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Eski Manchester United yıldızının, Boca Juniors’tan ayrılmasının ardından İspanya’nın ikinci ligindeki bir takıma katılması bekleniyor
Herrera, Arjantin’i geride bırakıyor
Sport’un haberine göre Herrera, geçen Cuma günü Arjantinli dev kulüp Boca Juniors ile olan sözleşmesini feshettikten sonra şu anda kulüpten ayrılma işlemlerini tamamlıyor. 36 yaşındaki oyuncu, Patagonya’da ailesiyle birlikte tatil yapıyordu ancak yakında Buenos Aires’e dönerek takım arkadaşlarına veda edecek.
Bu ayrılış, futbol kariyerine başladığı kulüp olan Real Zaragoza ile merakla beklenen yeniden birleşmeye doğru atılan ilk büyük adımdır. Zaragoza, orta saha oyuncusunun nihai onayını sabırla bekliyordu. 2024'teki önceki görüşmelerinden farklı olarak, Herrera artık İspanyol kulübü tarafından çok daha fazla değer gördüğünü hissediyor ve bu da onun ikinci lige inme olasılığını önemli ölçüde artırıyor.
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Sakatlıklarla mücadele ve miras
Güney Amerika’da geçirdiği dönemde Herrera, tekrarlayan sağlık sorunlarıyla ciddi şekilde boğuştu. Ocak 2025’te Boca’ya katıldığından bu yana, altı farklı kas sakatlığı nedeniyle 32 potansiyel maçı kaçırdı ve bu sezon sadece 12 maça çıkıp bir gol atabildi. Bu aksiliklere rağmen, tecrübeli oyuncu hâlâ olağanüstü bir kariyere sahip.
Kariyerinin zirvesindeyken Manchester United formasıyla 189 maça çıkıp 20 gol attı ve Avrupa Ligi ile FA Kupası’nı kazandı. Ayrıca Paris Saint-Germain formasıyla 95 maça çıkarak iki Fransa ligi şampiyonluğu kazandıktan sonra Athletic Club formasıyla 189 maça çıktı. Zaragoza, Herrera’nın son dönemdeki fiziksel sorunlarının farkında olsa da, onun muazzam yeteneğinin ve liderlik vasıflarının takımın soyunma odasına büyük katkı sağlayacağına kesin olarak inanıyor.
Stratejik bir imza
İspanyol kulübü, bu olası transferi hayati bir stratejik hamle olarak görüyor. Spor direktörü Lalo Arantegui, kulübün eski altyapı oyuncusunu kadrosuna katma konusundaki sarsılmaz isteği konusunda son derece açık sözlü davrandı.
"Bir sportif direktör olarak, Ander'i kadromuza katma şansım %1 olsa bile, onun burada olması için elimden gelen her şeyi yapacağım. O, kulüp için kısa, orta ve uzun vadede önemli bir isim. Kısa ve uzun vadede bize yardımcı olacak daha büyük bir örnek teşkil eden çok az oyuncu var. Bu konuda daha net olamam; en ufak bir şans varsa bunu gerçekleştireceğim," dedi Arantegui geçen Cuma günü.
Ligin asgari maaşı olan 35.000 avro tutarında bir yıllık sözleşme hazır durumda.
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Şimdi ne olacak?
Herrera, Temmuz ayında İspanya’ya dönmeden önce formunu korumak amacıyla önümüzdeki günleri Buenos Aires’te bireysel antrenman yaparak geçirecek. Zaragoza’nın teklifini resmen kabul ettiği anda, sözleşmesinin kısa sürede sonuçlandırılması bekleniyor. Taraftarlar, “kayıp oğullarının” takımlarını nihayet yeniden üst lige taşıyacağını umuyor.