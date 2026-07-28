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Eski Manchester United yıldızının son maçını oynamasından sekiz ay sonra, Javier 'Chicharito' Hernandez ABD'ye sürpriz bir transfer gerçekleştirdi
Hernandez, Amerika'ya dönüşünü kesinleştirdi
Sevgiyle “Chicharito” olarak anılan forvet, USL Championship’e yeni katılan Atletico Dallas takımına sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. Oyuncu, 30 Kasım 2025 tarihinde çocukluk kulübü Chivas'ta forma giydikten sonra resmi bir maçta forma giymemişti. O maçta 76. dakikada Omar Govea'nın yerine oyuna girmiş, ancak 86. dakikada penaltı atışını kaçırmış ve takımı Cruz Azul'a karşı evinde 3-2 mağlup olmuştu. Eski Manchester United ve Real Madrid forveti, 2027'de Amerikan ikinci liginde ilk kez sahneye çıkacak olan Atletico Dallas'ın tarihindeki ilk transferi oldu.
"Kazanan bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmak istiyorum"
Bu hamle, Hernandez’in 2026 Dünya Kupası sırasında Fox’taki yorumculuk görevini tamamlamasının ardından ortaya çıkan emeklilik spekülasyonlarını ortadan kaldırdı. Kariyerindeki bu yeni dönemi memnuniyetle karşılayan 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan taraftarlarına seslenerek şu mesajı paylaştı: “Merhaba Dallas, buradayım. Sizinle birlikte tarih yazmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Yakında görüşürüz arkadaşlar.”
Ayrı bir açıklamada Hernandez, Teksas’taki görevinin sadece sembolik bir veda gösterisinden çok daha fazlası olduğunu vurguladı. Vizyonunu özetleyen Hernandez, şunları söyledi: “Dallas’ın, futbola olan tutkusunu, çeşitliliğini ve geleceğini yansıtan bir kulübe layık olduğuna inanıyorum.
"Kazanan bir kültür oluşturmaya yardımcı olmak, Kuzey Teksas'taki genç oyunculara ilham vermek ve taraftarlarımıza en başından itibaren inanabilecekleri bir takım sunmak istiyorum. Buraya sadece kariyerimi sonlandırmak için gelmedim. Dallas'ta futbolun geleceğini inşa etmeye yardımcı olmak için geldim."
Dallas yönetimi, yıldız oyuncunun takıma katılmasını övüyor
Şubat ayında kulübün ilk teknik direktörü olarak eski La Liga ve Ligue 1 oyuncusu Peter Luccin’in atanması, Hernandez’in sahaya çıkmasıyla daha da güçlendi. Tecrübeli forvetin varlığının, ilk günden itibaren soyunma odasında yüksek profesyonellik standartları oluşturması bekleniyor.
Bu dönüm noktası niteliğindeki transferi memnuniyetle karşılayan sportif direktör Brian Corcoran, şunları söyledi: “Javier bize sahada dünya standartlarında bir kalite katıyor, ancak en az bunun kadar önemli olan bir diğer nokta da profesyonelliği, sorumluluk bilincini ve kazanmaya yönelik sarsılmaz bir kararlılığı da beraberinde getiriyor. Bu nitelikler soyunma odasında herkese bulaşır ve tam da bu kulübün ilk günden itibaren temsil etmesini istediğimiz özelliklerdir. Mentorluk yapma istekliliği, sahada sergileyeceği niteliklerle birleştiğinde, bu transferi kulübümüz için mükemmel bir ilk transfer haline getiriyor.”
- Getty Images Entertainment
İlk gösteri için hazırlıklar başladı
Atletico Dallas, 2027’de resmi maçlara çıkmaya başlamadan önce kadrosunu oluşturmak ve temel yapısını oturtmak için bolca zamana sahip. Hernandez, Meksika’daki son sezonunda sadece üç gol atabilmesinin ardından, fiziksel kondisyonunu geliştirmeye ve gol vuruşlarını keskinleştirmeye odaklanacak. Bu transfer, USL’nin 2028’de yeni bir üst lig olan USL Premier’i başlatma planı öncesinde, forvet oyuncusu için stratejik bir basamak görevi de görüyor.
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