26 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezonun sonunda Manchester United'dan ayrılmasının ardından hâlâ kulüpsüz. Bu ayrılık, Old Trafford'daki hayal kırıklığı yaratan dönemini kesin olarak sona erdirmişti. Rusya'dan gelen haberler, Sancho'nun rekabetçi futbola geri dönmenin bir yolunu ararken kısa süre önce Krasnodar'a önerildiğini öne sürüyor, ancak Rus ekibi serbest statüdeki oyuncu için bir hamle yapmamayı tercih etti.

Foot Mercato'ya göre Sancho, Rusya şampiyonuna önerildi ancak kulüp onu transfer etmeyi reddetti. Bu görüşmelerin ön nitelikte olduğu ve maaş ya da sözleşme süresinin ciddi şekilde tartışıldığı bir aşamaya hiç gelmediği belirtildi. Bir dönem dünya futbolunun en çok aranan yeteneklerinden biri olan bir oyuncu için bu, ayıltıcı bir gelişme niteliğinde; artık Avrupa'nın geleneksel büyük beş ligi dışındaki liglerde bile kapılar yüzüne kapanıyor.