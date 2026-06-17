Eski Manchester United yıldızının, Boca Juniors’tan ayrılmasının ardından İspanya’nın ikinci ligindeki bir takıma katılması bekleniyor

Sport’un haberine göre Herrera, geçen Cuma günü Arjantinli dev kulüp Boca Juniors ile olan sözleşmesini feshettikten sonra şu anda kulüpten ayrılma işlemlerini tamamlıyor. 36 yaşındaki oyuncu, Patagonya’da ailesiyle birlikte tatil yapıyordu ancak yakında Buenos Aires’e dönerek takım arkadaşlarına veda edecek.

Bu ayrılış, futbol kariyerine başladığı kulüp olan Real Zaragoza ile merakla beklenen yeniden birleşmeye doğru atılan ilk büyük adımdır. Zaragoza, orta saha oyuncusunun nihai onayını sabırla bekliyordu. 2024'teki önceki görüşmelerinden farklı olarak, Herrera artık İspanyol kulübü tarafından çok daha fazla değer gördüğünü hissediyor ve bu da onun ikinci lige inme olasılığını önemli ölçüde artırıyor.



