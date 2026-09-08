Taarabt sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece forma giydiğim her takıma teşekkür etmek istiyorum, her teknik direktöre, her takım arkadaşıma, her kulüp çalışanına ve tabii ki bu yolculuk boyunca bana sevgi gösteren her taraftara. Lens'ten Sharjah'a kadar temsil etme onuruna eriştiğim tüm takımlara (son takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi, ed. notu), hikayemin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim".





Son olarak şunları söyledi: "Fas'ı temsil etmek kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Güzel anlar da oldu, zor anlar da, hatalar da, harika geceler de... her şey vardı. Ama bu benim yolculuğumdu ve bunu dünyadaki hiçbir şeyle değiştirmezdim". Taarabt, Fas Milli Takımı formasıyla 30 maça çıkıp 4 gol attı.



