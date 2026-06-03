Eski Monaco yıldızı, eski Manchester United ve Juventus orta saha oyuncusunun hayal kırıklığı yaratan başarısızlığına tepki gösterirken, MLS veya Suudi Pro Ligi'nin neden ideal bir seçenek olabileceğine dair iki nedeni açıkladı

Pogba’nın eski halinin gölgesi gibi göründüğünü gören Riise, Betinia’nın desteğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda, 33 yaşındaki oyuncunun artık en üst seviyede gücünü yitirip yitirmediğine dair soruya şu yanıtı verdi: “O gerçekten inanılmaz bir oyuncuydu. Zirvede olduğu zamanlarda büyük bir keyifle oynadığı için bambaşka bir oyuncuydu. Gülümserdi, oynamaktan gerçekten zevk alırdı ve her şeyi o kadar ciddiye almazdı.

“Son birkaç yılda yaşananlar nedeniyle biraz üzülüyorum ve onun Monaco'da biraz daha gayret gösterip yeniden formda olduğunu kanıtlamasını çok umuyordum. Ancak sakatlıklar ve diğer bazı sorunlar yüzünden işler onun için yolunda gitmedi ve bu üzücü.

“Ama yine de, bu sporun bir parçası, bilirsiniz. Belki bazı kararlar sizin için en iyisi olmamış olabilir, sonra sakatlanırsınız ve geri dönemezsiniz, bir de yaşlanma da devreye girer. Ama Monaco’da başarılı olmasını gerçekten umuyordum.

“Bence şimdi durum şu ki... Bu sezonu Monaco'da bitirip bitirmeyeceğini bilmiyorum. Bir sezon daha mı? Umarım harika bir yaz ve harika bir sezon öncesi geçirir, çünkü Monaco'daki bazı videolarını izledim ve olması gerektiği kadar keskin ve formda görünmüyor. Umarım beni yanılttığını kanıtlar, tam formuna kavuşur ve gelecek sezondan itibaren gerçekten iyi performans gösterir.”