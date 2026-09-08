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AC Milan v AS Livorno Calcio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Eski Milan ve Genoa oyuncusu Taarabt futbola veda etti: "Tüm takımlarıma teşekkür ederim"

A. Taarabt
AC Milan
Genoa

1989 doğumlu Faslı orta saha, profesyonel futbol kariyerine veda ediyor

1989 doğumlu Faslı Adel Taarabt, Milan (2014) ve Genoa'nın (2017-18) eski orta sahası, aktif futbol kariyerine veda etti. Taarabt, kariyerini özellikle QPR ve Benfica formalarıyla özdeşleştirmişti ve bu kararını resmi Instagram hesabından duyurdu: "Bu günün geleceğini biliyordum: bu bölümü kapatma zamanı geldi. Futbol, uzun yıllar boyunca hayatımın çok önemli bir parçası oldu. Bana harika anılar verdi, inanılmaz insanlarla tanışmamı sağladı ve asla unutmayacağım anlar yaşamama vesile oldu".

  • Taarabt sözlerini şöyle sürdürdü: "Sadece forma giydiğim her takıma teşekkür etmek istiyorum, her teknik direktöre, her takım arkadaşıma, her kulüp çalışanına ve tabii ki bu yolculuk boyunca bana sevgi gösteren her taraftara. Lens'ten Sharjah'a kadar temsil etme onuruna eriştiğim tüm takımlara (son takımı, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeydi, ed. notu), hikayemin bir parçası olduğunuz için teşekkür ederim".


    Son olarak şunları söyledi: "Fas'ı temsil etmek kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Güzel anlar da oldu, zor anlar da, hatalar da, harika geceler de... her şey vardı. Ama bu benim yolculuğumdu ve bunu dünyadaki hiçbir şeyle değiştirmezdim". Taarabt, Fas Milli Takımı formasıyla 30 maça çıkıp 4 gol attı.


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