Eski Newcastle kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, Ligue 1’e kısa süreli dönüşünün ardından MLS takımında Wilfried Zaha’nın yerini almak üzere anlaşmaya vardı

Saint-Maximin'in yaklaşan transferi, 2023 yılında St James' Park'tan 23 milyon sterlin karşılığında ayrıldığından bu yana süren gezgin dönemini sonlandırıyor; burada 124 maçta 13 gol kaydetmişti.

Al-Ahli'de geçirdiği bir dönemin ve Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de verimli bir kiralık döneminin ardından, Club America'da forma giydi ve Şubat 2026'da Lens'e kısa süreli bir sözleşmeyle katıldı.

Fransa'ya döndüğü bu yarım sezonda olağanüstü bir performans sergiledi; 13 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı, Lens'in Coupe de France'ı kazanmasına ve ligde ikinci sırada bitirmesine yardımcı oldu.