmasına ve ligde ikinci sırada bitirmesine yardımcı oldu.
- Getty Images Sport
Arada önemli bir transfer gerçekleşti
Yeni transfer edilen forvet, yaklaşan Dünya Kupası hazırlıkları nedeniyle MLS sezonu şu anda ara vermişken, Charlotte'a oldukça ilginç bir dönemde katılıyor. Yeni takımı, ilk 15 maçında topladığı 21 puanla Doğu Konferansı sıralamasında altıncı sırada yer alıyor ve lider Nashville'in 12 puan gerisinde bulunuyor.
Saint-Maximin, sezon ortasındaki bu ara dönemde takıma uyum sağlamak için çalışacak ve 22 Temmuz'da ligin yeniden başlamasıyla birlikte bölgesel rakibi Atlanta United'a karşı evinde ilk maçına çıkacak.