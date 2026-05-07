Çeviri:
Eski Manchester United yıldızı Jesse Lingard, Copa Libertadores'ta yüksek irtifada sergilediği 'en iyi performans'ın ardından Corinthians teknik direktöründen özel övgüler aldı
Lingard yüksek irtifada parlıyor
Lingard, Çarşamba günü Bogota’da Independiente Santa Fe ile oynanan maçta Corinthians formasıyla ilk kez 90 dakika boyunca sahada kalarak, kulübe katıldığından bu yana sergilediği en umut verici performanslarından birini ortaya koydu.
31 yaşındaki oyuncu, deniz seviyesinden yaklaşık 2.640 metre yükseklikte bulunan Kolombiya'nın başkentindeki zorlu koşullara rağmen, Corinthians'ın 1-1 berabere kaldığı maçın tamamında sahada kaldı. Henüz tam ritmine kavuşmaya çalışan bir oyuncu için bu performans, Güney Amerika futboluna adaptasyonunda önemli bir adım oldu.
"Belki de en iyi maçı"
Corinthians teknik direktörü Diniz, maç sonrası basın toplantısında Lingard’ın performansını övgüyle karşıladı ve zorlu koşullarda İngiliz orta saha oyuncusunun gösterdiği etkileyici fiziksel direnci vurguladı.
Bolavip'in aktardığı yorumlarda Brezilyalı teknik direktör şunları söyledi: “Jesse bugün en iyi maçlarından birini oynadı. Maçın zorluğunu göz önüne alırsanız, belki de bu onun en iyi maçıydı. Peñarol karşısında da iyiydi, ama takım çok ilham vericiydi. Maçı iyi bitirdi; hala enerjisi vardı.”
Korint'in sağlık departmanının rolü
Diniz, Lingard'ın böylesine zorlu bir maça hazır olmasını sağlayan kulübün teknik ekibine de övgüde bulunmaktan geri kalmadı. Yurtiçi bir maçın ve uzun mesafeli bir uçuşun hemen ardından aynı ilk on birin sahaya sürülmesinin risklerine rağmen, veriler İngiliz yıldızın 90 dakika boyunca sahada kalmasını destekliyordu.
O, şunları ekledi: "Bir şey olduğunda, bilgisi olmayan bazı kişiler ortaya çıkıp, 'Ah, ama aynı kadroyu tekrar kullandı' diyorlar. Fizyoloji, performans ve tıbbi departman harika; en iyi kararları vermek için mümkün olan en iyi unsurları bir araya getiriyor." Lingard, Alvinegro kadrosuna daha tam olarak entegre olmaya başladıkça, bu hesaplı yaklaşımın meyvelerini verdiği görülüyor.
Dikkatler Sao Paulo derbisine çevrildi
Corinthians'a transfer olduğundan bu yana Lingard, Brezilya ekibinde 11 maça çıktı ve iki gol attı; Bogota'daki maç, kulüpteki sadece beşinci ilk 11'de yer aldığı maç oldu.
Zorlu koşullarda bir maçı tamamlayabileceğini kanıtlayan eski Manchester United orta saha oyuncusunun, Pazar günü Neo Química Arena'da Corinthians'ın Brezilya Serie A'da rakibi Sao Paulo FC ile oynayacağı maçta yine ilk 11'de yer alması bekleniyor.