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Eski Manchester United yıldızı Jadon Sancho, Krasnodar'a önerildi ancak Rus kulübü, geleceği belirsizliğini koruyan kanat oyuncusunu transfer etme fırsatını geri çevirdi
Krasnodar, serbest oyuncu Sancho'dan vazgeçti
26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun sonunda Manchester United'dan ayrılmasının ardından hâlâ kulüpsüz. Bu ayrılık, Old Trafford'daki hayal kırıklığı yaratan dönemini kesin olarak sona erdirmişti. Rusya'dan gelen haberler, Sancho'nun rekabetçi futbola geri dönmenin bir yolunu ararken kısa süre önce Krasnodar'a önerildiğini öne sürüyor, ancak Rus ekibi serbest statüdeki oyuncu için bir hamle yapmamayı tercih etti.
Foot Mercato'ya göre Sancho, Rusya şampiyonuna önerildi ancak kulüp onu transfer etmeyi reddetti. Bu görüşmelerin ön nitelikte olduğu ve maaş ya da sözleşme süresinin ciddi şekilde tartışıldığı bir aşamaya hiç gelmediği belirtildi. Bir dönem dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri olan bir oyuncu için bu, ayıltıcı bir gelişme niteliğinde; artık Avrupa'nın geleneksel büyük beş ligi dışındaki liglerde bile kapılar yüzüne kapanıyor.
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Gözden dramatik bir düşüş
Bu durum, Manchester United'ın 2021 yazında genç oyuncuyu Premier League'e geri getirmek için dev bir bonservis bedeli ödediği dönemden çok uzak. Eski Borussia Dortmund forvetinin sadece birkaç yıl sonra bonservissiz ayrılmasına izin verildi.
2025-26 sezonunda Villa Park'taki dönemi, kulübün genel olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edip kupa kazanma başarısına rağmen biraz inişli çıkışlı geçti. 39 maça çıkıp Avrupa Ligi finalinde zafer yaşasa da, bireysel performansı potansiyel talipler açısından soru işareti olmaya devam etti. Tüm sezon boyunca sadece tek gol atabildi ve bu da son bölgedeki verimliliğine dair soru işaretlerine yol açtı.
Dele Alli kıyaslamasından çıkarılacak dersler
Sancho'nun şu anki durumu, kariyerleri beklenmedik şekilde duraklayan diğer İngiliz yeteneklerle kıyaslanmasına yol açtı. Eski Aston Villa yıldızı Ray Houghton, kanat oyuncusunun, ivme kaybedildiğinde neler olabileceğine dair bir uyarı örneği olarak Dele Alli'nin kariyer seyrine bakması gerektiğini belirtti.
Houghton, GOAL'e oyuncuların böyle bir yol ayrımına geldiklerinde karşılaştıkları zihinsel zorluklar hakkında konuştu ve şunları söyledi: "Bu çok doğru. Dele'ye bakıyorsunuz, MK Dons, Spurs'e geliyor, her şey harika gidiyor ve sonra bir anda, ne oldu? Kötü bir oyuncuya dönüşmedi, mesele sadece mentalite, mentaliteye ne oldu? İşte o zaman doğru yardımı aldığını ve insanların onunla doğru şekilde konuştuğunu, onu rahatlatmaya çalıştığını umarsınız ve sonra iş sana kalır, bir oyuncu olarak iş sana kalır."
- Getty Images Sport
Yeni bir başlangıç arıyor
Krasnodar'dan gelen ret, kanat oyuncusu için diğer sıra dışı bağlantıların da ardından geldi; bunlar arasında Dubai üçüncü ligindeki Arabian Falcons'tan geldiği iddia edilen tuhaf bir yaklaşım da vardı. Bu haberler, temsilcileriyle temas kurulduğunu öne sürse de herhangi bir transfer gerçekleşmedi ve 26 yaşındaki oyuncu, profesyonel vitrininden uzakta bireysel antrenman programını sürdürdü.
Serbest oyuncu statüsündeki Sancho, geleneksel transfer dönemlerinin dışında bir kulübe imza atma esnekliğine sahip, ancak Avrupa'nın üst düzey kulüplerinden somut tekliflerin gelmemesi, bir sonraki adımının ligin prestiji ya da mali şartlar açısından önemli bir taviz gerektirebileceğini gösteriyor.
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