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Eski Monaco yıldızı, eski Manchester United ve Juventus orta saha oyuncusunun hayal kırıklığı yaratan başarısızlığına tepki gösterirken, MLS veya Suudi Pro Ligi'nin neden ideal bir seçenek olabileceğine dair iki nedeni açıkladı
Pogba, 2025-26 sezonunda Monaco formasıyla kaç maçta forma giydi?
2018 Dünya Kupası şampiyonu için bunu başarmak, doping cezası nedeniyle kaçırdığı maçların sayısını düşünürsek, her halükarda zor olacaktı. Bu ceza dört yıldan 18 aya indirilmişti, ancak hareketli Fransız oyuncu, istediğinden daha uzun süre kenarda kalmak zorunda kaldı.
Monaco, sonunda bu gizemli oyun kurucuya zirveye dönüş yolu sundu ve Paris'in banliyölerinde doğup büyüyen bu oyuncuya Ligue 1'de ilk deneyimini yaşama fırsatı verdi. Stade Louis II'de onun için büyük umutlar vardı.
Ancak 2025-26 sezonunda sadece altı maça çıkıp gol atamayınca bu umutlar sönümlendi. Liverpool'a transfer olmadan önce futbol kariyerinin üç yılını Monaco'da geçiren Riise, "inanılmaz bir oyuncunun" Fransız Rivierası'nda yeniden hayat bulmasını umuyordu.
- AFP
Eski Monaco yıldızı, Dünya Kupası şampiyonu Pogba'nın vefatından dolayı üzüntü duyuyor
Pogba’nın eski halinin gölgesi gibi göründüğünü gören Riise, Betinia’nın desteğiyle GOAL’a verdiği özel röportajda, 33 yaşındaki oyuncunun artık en üst seviyede gücünü yitirip yitirmediğine dair soruya şu yanıtı verdi: “O gerçekten inanılmaz bir oyuncuydu. Zirvede olduğu zamanlarda büyük bir keyifle oynadığı için bambaşka bir oyuncuydu. Gülümserdi, oynamaktan gerçekten zevk alırdı ve her şeyi o kadar ciddiye almazdı.
“Son birkaç yılda yaşananlar nedeniyle biraz üzülüyorum ve onun Monaco'da biraz daha gayret gösterip yeniden formda olduğunu kanıtlamasını çok umuyordum. Ancak sakatlıklar ve diğer bazı sorunlar yüzünden işler onun için yolunda gitmedi ve bu üzücü.
“Ama yine de, bu sporun bir parçası, bilirsiniz. Belki bazı kararlar sizin için en iyisi olmamış olabilir, sonra sakatlanırsınız ve geri dönemezsiniz, bir de yaşlanma da devreye girer. Ama Monaco’da başarılı olmasını gerçekten umuyordum.
“Bence şimdi durum şu ki... Bu sezonu Monaco'da bitirip bitirmeyeceğini bilmiyorum. Bir sezon daha mı? Umarım harika bir yaz ve harika bir sezon öncesi geçirir, çünkü Monaco'daki bazı videolarını izledim ve olması gerektiği kadar keskin ve formda görünmüyor. Umarım beni yanılttığını kanıtlar, tam formuna kavuşur ve gelecek sezondan itibaren gerçekten iyi performans gösterir.”
Pogba, MLS’ye mi yoksa Suudi Pro Ligi’ne mi transfer olabilir?
Pogba’nın sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor, ancak tüm taraflar karşılıklı bir anlaşmaya varırsa bu sözleşme feshedilebilir. Böyle bir senaryo gerçekleşirse, bir sonraki durağı neresi olacak?
Avrupa'dan cazip tekliflerin pek gelmeyeceği düşünülürse, Pogba'nın ABD veya Orta Doğu'ya gidebileceği sorulduğunda Riise şunları ekledi: "Eğer bedeni ve zihni %110'luk bir adanmışlık ve gerçekten, gerçekten zorlamaya hazır değilse - çünkü Monaco, Fransa'da üst sıralar için mücadele etmek isteyen bir takım - eğer içinde bu yoksa, o zaman sadece futbolun ve hayatın tadını çıkarmak için MLS veya Suudi Arabistan olabilir.
“Yani, Monaco da hayatın tadını çıkarmak için inanılmaz bir yer. Bakalım ne olacak. Ama %100 kendini vermeye hazır olması gerekiyor. Eğer kendini öyle hissetmiyorsa, yoluna devam etmeli ve yerini başka oyunculara bırakmalı.”
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Eski Manchester United yıldızı Pogba'nın Monaco ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı
Pogba’nın kondisyonunu geliştirmek ve Monaco yetkililerini kendisine bir şans daha verilmesini ve daha fazla güven duyulmasını hak ettiğine ikna etmek için önünde yoğun bir yaz dönemi var. Fransa’nın Dünya Kupası zaferi için çıktığı yeni macerayı uzaktan izleyecek.
Her zaman moralini yüksek tutmaya çalışan, oyununda ve kişiliğinde eğlence unsuruna büyük önem veren biri olarak, profesyonel kariyerinde yeniden ivme kazanması ve Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun kariyer yollarını izleyeceğine dair söylentilerin en az 12 ay daha askıya alınması hiç de sürpriz olmaz.