Eski Manchester United yıldızının son maçını oynamasından sekiz ay sonra, Javier 'Chicharito' Hernandez ABD'ye sürpriz bir transfer gerçekleştirdi

Bu hamle, Hernandez’in 2026 Dünya Kupası sırasında Fox’taki yorumculuk görevini tamamlamasının ardından ortaya çıkan emeklilik spekülasyonlarını ortadan kaldırdı. Kariyerindeki bu yeni dönemi memnuniyetle karşılayan 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan taraftarlarına seslenerek şu mesajı paylaştı: “Merhaba Dallas, buradayım. Sizinle birlikte tarih yazmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Yakında görüşürüz arkadaşlar.”

Ayrı bir açıklamada Hernandez, Teksas’taki görevinin sadece sembolik bir veda gösterisinden çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Vizyonunu özetleyen Hernandez, şunları söyledi: “Dallas’ın, futbola olan tutkusunu, çeşitliliğini ve geleceğini yansıtan bir kulübe layık olduğuna inanıyorum.

"Kazanan bir kültür oluşturmaya yardımcı olmak, Kuzey Teksas'taki genç oyunculara ilham vermek ve taraftarlarımıza en başından itibaren inanabilecekleri bir takım sunmak istiyorum. Buraya sadece kariyerimi sonlandırmak için gelmedim. Dallas'ta futbolun geleceğini inşa etmeye yardımcı olmak için geldim."







